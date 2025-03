Liderar o PS? "Não me diminuo, não me afasto, não me apouco", diz Alexandra Leitão

O que é que o PS fez mal para ter esta queda abrupta nas eleições na Madeira? Que lição é que o partido deve tirar? A Madeira tem um ecossistema eleitoral e político muito específico. Basta dizer que em 51 anos de democracia o PSD governou sempre, com maiorias mais fortes ou menos. No continente não foi assim. Qualquer paralelismo fica logo por aí. Portanto, não podemos extrapolar para uma visão nacional.

Sobre os resultados das eleições de domingo na Madeira, que fizeram com que o PS tenha passado de segunda a terceira força partidária, Alexandra Leitão admite que a passagem de Paulo Cafôfo pelo Governo de António Costa pode ter pesado, a par da decisão de o PS-Madeira ter aprovado a moção de censura do Chega que derrubou o Governo de Miguel Albuquerque. “Temos de concluir que o PS-Madeira tem de fazer mais e melhor”, conclui a dirigente socialista.

Em entrevista ao programa Hora da Verdade, da Renascença e do jornal Público, Alexandra Leitão assume-se convicta que o PS irá ganhar as eleições legislativas de 18 de maio. No caso de uma eventual derrota, a dirigente socialista descarta que isso custe a liderança de Pedro Nuno Santos.

A dirigente socialista e candidata à Câmara Municipal de Lisboa, Alexandra Leitão não afasta a possibilidade de um dia avançar para a corrida à liderança do PS, ressalvando que não é um futuro que planeie. “ N ão me diminuo, não me afasto, não me apouco e, portanto, não digo nem que sim nem que não ”, diz a ainda líder parlamentar, que garante que, num “futuro próximo”, a questão “não se coloca”.

Por ter transitado para o governo?

Sim, mas eu não vou mesmo entrar por aí. Em 50 anos sempre tivemos a dependência enorme de toda a sociedade madeirense dos empregos, dos apoios. Portanto, não há uma sociedade civil. Temos de concluir que o PS-Madeira tem de fazer mais e melhor.

Isso significa que concorda com o secretário-geral, Pedro Nuno Santos, que lavou as mãos da responsabilidade do que aconteceu na Madeira?

Não acho que tenha feito isso. É verdade que no PS, como no PSD, os partidos regionais têm uma autonomia enorme, paralela à que a própria região tem. Na República, a orientação que tivemos sempre foi de não viabilizar moções de censura do Chega, votar mesmo contra. O que tivemos na Madeira, e na altura o secretário-geral disse claramente que era uma opção do PS-Madeira, na qual não se metia, foi, pelo contrário, de viabilizar uma moção de censura do Chega que não era, factualmente, a opção da República. Seguiram um outro percurso e, aparentemente, o povo madeirense não concordou.

Ou seja, o apoio do PS ao Chega castigou-os nas urnas?

Pode ser uma explicação. As pessoas, aparentemente, quiseram, de facto, penalizar quem deitou o governo abaixo. Vi uma publicação do Pedro Magalhães que dizia que as questões associadas à corrupção acabam por, às vezes, condicionar menos o voto do que se pretendia. Também ouvi dizer que houve buscas, mas depois disso também não houve mais nada e as pessoas vão esquecendo.

Aceitaria uma atitude dessas do secretário-geral do PS caso tenha um mau resultado em Lisboa? Ou seja, Pedro Nuno Santos dizer que isso é um problema do PS-Lisboa?

O resultado eleitoral que a minha candidatura tenha nas autárquicas, é, em primeiro lugar, da minha responsabilidade. Não procurarei socializar uma putativa, eventual, que não espero, derrota, e, portanto, devemos assumir as nossas responsabilidades e também o que nos corra bem. Agora, também é verdade que nas autárquicas não há uma autonomia regional.