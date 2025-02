Temido critica ministra da Saúde no caso do Amadora-Sintra: "Ninguém me permitiria continuar"

Veja também:

Embora tenha feito “um voto” de não comentar o setor que tutelou durante quatro anos – dois dos quais durante a pandemia – Marta Temido não resiste a apontar a folga que considera que a atual ministra da Saúde tem e atira que jamais lhe seria permitido continuar no cargo se, como Ana Paula Martins, tivesse dito que não tinha “um plano” para resolver o problema de falta de cirurgiões no Hospital Amadora-Sintra.

Em entrevista ao programa Hora da Verdade, da Renascença e do jornal Público, a atual eurodeputada socialista defende a Direção Executiva do SNS, criada no seu consulado como ministra da Saúde, e admite que se “penitencia” pelas consequências que teve o caso das gémeas para António Lacerda Sales.

No início deste mês, a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, veio dizer que "o Governo não tem nenhum plano para o Hospital Amadora-Sintra para resolver este aspeto específico" da cirurgia do hospital. Que comentário lhe merece esta frase?

Eu fiz um voto de não comentar Saúde e a vida do Serviço Nacional de Saúde, por várias razões, designadamente porque sei bem o quão difícil é estar como ministra da Saúde. Mas posso dizer-lhe que nunca me passou pela cabeça responder assim. Se algum dia dos quatro anos em que fui ministra da Saúde tivesse dito que não tinha nenhum plano, ninguém, nem na oposição, nem na comunicação social, nem no meu partido, me permitiria continuar a ser ministra da Saúde.

O foco na saúde, apesar de as dificuldades diárias continuarem, também é outro. É muito distinto do que era há quatro anos. As pessoas estão mais condescendentes. A população, a comunicação social e, até, de alguma forma, os políticos.