Alexandra Leitão admite referendar aumento de restrições ao trânsito em Lisboa

Alexandra Leitão admite estudar o aumento das restrições ao trânsito automóvel nalgumas zonas de Lisboa e defende que o referendo local “tem virtualidades”. Em entrevista ao programa Hora da Verdade, da Renascença e do jornal Público, a dirigente do PS considera que se trata de “uma coisa de proximidade perguntar: ‘Quer esta rua cortada ao trânsito ou não?’

A ainda líder parlamentar do PS e membro do secretariado nacional do partido explica que mantém conversas informais com o Bloco de Esquerda, PCP, Livre e PAN com vista a uma “coligação alargada” de esquerda nas autárquicas de Lisboa, ainda que a prioridade nas próximas semanas sejam as legislativas.

Para aumentar a oferta de habitação, Alexandra Leitão admite que a autarquia de Lisboa compre edifícios onde estavam, até há alguns meses, instalados serviços do Governo que, entretanto, transitaram para a antiga Caixa Geral de Depósitos. A candidata socialista já identificou 17 edifícios nessas condições, dando como exemplo as antigas instalações da Presidência do Conselho de Ministros, na Avenida Gomes Teixeira.

Nesta entrevista, a candidata do PS assume a responsabilidade por uma eventual derrota em Lisboa. "Não procurarei socializar" resultados, garante a dirigente socialista.

Apresentou a sua candidatura à Câmara de Lisboa. A ideia é o Partido Socialista ir sozinho a estas autárquicas em Lisboa ou pretende organizar uma frente de esquerda com o Bloco, Livre e PAN?



Nós procuraremos ter na candidatura a Lisboa a maior abrangência possível, de centro e de centro-esquerda. Gosto de lhe chamar uma coligação alargada. A ideia de frente de esquerda é conotada, às vezes, como uma coisa menos boa, mais radical. Acho que devemos procurar essa abrangência, como já se procurou noutros momentos. O meu grande exemplo e referência nesta matéria é Jorge Sampaio.

Esses contactos já começaram?

Já houve contactos informais com vários partidos. Claro que, agora, temos as legislativas pelo meio e os partidos têm essa prioridade no imediato.

O primeiro passo foi a sua participação numa reunião com o PAN. Há algo mais marcado?



O PAN tinha naquele dia a sua convenção autárquica, convidaram-me para estar presente, e era um tema de que gosto particularmente, sobre a inteligência artificial, novas tecnologias e a influência disso tudo na democracia, nos direitos fundamentais. É um dos partidos com os quais essa abrangência nos parece muito possível.