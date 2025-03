Melo aposta em serviço militar "profissional", mas admite "outros modelos" se contexto mundial sofrer "alteração grave"

O ministro da Defesa Nacional e líder do CDS-PP afasta o cenário de serviço militar cívico, defendendo as “virtudes de um sistema profissional em que quem é militar é militar porque quer”. Nuno Melo não afasta, contudo, estudar “outros modelos” no caso de haver uma “alteração grave” no contexto internacional. Em entrevista ao programa Hora da Verdade, da Renascença e do jornal Público, Nuno Melo admite que o próximo pacote de ajuda de Portugal à Ucrânia possa chegar aos 300 milhões de euros e que o facto de o Governo estar em gestão não impede essa decisão. O governante recorda que António Costa fez exatamente o mesmo em 2024. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Nuno Melo admite ainda que vai ser preciso substituir os atuais aviões militares F-16 de fabrico americano, estando em dúvida se a opção irá recair pelos F-35. O ministro da Defesa reconhece que a atual administração Trump pode fazer pensar o Governo português em alternativas de construção europeia. A Europa está a preparar um pacote financeiro significativo para a Defesa. Se o Governo da AD for eleito de novo, vai aprovar a compra dos aviões F-35?

Os F-16 estão em fim de ciclo e teremos de pensar na sua substituição. Mas, nas nossas escolhas, não podemos ficar alheados da envolvente geopolítica. A recente posição dos Estados Unidos, no contexto da NATO e no plano geostratégico internacional, tem de nos fazer pensar sobre as melhores opções porque a previsibilidade dos nossos aliados é um bem maior a ter em conta. Temos de acreditar que, em todas as circunstâncias, esses aliados estarão do nosso lado. Há várias opções que têm de ser consideradas, nomeadamente, no contexto de produção europeia e, também, tendo em conta o retorno que essas opções possam ter para a economia portuguesa. A Força Aérea deseja que essa substituição seja feita por F-35, que são aviões de fabrico norte-americano. O que está a dizer é que, devido à alteração da política externa norte-americana, é menos provável que Portugal substitua os F-16 por um avião americano?

O mundo já mudou. Houve eleições nos EUA, houve uma posição em relação à NATO e ao mundo, afirmada pelo secretário da Defesa e pelo próprio Presidente dos EUA, que tem de ser tida em conta também na Europa e no que tem a ver com Portugal. E esse nosso aliado, que ao longo de décadas foi sempre previsível, poderá trazer limitações na utilização, na manutenção, nos componentes, em tudo aquilo que tem a ver com a garantia de que as aeronaves serão operacionais e serão utilizadas em todo o tipo de cenários. E a substituição dos F-35 podia passar por aeronaves, por exemplo, francesas?

Essa discussão não vou ter aqui.

Concorda com o Presidente da República, quando disse que os Estados Unidos são agora um antigo parceiro de Portugal? Os Estados Unidos são um aliado fundamental da NATO, que asseguram a paz na Europa desde o final da Segunda Guerra Mundial e, que nós, europeus, temos a obrigação de preservar e estimar, o que não invalida não estarmos atentos às alterações de contexto, geopolíticas, às declarações que são públicas de vários líderes, e em função disso tomarmos uma decisão. O país, com a administração Trump, pode estar a deslizar para a ditadura, como disse o Presidente? Não, não acho. Os Estados Unidos são uma democracia antiga, que tem mecanismos que nunca permitiriam o país resvalar para uma ditadura. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, defendeu, em entrevista à CNN, que a contribuição de Portugal para a Defesa possa aumentar até aos 2,5 % do PIB. Esta é a meta também que defende?

Nós, para já antecipamos, para 2029, o crescimento do investimento na Defesa até 2% do Produto Interno Bruto. E o que estamos a fazer é já um enorme esforço para estarmos à altura das metas e dos compromissos estabelecidos com os nossos aliados. Não invalida, neste contexto geopolítico, que a reavaliação vá sendo permanente.