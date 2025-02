"Vitorino é o português mais bem preparado para ser Presidente", diz Fernando Medina

O ex-ministro das Finanças e dirigente do PS Fernando Medina considera que António Vitorino é “o português, mais bem preparado para o exercício das funções presidenciais”. Em entrevista ao programa Hora da Verdade, da Renascença e do jornal Público, o antigo autarca socialista recusa a ideia de que o PS se esteja a atrasar no apoio a um candidato às presidenciais de 2026. “Cada um deve ser senhor do seu tempo”, diz o ex-governante.

Sobre António José Seguro, o dirigente do PS evita comparar o ex-secretário-geral do partido com Vitorino, referindo, contudo, que "são pessoas muito diferentes, com perfis muito diferentes". Medina considera que não é "sequer justo fazer essa comparação, do ponto de vista das suas experiências, da forma como olham para o país e para a Europa e como olham para o mundo".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O ex-presidente da Câmara de Lisboa, que ao fim de oito anos de investigação não foi acusado no processo Tutti-Trutti, defende que o Ministério Público e a comunicação social são responsáveis por "criar um clima de suspeição permanente e contínuo". Em relação a dois autarcas do PS que foram acusados de corrupção neste processo e se mantêm em funções, Medina considera “desejável” que Ana Sofia Dias, presidente da Junta de Freguesia da Penha de França, e Rui Paulo Figueiredo, deputado municipal, renunciem aos cargos.

Quanto à escolha de Alexandra Leitão para a corrida à Câmara Municipal de Lisboa, o antigo autarca diz apenas que é uma “forte” candidata do PS e tem, “obviamente”, o seu apoio. “Seria a primeira mulher a ser presidente” da autarquia, salienta Medina.

Durante oito anos esteve a ser investigado no processo Tutti Frutti e o processo terminou com o arquivamento. A justiça lenta é justiça?

O tempo que toda esta investigação demorou foi um tempo manifestamente excessivo face até à complexidade do que estava a ser investigado.