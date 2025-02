Temido abre a porta a envio de tropas para a Ucrânia fora das missões de paz. "Não se pode afastar em definitivo"

Veja também:

A eurodeputada do PS, Marta Temido, defende que “não se pode afastar em definitivo” o envio de tropas da União Europeia fora de eventuais missões de paz. Em entrevista ao programa Hora da Verdade, da Renascença e do jornal Público, a ex-ministra de António Costa diz que “as forças de paz serão uma necessidade” e que a possibilidade de adotar “outro tipo de defesa, é hoje menos de afastar do que era há uns meses atrás”.

Marta Temido acredita ainda na necessidade de os 27 Estados-membros da UE criarem um exército único europeu. “Estamos a compreender que a única forma de manutenção da paz é, muitas vezes, o recurso à força para autodefesa”, diz a eurodeputada.

Nesta entrevista, Marta Temido refere ainda como “indispensável” o investimento português na Defesa, “para a nossa sobrevivência”, considerando que “temos de ser autossuficientes”. Nem sequer é inédito, diz: “Não é nada que não tenhamos experimentado no passado na questão energética e na pandemia”.

A antiga ministra da Saúde fala ainda das eleições presidenciais e critica o que diz ser a falta de “coerência” do militar na reserva Henrique Gouveia e Melo, com quem, de resto, trabalhou durante a pandemia. “Se não quero nada com a política, vou para a política? Ser Presidente da República é ser um político. É uma magistratura de influência. Há contradições que não tiveram resposta”, diz a eurodeputada.

Acabou de chegar de uma visita de trabalho ao Médio Oriente. Esteve em Rafah, no Egito, em Israel e na Palestina. Que ambiente encontrou?

Um ambiente de imenso sofrimento, quer do lado palestiniano, quer do lado israelita. É muito difícil quebrar o círculo vicioso do ódio, da inimizade, da violência e da desconfiança que existe entre uns e outros. Além da necessidade de reforço da ajuda humanitária, há a incerteza sobre o cessar-fogo. Estamos a poucos dias de chegar ao fim da primeira fase e ainda não se iniciaram as discussões sobre os detalhes da segunda fase, que deveria incluir a libertação de mais reféns e a saída dos israelitas de Gaza. Essa condição será dificilmente colocada em cima da mesa.