Coligação pós-eleitoral com IL? Melo quer AD a "valer por si" sem "depender dos outros"

O líder do CDS-PP e ministro da Defesa Nacional, Nuno Melo, evita falar na conquista de uma maioria absoluta para a AD, mas diz que o Governo que esta semana entrou em gestão “merece” ganhar as eleições legislativas antecipadas. Questionado sobre uma coligação pós-eleitoral com a Iniciativa Liberal, o presidente centrista diz querer a coligação a "valer por si" sem "depender dos outros".

Em entrevista ao programa Hora da Verdade, da Renascença e do jornal Público, Nuno Melo defende que o primeiro-ministro “não fez nada de ilegal” no caso que envolve a empresa Spinumviva, garantindo que “obviamente”, sendo este “um projeto da AD, o CDS-PP “estará nele de corpo inteiro. Qual é a dúvida?”

Sobre as presidenciais, Nuno Melo não se compromete com um apoio a Marques Mendes e rejeita “antecipar ciclos”. O líder centrista diz que vai aguardar pela definição “de todos” os candidatos para depois se pronunciar e salienta que o PSD definiu que o candidato presidencial teria de ser alguém do PSD, mas o CDS não definiu “coisa equivalente”.

Se Luís Montenegro tivesse dado logo explicações sobre avenças e acabado com a empresa Spinumviva, como António Lobo Xavier defendeu, o país não teria de ir a eleições?

Vivemos uma crise política grave, séria e totalmente desnecessária, que foi criada pelas oposições à esquerda e o seu maior aliado que é um populismo que se diz de direita. Toda esta sucessão de acontecimentos acontece porque quando um Governo governa bem, as oposições têm dificuldade de politicamente contraditar o que o Governo faz e o que sobra é a pequena política. No caso, a suspeição que fica no ar, uma forma muito perversa que degrada a democracia. Houve uma circunstância que não é ilícita e que não geraria nenhuma incompatibilidade.

Mas a questão não é essa, é receber avenças de empresas.

Não cometeu também nenhum ilícito criminal.

Diz que houve responsabilidade das oposições, mas estamos perante uma crise política criada por causa do comportamento de uma pessoa que é primeiro-ministro. O CDS sente-se confortável ao ser arrastado para esta crise?

Houve um prolongar de uma situação de ataque pessoal à volta de suspeições nunca concretizadas, para retirarem dividendos partidários, à custa do interesse nacional e houve um bom governo que caiu. Os portugueses têm memória do que de bom foi feito por este bom Governo. Têm também memória do que de muito mal foi feito por Pedro Nuno Santos e pelo PS durante oito anos.

Eu acho que nenhum português estará confortável com uma situação que é de crise política e de eleições antecipadas. Eu preferia que não existisse polémica. Preferia que não existissem eleições antecipadas. O facto de existir polémica não significa que os argumentos da oposição tenham vencimento, tenham razão de ser, sejam justificados. Esse para mim é que é o ponto. O primeiro-ministro não fez nada de ilegal.

Luís Montenegro admite que, se for constituído arguido, não deixará de ser candidato nas próximas legislativas. É aceitável uma posição de o CDS fazer parte de uma coligação em que o primeiro candidato possa vir a ser constituído arguido?

Sabe que uma coisa é a constituição de arguido, outra coisa é a condenação e outra coisa ainda é uma decisão contra a instância de julgado de uma sentença. Sabe que, infelizmente, o nosso sistema judicial permite que uma denúncia anónima, por exemplo, garanta um processo e que alguém seja constituído arguido pela simples questão de uma denúncia anónima.