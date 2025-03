Liderar o PS? "Não me diminuo, não me afasto, não me apouco", diz Alexandra Leitão

Por ter transitado para o governo?

Sim, mas eu não vou mesmo entrar por aí. Em 50 anos sempre tivemos a dependência enorme de toda a sociedade madeirense dos empregos, dos apoios. Portanto, não há uma sociedade civil. Temos de concluir que o PS-Madeira tem de fazer mais e melhor.

Isso significa que concorda com o secretário-geral, Pedro Nuno Santos, que lavou as mãos da responsabilidade do que aconteceu na Madeira?

Não acho que tenha feito isso. É verdade que no PS, como no PSD, os partidos regionais têm uma autonomia enorme, paralela à que a própria região tem. Na República, a orientação que tivemos sempre foi de não viabilizar moções de censura do Chega, votar mesmo contra. O que tivemos na Madeira, e na altura o secretário-geral disse claramente que era uma opção do PS-Madeira, na qual não se metia, foi, pelo contrário, de viabilizar uma moção de censura do Chega que não era, factualmente, a opção da República. Seguiram um outro percurso e, aparentemente, o povo madeirense não concordou.

Ou seja, o apoio do PS ao Chega castigou-os nas urnas?

Pode ser uma explicação. As pessoas, aparentemente, quiseram, de facto, penalizar quem deitou o governo abaixo. Vi uma publicação do Pedro Magalhães que dizia que as questões associadas à corrupção acabam por, às vezes, condicionar menos o voto do que se pretendia. Também ouvi dizer que houve buscas, mas depois disso também não houve mais nada e as pessoas vão esquecendo.

Aceitaria uma atitude dessas do secretário-geral do PS caso tenha um mau resultado em Lisboa? Ou seja, Pedro Nuno Santos dizer que isso é um problema do PS-Lisboa?

O resultado eleitoral que a minha candidatura tenha nas autárquicas, é, em primeiro lugar, da minha responsabilidade. Não procurarei socializar uma putativa, eventual, que não espero, derrota, e, portanto, devemos assumir as nossas responsabilidades e também o que nos corra bem. Agora, também é verdade que nas autárquicas não há uma autonomia regional.