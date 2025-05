Caldas Afonso: incentivos a obstetras serão “altamente competitivos” com o que se paga no privado

Desses 760, mais de 40% têm mais de 50 anos, o que quer dizer que têm limitações, se assim o entendessem, para fazer urgência. É com esta redução do número de especialistas que o país tem de dar resposta a 39 serviços de urgência.

Era importante percebermos onde é que estávamos, quais as razões que estavam a ter um forte impacto na redução muito grande de recursos humanos. Por que é que chegámos aí e que medidas seriam apropriadas para mudarmos este paradigma. Fizemos esse levantamento, entre 2017 e 2023, e o número de nascimentos no nosso país foi mais ou menos equiparável. Há uma diferença de 800 partos, o que não é expressivo. Só que há uma perda de recursos humanos dentro do SNS, neste caso de obstetras, significativa.

Entre as medidas consta também um novo incentivo aos profissionais de saúde, que já estava, aliás, previsto quando entregou um plano para esta área em Janeiro. Só que não saiu do papel. Em que é que consiste agora este incentivo?

São coisas diferentes. A rede, obviamente, sim [será posta em prática] porque é uma continuidade e, aliás, resulta de um protocolo estabelecido com a Ordem dos Médicos. A parte [do plano] da mulher foi entregue ontem [terça-feira] à senhora ministra e ao senhor director executivo do SNS. E vai ser enviada para discussão pública durante um mês.

Esta etapa de identificar a rede de referenciação no contexto nacional, conhecendo as particularidades do país, ainda não existia na área materno-infantil e vai ser importante para ajudar a reorganizar os serviços de urgência nesta área.

Desde há um ano, houve uma generalização em termos de organização em Unidades Locais de Saúde (ULS). Temos 39 ULS no país e nessas 39 ULS existem 39 serviços de urgência de pediatria e de ginecologia e obstetrícia. E é perante esta realidade e a escassez que temos de recursos humanos que as dificuldades são conhecidas.

Penso que é importante enquadrar todo o processo e, desde logo, dizer que Portugal está em quarto lugar a nível mundial com as melhores políticas na área materno-infantil. Neste momento, a totalidade dos partos é num ambiente em que há segurança, qualidade e humanização do parto. Este é o ponto de partida, sendo que, de facto, Portugal está a atravessar dificuldades.

Em entrevista ao Hora da Verdade, programa da Renascença e do Público, defende a criação de um centro materno-infantil na Península de Setúbal, semelhante ao que dirige a Norte do país, no Porto, de forma a dar resposta às populações e a evitar que as mulheres grávidas continuem a atravessar a ponte para poderem ter os seus bebés nas maternidades de Lisboa. Este é um cenário que prevê como “muito residual”, caso avancem as medidas que o organismo que lidera propôs à tutela.

O que é que correu mal até agora?

Basicamente dois factores. Temos de perceber que a percepção da jornada de trabalho, a relação com o trabalho, a disponibilidade e o compromisso das gerações mais novas é diferente da minha geração. E ainda bem. Temos que adaptar a dinâmica do trabalho a esta realidade. Este é o primeiro ponto.

De que forma?

Já vou explicar quando falar dos modelos de incentivos. Importa dizer que os profissionais de saúde foram aqueles que mais sofreram nos últimos 30 anos de não-reposição do seu vencimento. E, durante muito tempo, as pessoas parece que tinham vergonha de o dizer.

No meu grupo mais alargado de amigos, por exemplo, tenho quatro amigos que estão no Supremo Tribunal. E quando conto aquilo que ganho — estando eu no topo da carreira médica, como assistente graduado sénior e professor catedrático — concluímos que é menos de um terço do que ganha alguém numa profissão equiparável.

Isto para mostrar que, de facto, houve uma não-reposição daquilo que é a dignidade com que devemos exercer esta profissão, que é de enormíssima responsabilidade e que implica, de facto, um estudo permanente. O conhecimento duplica a cada dois anos. E se eu não estiver preparado para isso, vou deixar de estar capaz de exercer a profissão com o estado da arte necessário a proporcionar a quem me procura as melhores orientações.

Esta foi uma questão que se colocou. A partir do momento em que houve alternativas, obviamente, que as pessoas começaram a esvaziar o SNS.

Identificado esse problema qual será o caminho?

Para situar no tempo, esta questão do encerramento de urgências começa a aparecer em 2020. Até aí isto não acontecia. Há factores importantes para explicar esta grande escassez de recursos. Primeiro, se pegarmos em quatro hospitais, que, do meu ponto de vista, são porta-aviões — ou seja grandes hospitais, com uma grande responsabilidade em termos de população e que tinham modelos de gestão e de remuneração diferentes que foram encerrados, as conhecidas parcerias público-privadas (PPP) —, os hospitais de Loures, Amadora-Sintra e Vila Franca de Xira estamos a falar em unidades que quase todas as semanas encerram. Aqui no Norte, o único que tem problemas é Braga.

Quando houve o encerramento das PPP, grande parte destes profissionais saíram. De Braga saíram mais de 17 obstetras e nos outros foi igual. De tal modo que os serviços ficaram super reduzidos. E, de repente, perderam uma capacidade em termos de recursos humanos brutal, mas não perderam a responsabilidade assistencial e a missão que tinham. Aqui demonstra-se bem que o modelo de incentivo de remuneração, de valorização do trabalho, tem uma importância brutal.

Então defende esse regresso às PPP?

Não é questão da PPP. Defendo um modelo de meritocracia dentro do SNS, as pessoas têm de ser remuneradas de acordo com o seu compromisso e disponibilidade.

Mas há outro problema ainda, se calhar tão grave quanto este: há uma série de pessoas que formamos, que preparamos em áreas específicas, que mandamos para o estrangeiro para desenvolver outras áreas, que eu depois não pude ficar com elas. A burocracia, a dificuldade em contratar um profissional que preciso para aquela função é extremamente grande. Com o fim das PPP, aumentou o recurso aos prestadores de serviço. E as pessoas rapidamente perceberam o seguinte: “estou melhor como prestador de serviço, não tenho nenhum compromisso com o hospital, trabalho quando quero, decido o valor que quero receber até ao fim de mês. E ando em leilões de horas de Vila Real ao Algarve.” E, de repente, os serviços de urgência deste país, mesmo dos hospitais centrais, estão reféns de um número muito significativo de prestadores de serviço. E para esses, quando são os períodos menos cómodos, como o Natal, a Páscoa e as férias, a sua missão de responsabilidade é nenhuma.

Passou mais um ano e não houve decisões ainda sobre obstetrícia na Margem Sul, quando a ministra Ana Paula Martins já disse que está tudo estudado. Estamos a perder tempo neste domínio?

A Península de Setúbal é um caso específico e, neste momento, de uma enorme limitação. Temos três ULS, a de Setúbal, Barreiro e a maior que é o Garcia de Orta, e o que está a acontecer é que todos os dias uma ou duas estão encerradas. Mas há muitos momentos em que estão as três encerradas. E perguntam-se: será difícil de perceber isso?

Os fins-de-semana, agora prolongados, foram exemplo disso mesmo, desses constrangimentos.

Pior do que isto não há. E eu sei que isto é uma dialéctica complexa, nomeadamente, para os autarcas, que querem ter tudo à porta de casa. O que devemos querer, acima de tudo, é que as grávidas de Setúbal tenham todo o direito a ter uma assistência com qualidade, humanização, como em qualquer outra parte do país. E há condições para que isso aconteça.

Mas que soluções é que propõe?

Temos todos de perceber qual é o máximo denominador comum, que é aquilo que interessa. E o que interessa a todos é a melhor oferta para as populações e deixarmos de ter posicionamentos muito paroquiais, que deste modo, põem tudo em causa.

Ou seja, não ter um serviço em cada concelho?

Aqui nem é ter em cada concelho. Aqui temos que maximizar os recursos que temos. No ano 2000, aqui no Porto, eu era o director da urgência de pediatria do Hospital de São João. Tínhamos urgências pediátricas no São João, Santo António, Maria Pia, Matosinhos e Vila Nova de Gaia. Eram cinco portas de entrada, mas não havia pediatras para as cinco.

A solução é concentração de serviços?

Houve uma partilha, e continua a haver ao fim destes anos, de recursos para fazer face àquilo que é a necessidade. Para a Península de Setúbal, aquilo que a Comissão propõe é um upgrade, reconhecendo a sua especificidade. É importante que o Hospital de Setúbal permaneça e que seja reforçado, até porque dá cobertura ao norte alentejano, que está numa situação muito particular, a uma distância grande de Lisboa e de Évora. Setúbal é a referência.

E depois termos um outro grande serviço, que é o Hospital Garcia de Orta e que é de apoio perinatal diferenciado, ou seja, é um hospital que tem as valências mais diferenciadas, em que não há necessidade nenhuma de atravessar a ponte.

Fala em partilha de serviços?

Mais do que uma partilha de serviços, que pode começar por aí. A comissão defende um centro materno-infantil com um upgrade, ou seja, os profissionais vão ter melhores condições, vão fazer coisas que neste momento não fazem, vão ter condições de trabalho e diferenciação muito maiores. E vai ser muito residual a necessidade de uma grávida ou de um recém-nascido, por maior prematuridade que tenha, ter de atravessar a ponte.

Que tipo de condições são essas?

Tem de haver, como aqui [no Porto] existe, entre o hospital Garcia de Orta e o Hospital do Barreiro um entendimento que seja no sentido de proporcionar aos profissionais melhores condições de trabalho e, ao mesmo tempo, proporcionar às populações serviços de maior qualidade, de maior proximidade, sem necessidade de andar a percorrer quilómetros para atravessar uma ponte para ir para um hospital de Lisboa.