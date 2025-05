Mendonça Mendes desafia PSD a escolher compromissos no "campo democrático" ou assumir "agendas radicais e populistas"

António Mendonça Mendes diz que “ficaria surpreendido” se a opção do PSD, para a governação e para as “decisões de regime”, fosse por partidos que “têm uma agenda radical ou pelos que têm uma agenda populista”. O dirigente do PS e antigo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais dá o exemplo da revisão constitucional que a Iniciativa Liberal (IL) quer fazer e aconselha o partido da maioria a não se deixar “influenciar” por “agendas radicais”.

Em entrevista ao programa Hora da Verdade, da Renascença e do jornal Público, o membro do Secretariado Nacional do PS assume que o partido poderá ter de fazer uma prolongada travessia no deserto e que “não pode mostrar nenhuma pressa de voltar ao poder”.

O PS reúne a Comissão Nacional no sábado para decidir o calendário de eleição do novo secretário-geral do partido e do Congresso, após o anúncio da saída de Pedro Nuno Santos. António Mendonça Mendes pede que qualquer solução tenha em atenção as autárquicas. “Esta não é a fase dos protagonismos pessoais, mas de encontrarmos em conjunto aquilo que será a melhor solução para mobilizar o conjunto das forças do partido”, pede o dirigente socialista.

O ex-secretário de Estado dos Assuntos Fiscais de Fernando Medina acredita ainda que Portugal irá entrar em situação de défice no próximo ano e que o abrandamento da economia coloca o país “numa situação orçamental que começa a aproximar-se do vermelho”.

O que correu mal nestas eleições para o Partido Socialista ter este resultado? Foi a campanha? A mensagem foi errada, os eleitores não viam razões para eleições?

O que correu mal foi que os portugueses não confiaram no PS, e agora, do meu ponto de vista, aquilo que se exige uma reflexão muito profunda. Estes resultados do PS não podem ser desligados de uma avaliação que temos de fazer dos últimos 30 anos, em que governámos 22 anos e, do meu ponto de vista, a determinada altura, há uma dessintonia entre a mensagem do Partido Socialista e aquilo que são as expectativas dos eleitores.

Os eleitores cansaram-se?

Acho que somos vítimas do nosso próprio sucesso. Isto é, o país é hoje incomparavelmente melhor do que era há 30 anos: os jovens têm muito mais acesso à educação, o acesso ao ensino superior é algo de completamente diferente: hoje, 50% dos jovens com 20 anos frequentam o ensino superior. Não era assim há 30 anos, quando Guterres e Mariano Gago lançaram a geração das políticas de educação e das políticas de ciência. Têm hoje a ambição de ter empregos que sejam compatíveis com as suas qualificações. E a verdade é que a nossa economia não evoluiu da mesma forma como evoluíram as nossas qualificações ou pelo menos ao mesmo ritmo, o que faz com que esta geração seja a primeira geração que tem a expetativa de viver pior do que a geração anterior.

E por isso, quando digo que somos vítimas do nosso próprio sucesso, nós alcançámos muito neste país, na educação, saúde, economia, poder de compra. Mas é evidente que as expectativas das pessoas hoje são diferentes do que eram nos últimos 30 anos. Muitos anos no poder têm uma tendência para que percamos muitas vezes algo fundamental em política, que é o sentido de esperança e o sentido de futuro.

Não confiaram porquê? O PS não consegue responder a essas expetativas?

Há muitas pessoas que não se recordam de outro partido e é normal que, perante as dificuldades da vida, perante frustrações ou desafios que têm pela frente, possam culpar quem está no poder. E o PS é a imagem do poder nos últimos 30 anos e eu acho que isso não tem mal nenhum. Seguramente que há sempre coisas que correram menos bem. Mas mais importante do que fazer qualquer autofagia é precisamente voltar a liderar aquilo que são os anseios da sociedade e voltar a estar sintonizado com aquilo que são as expetativas das novas gerações.