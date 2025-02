Autarquias vivem contexto "que cria oportunidades de práticas ilegais"

À frente do Tribunal de Contas (TdC) há quatro meses, Filipa Calvão diz que o contexto autárquico “cria oportunidades para a prática de atos ilegais”. Em entrevista ao programa Hora da Verdade da Renascença e do jornal Público, defende, contudo, que o país não tem “uma cultura de corrupção, mas de desleixo", muitas vezes por falta de preparação dos serviços.

Sobre o caso Hélder Rosalino, a presidente do TdC afirma que a Administração Pública tem “grande dificuldade” em concorrer com o mercado quando quer contratar especialistas em determinadas matérias.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O TdC passou, recentemente, a avaliar a presença de risco sísmico nos edifícios e Filipa Calvão admite que a “generalidade” dos edifícios não está preparada para suportar sismos mais fortes. Está em curso uma fiscalização sucessiva sobre o modo como as entidades públicas estão a preparar-se para reagir a catástrofes, incluindo incêndios e sismos.

Filipa Calvão anuncia ainda que o TdC está a testar um mecanismo de Inteligência Artificial para detetar as áreas de maior risco na contratação pública. A ideia é detetar com mais precisão onde devem incidir as auditorias do tribunal.

Mesmo estando no cargo há pouco tempo, já tem uma noção de quais as áreas mais problemáticas por via das irregularidades detetadas? Autarquias, Saúde?

São, de facto, áreas onde o investimento público tem sido maior e, portanto, áreas de risco que devemos acompanhar de mais de perto. A transferência de competências para as autarquias locais aumentou significativamente a sua área de ação. É evidente que o contexto autárquico, por força da proximidade em relação à população e, portanto, às empresas, é, porventura, mais atreito a atos menos conformes com a lei. Sobretudo em freguesias ou municípios mais pequenos há falta de preparação técnica dos serviços de apoio [para lidar com a contratação pública] para perceberem que em determinadas circunstâncias tem que haver um concurso público. Ou, percebendo, vai-se para um ajuste direto de última hora por desleixo. É todo um contexto que cria oportunidades para a prática de atos ilegais. Outra área com grandes investimentos é a Defesa.

As aquisições de bens e serviços na Defesa sofrem de maior opacidade por via do segredo de Estado, não é?

É natural em relação a algumas delas, não todas. Um caderno de encargos detalhado sobre a aquisição de armamento ou de veículos militares naturalmente não pode ser publicitado sem mais, sob pena de nos tornarmos um alvo fácil. O que não quer dizer que nalguns casos não possa ainda assim ser garantida a concorrência. As matérias são classificadas na medida do necessário e da medida do estritamente necessário.

A que áreas da Saúde é que está a ser dada mais atenção?

Aqui, a razão de ser da atenção do TdC prende-se com um problema estrutural da nossa sociedade, o envelhecimento. Temos tido progressivamente uma cada vez maior sobrecarga dos serviços de saúde e daí que o tribunal deva acompanhar esse investimento na saúde e a gestão pública do setor. Não lhe vou dizer áreas, evidentemente, embora possa dar como exemplo a gestão dos hospitais e a aquisição de medicamentos.

O TdC está a desenvolver uma ferramenta tecnológica de inteligência artificial que nos vai permitir detetar as áreas de maior risco na contratação pública. Analisando as áreas que no passado revelaram ser as que apresentam maior risco de ilegalidades e irregularidades, poderá identificar onde devem incidir as nossas auditorias.