"Realista e não utópico". Ministro da Economia convicto de que eleições podem dar "reforço" da maioria ao PSD

E acha que ao fim de um ano o líder do PS vai estar mais fraco do que nas últimas eleições?

O líder do PS terá de explicar ao país e justificar porque é que com duas moções de censura chumbadas, com o governo com condições para governar, chumba uma moção de confiança. Quem dá o último passo para avançar para eleições é quem votar contra a moção de confiança. É assim, isto é matemático.

O Governo não quis esta crise? Em vez de tentar resolver as dúvidas rapidamente, prolongou.

Não queimou etapas. Fomos empurrados para apresentar uma moção de confiança.

O discurso do primeiro-ministro, na tomada de posse, apontava para isto, deixem-nos trabalhar, se não um dia…

O que foi dito foi: "Só faz sentido estarmos enquanto tivemos condições, elegibilidade política absoluta". E, na dúvida, o Primeiro-Ministro, consistente e fiel a esse princípio original, diz, vamos ver se o Parlamento chumba a moção de censura, apresenta a moção de confiança e se não passar têm que ser eleições.

Há pouco falava de terrorismo político, acredita que a campanha que aí vem para as legislativas antecipadas pode ser uma campanha suja, como se costuma designar?

Eu não gosto do termo campanha suja, mas espero mesmo que, perante o que está em cima da mesa, em termos de desafios com que o país é confrontado e os desafios externos altamente complexos, sistémicos e de vulto com que o mundo é confrontado, que tenhamos bem consciência de comparar projetos, obras feitas, resultados, equipas e não andar à volta destes casos que, tanto quanto vejo, estão todos divulgados. Os que não estiverem, haverá uma comissão de inquérito. Era o que faltava que se substituísse uma comissão de inquérito por uma campanha.

Não há um PRR para a defesa como pediu o primeiro-ministro, nem dinheiro a fundo perdido. A presidente da Comissão Europeia defende a mobilização de 800 mil milhões de euros provenientes dos orçamentos nacionais e de uma nova linha de crédito. Portugal corre o risco de ficar sem superavit?

Não me parece. Vamos ver como é a construção dos 800 mil milhões, ouvi falar numa linha específica de crédito e outra de 10% do valor para que sejam diretos do orçamento europeu e depois a capacidade de cada um dos países se mobilizarem. Há uma perceção a nível europeu que isto tem de construir-se com velocidade e músculo. estamos a fazer um trabalho de fundo da Economia de Defesa há muitos meses. E não pode ser feito com o sacrifício de outras áreas.

Sociais?

Sociais, nomeadamente, como aconteceu muitas vezes. O PRR é construído em cima do quadro financeiro plurianual. É essa a solução que a Europa terá de encontrar. Ativando por via do Banco Europeu de Investimento, ativando garantias soberanas transversais, a nível europeu. Não me parece que seja possível, nesta dimensão, construir um orçamento em cima de cortes.