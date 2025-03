Melo aposta em serviço militar "profissional", mas admite "outros modelos" se contexto mundial sofrer "alteração grave"

Quando é que acha que seria possível?

É uma matéria tão relevante e tão determinante que eu não me permito o "achómetro".

Nos últimos meses, cresceu o número de candidatos a militares contratados. Já não faz sentido falar em novo serviço militar cívico?

Eu acredito nas virtudes de um sistema profissional em que quem é militar é militar porque quer. E para isso tem de estar bem equipado e com todas as condições. E é nesse sentido que nós trabalhamos todos os dias. Não pode nenhum de nós dizer que se houver uma alteração grave no contexto geopolítico mundial, tal qual outros países da União Europeia vão fazendo agora, outros modelos não possam ser estudados.

O primeiro-ministro disse em Bruxelas que Portugal vai colaborar com forças no terreno, se for preciso, na Ucrânia. O que lhe pergunto é que tipo de forças temos que possam ir para a Ucrânia?

Neste momento, não há uma definição a esse propósito. Não há, neste momento, nenhuma definição de nenhum plano em relação a tropas que só num contexto de cessar-fogo ou de acordo para a paz pode ser ponderado. O que existe, neste momento, é uma fase de planeamento na base de diferentes cenários, sem que possa concretizar nenhuma medida específica. Quando falamos de tropas no terreno, falamos de terra, mar, ar, em que contexto? Com apoio de quem? Qual é o papel dos Estados Unidos? Há um conjunto de detalhes específicos que são absolutamente necessários para que se possa tomar uma decisão.

Mas pode antecipar que pode ser uma das missões mais arriscadas para os militares portugueses das últimas décadas?

Mas sabe que ser militar é arriscado, por definição.

O contexto em que as organizações internacionais, e desde logo a NATO, mas não só, ponderam o envio de tropas de diferentes países na Ucrânia, é na base de um cessar-fogo ou de um acordo com o assentimento e vontade das partes beligerantes e com garantias que têm que ser muito claras e definidas. E nada disso existe neste momento.

O Governo preparava-se para aprovar mais um pacote, julgo que de 300 milhões de euros, de ajuda para a Ucrânia. Isso ainda será feito nas próximas semanas com o Governo em gestão?

Portugal tem de ser capaz de cumprir os compromissos assumidos com os nossos aliados no que tem a ver com a ajuda à Ucrânia. Em 2025, tínhamos previsto teoricamente um esforço de perto de 220 milhões de euros. Se tiver de crescer até 300 milhões de euros, também não cresceria assim tanto.

O dr. António Costa assumiu, em gestão.

Mas chamou a S. Bento Luís Montenegro.

Mas não chamou o CDS e devia tê-lo feito. A Defesa é uma daquelas áreas em que os grandes consensos são desejáveis e, felizmente, têm acontecido ao longo de 50 anos da democracia. Os partidos do dito arco da governabilidade, o PSD, o PS e o CDS, têm sido capazes de alinhar o essencial das decisões, o que não invalida divergências. No contexto da ajuda à Ucrânia, esse consenso existe.