Ferro Rodrigues pressiona Vitorino: "Não vai deixar o PS descalço" nas presidenciais

Eduardo Ferro Rodrigues, ex-presidente da Assembleia da República e antigo líder do PS, está convicto que António Vitorino irá avançar com uma candidatura à Presidência da República e que não vai deixar o partido “descalço”.

Em entrevista ao programa Hora da Verdade, da Renascença e do jornal Público, Ferro Rodrigues diz que “não é nova” a presença de tropas portuguesas em cenários de guerra, mas espera que “não se chegue ao ponto” participações em guerra aberta.

Sobre as tarifas impostas à União Europeia pela Administração dos Estados Unidos da América, o antigo presidente do Parlamento lamenta que, ao contrário da Espanha, o Governo português não tenha anunciado no mesmo dia apoios às empresas portuguesas. “Em Portugal, o Conselho de Ministros reuniu, entre aspas, no Mercado do Bolhão para um comício nunca visto, como se nada tivesse acontecido”, diz o antigo líder do PS.

Se Portugal vier a gastar mais dinheiro na Defesa, corre o risco de destapar outras áreas?

Tem de ser feito tudo de maneira o mais compatível possível. Quando se diz que não destapa nada, não é possível, porque nem que seja teremos o endividamento externo a aumentar. É diferente ter um endividamento externo mais relacionado com o setor militar e com a Defesa do que com as áreas sociais ou com o pagamento de pensões.