Ministra defende Montenegro: "Não temos de sujeitar-nos a juízos de ética, além do cumprimento escrupuloso da lei"

É responsável por uma pasta setorial, mas tem formação em Direito e suspendeu as aulas na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, onde é professora catedrática, para assumir há menos de um ano a liderança do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Por isso, Maria do Rosário Palma Ramalho não se inibe agora de comentar o caso da empresa familiar do primeiro-ministro, que levou à queda do Governo.



Em entrevista ao programa Hora da Verdade, da Renascença e jornal Público, a governante lembra que a ética é um grande chapéu, mas deve ser entendida como respeito pela lei, que foi o que fez Luís Montenegro. “Nós não temos que nos sujeitar a juízos de ética para além daquilo que corresponde ao cumprimento escrupuloso da lei”, reforça.

Rosário Palma Ramalho defende ainda que o caso Spinumviva é uma questão de legalidade, que deve ser resolvida pela Procuradoria-Geral da República. Alerta também que este caso “põe em causa o regime democrático”, ao defender que os políticos devem ser profissionais.

Sobre a área que tutela, a ministra explica que vários dossiers ficam por concluir, com a queda do Governo. No entanto, o acordo de rendimentos, assinado com os parceiros sociais, está em vigor até 2028 e Rosário Palma Ramalho espera que seja respeitado pelo próximo executivo.

O Governo ia insistir com a norma do leque salarial, para permitir que mais empresas aumentassem os salários em troca de incentivos. Agora a ministra do Trabalho acredita que poucas empresas beneficiem desta medida. A atribuição de prémios de produtividade com isenções fiscais também fica limitada.

O próximo Governo já terá acesso às primeiras conclusões do grupo de trabalho sobre a reforma da legislação laboral. A ministra garante que o documento está quase pronto, mas já não será apresentado na reunião de concertação social agendada para abril, que será só de balanço.

O Governo nomeou ainda um grupo de trabalho para avaliar a sustentabilidade da Segurança Social, mas a ministra reafirma que este estudo pretende avaliar todos os compromissos futuros, o que não significa que o sistema esteja em risco. Afasta ainda receios que têm sido manifestados, de que o excedente da Segurança Social pode ser utilizado para pagar o défice da Caixa Geral de Aposentações.

Em resposta ao primeiro presidente da CRESAP, João Bilhim, a ministra rejeita que as nomeações para a Segurança Social e para o IEFP sirvam para recompensar militantes.

Nesta entrevista ao Hora da Verdade, a governante admite que são encontradas crianças em situação de sem-abrigo, mas estas são situações prioritárias e elas não ficam na rua, estão a ser reencaminhadas, mas as soluções são temporárias. Foi uma situação denunciada esta semana pela Cáritas.

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social assegura que o essencial fica feito em relação ao Estatuto do Cuidador Informal, que abrange já cerca de 23 mil pessoas. Diz ainda que o portal da Segurança Social está mais funcional e até ao final do ano deverá reduzir as filas de espera no atendimento presencial em 30%.

Com a queda do Governo o acordo de concertação assinado com os parceiros há cerca de cinco meses, e que previa o aumento do salário mínimo para 1.020 euros mensais em 2028, continua em vigor?

O acordo é até 2028 e deve ser cumprido e mantido. Para a parte específica do salário mínimo o acordo tem que ser completado por um diploma legal que este Governo aprovou para 2025 e que os governos seguintes terão que aprovar para 2026, 2027, 2028. Espero que qualquer que seja o governo que aí venha honre o acordo.

Mas não é só uma questão de salário mínimo. Neste acordo estabelecemos uma trajetória diferente em matéria de salário médio e acordámos com os parceiros sociais um conjunto de medidas que potenciam o aumento do salário médio.



Algumas dessas medidas ficam um pouco por terra, porque elas exigiram a consagração no Orçamento do Estado e o Governo implementou fielmente. Mas a oposição, numa coligação negativa a que assistimos várias vezes ao longo desta legislatura entre PS e Chega, chumbou a norma do leque salarial que condicionava os apoios [em sede de IRC] às empresas que aumentassem os salários acima de 4,7% desde que não existisse uma diferença acima de um certo valor entre o salário mínimo e o salário máximo pago na empresa.

Nós abolimos essa norma, prevista no estatuto de benefícios fiscais, e as oposições chumbaram e repuseram essa norma. O Governo voltou a aprovar a norma e recolocou-a [no Parlamento], mas é uma das matérias que ficou pendente e, portanto, cai com a legislatura.

O objetivo de aumentar o salário médio pode ficar comprometido, tendo em conta que o benefício em IRC dado às empresas que aumentam os salários, tal como estava desenhado no passado e que continua em vigor, não teve uma grande adesão?

Foi por verificarmos que não tinha uma grande adesão que mudámos o desenho. O incentivo às empresas para aumentarem os salários até à mediana pode efetivamente não existir.

Isto também tem um efeito negativo que é contaminar o regime dos prémios de produtividade. O acordo consagrava um regime de prémios de produtividade, desde que ocasionais, que não sujeitava os trabalhadores a IRS e não sujeitava os empregadores a TSU. Também é provável que muito poucos trabalhadores vão beneficiar desses prémios de produtividade com isenção de IRS.