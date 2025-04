"Entre os novos e os que voltaram temos mais 6 mil professores nas escolas este ano"

Para além dos professores e dos alunos e dos assistentes operacionais, a escola também é feita de edificados. O governo anterior assinou um acordo com a Associação Nacional de Municípios para realizar obras de fundo numa listagem de escolas que na altura estava em 451, se não erro. Um número que, entretanto, actualizou para mais de 500. Como é que está este processo?

Temos 80 escolas a ser intervencionadas pelo PRR. O governo juntou, aos cerca de 500 milhões de euros que estavam previstos, mais de 300 milhões de euros do Orçamento do Estado (OE). Estamos, no fundo, a fazer aquilo que se chama overbooking, podemos ter algumas do PRR que não são concluídas a tempo e por isso há outras que estão a ser financiadas pelo OE, sabendo que nós tínhamos sempre que financiar também com OE. As Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR), ao nível dos programas operacionais, também estão a financiar muitas, umas dezenas. E vamos ter muito em breve um financiamento de mil milhões de euros do Banco Europeu de Investimento para investimento nestas escolas — de facto, já não são as 451 que tinham sido identificadas pelo governo anterior em 2023, há novas escolas, com grandes problemas, e esses mil milhões vão dar mais um impulso nesta recuperação. O nosso objetivo é que esse programa, com as obras a entrar em curso, aconteça no segundo semestre de 2026.

Vamos fazer a seleção das escolas, estamos a trabalhar nisso com as CCDR, a partir da avaliação feita pelos nossos serviços que priorizou as intervenções como "muito urgentes", "urgentes" e "prioritárias". Temos 22 escolas, 15 na região de Lisboa, definidas como "muito urgentes", isto numa área onde há risco sísmico e há escolas que estão em condições muito precárias mesmo.

Lisboa é um município onde a articulação não tem sido, se calhar, a mais fácil. Há um diferendo relativamente aos valores que estão estimados para as obras nas escolas.

Há um comentário que eu não posso deixar de fazer: os melhores projetos educativos são aqueles onde há uma forte articulação com as autarquias. As autarquias são decisivas na qualidade do processo educativo, em todas as suas dimensões, porque estão próximas, têm a capacidade de resolver problemas. É preciso reconhecer que as câmaras municipais hoje colocam muitos recursos delas próprias na educação (mas eu também costumo dizer que não há melhor investimento de que na educação). Isso nunca pode desresponsabilizar o Estado central de garantir os recursos para que as escolas funcionem em boas condições.

A Câmara Municipal de Lisboa identifica 28 escolas a necessitar de intervenção. Obviamente, a recuperação destas 28 escolas do conselho de Lisboa é a do Estado central. Não há dúvidas sobre isso. Mas só para terem uma ideia do que estamos a falar, de acordo com a proposta que nós temos do município de Lisboa, estamos a falar de mais de 400 milhões de euros para estas 28 escolas. Eu disse-vos há pouco que o empréstimo que em breve será anunciado com o Banco Europeu de Investimento é de mil milhões. Isto é, só para Lisboa precisamos de quase metade desse empréstimo. Ora, obviamente, isto não vai acontecer.

Mas o que é que está errado? O número está sobrevalorizado?

São muitos anos sem investimento, basicamente. Temos que ter, e vamos ter, um plano de investimentos que tem que definir que todos os anos temos que investir, nesta fase, centenas de milhões de euros nas escolas. Não há dúvidas sobre isto. Um plano com as prioridades bem definidas. No concurso para o PRR, o critério foi quem submetia primeiro a candidatura: quem entrou primeiro na aplicação e submeteu a candidatura, podia ter projeto ou não. Isto não faz sentido nenhum. É o Estado demitir-se de garantir a igualdade de oportunidades no acesso à educação.

Aumentar propinas à taxa de inflação, descongelar nos mestrados

Encomendou um estudo sobre a ação social escolar no ensino superior. Já tem ideia do que pode vir a ser alterado?

Temos mais de 80 mil alunos beneficiários da ação social, cerca de 70% têm a bolsa mínima [870 euros por ano, equivalente a 125 % do valor da propina]. É um valor muito baixo. O estudo estará concluído no final de Abril e o nosso objectivo era usá-lo para reescrever o regulamento [da acção social escolar] e garantir que há um alinhamento entre aquilo que é o rendimento das famílias e o custo da frequência do ensino superior. O primeiro passo é o aumento da bolsa mínima.

Para quanto?

Não posso dizer já. Mas será no próximo ano letivo.

E relativamente às propinas? Estão em quase 700 euros por ano.

697 euros [nas licenciaturas]. A questão não é o aumento, é o que está na lei, ou seja, a atualização do acordo com a inflação. Já nos mestrados temos uma ideia diferente. É preciso garantir o acesso aos mestrados para a profissionalização [exigidos em certas profissões], mas é preciso liberalizar a enorme oferta de mestrados que temos que são competitivos a nível internacional e atraem estudantes de todo o mundo.

Mas as propinas dos mestrados variam muito.

Sim, mas estão congeladas desde o Covid [exceto nos] que foram criados depois e, neste momento, há instituições a criar mestrados novos só para poderem cobrar propinas mais altas. Não faz sentido. Andamos a falar da atracção de talento do estrangeiro, de investigadores, de professores de vários países. Se alguém quiser pagar um salário excepcional a um professor excepcional para o conseguir trazer para Portugal, tem que ter um projecto que permita tornar esse salário sustentável. Isso só é possível se estivermos nesse mundo internacional. O congelamento das propinas é um constrangimento ao desenvolvimento das nossas instituições.

Portanto, propinas das licenciaturas: atualizar ao nível da inflação. Nos mestrados, descongelar. É isto que propõe?

Descongelar as propinas dos mestrados, havendo regulação para aqueles que são necessários para a profissionalização.

Como vê a retirada de apoio dos EUA a projetos que tinham com universidades portuguesas, após aquele polémico questionário ideológico que indignou os reitores e os diretores das faculdades?

Se eu não tivesse visto o questionário, teria dificuldade em acreditar que a embaixada americana o tinha enviado às instituições. Deste processo aquilo que eu tiro como mais importante é o orgulho nas nossas instituições que nem sequer tiveram que consultar o ministro para dizer o que é que deviam fazer. Foi claro quando receberam que não tinham que responder e que não aceitariam aquelas condições, o que mostra que, de facto, são autónomas e independentes, que é aquilo que deve acontecer num bom sistema universitário.

Foi nomeado ministro para um governo que era suposto durar quatro anos. Hoje está de saída, pelas razões que são conhecidas. Está disponível para um novo mandato?

Estou. Pode parecer que estou agarrado ao lugar, mas gostava mesmo de continuar este trabalho, deixámos muitas coisas a meio, as mais transformadoras.

Nos últimos dias têm surgido indicações de que Portugal poderá voltar aos défices orçamentais. A recuperação do tempo de serviço dos professores pode estar em causa ou os professores podem estar descansados?

Podem estar completamente descansados. Para já, não acredito que voltemos aos défices, porque temos uma política muito responsável, de grande estabilidade e a economia portuguesa tem, num contexto muito difícil, um conjunto de vantagens que, aliás, já foram visíveis no último ano e que, penso, manter-se-ão nos próximos anos. No caso dos serviços públicos, só lamentamos é que não se tenha investido mais cedo do que aquilo que nós estamos a fazer, porque sem isso continuaríamos a ter muitos alunos sem aulas e todos os outros problemas dos serviços públicos.