Sebastião Bugalho: “Não podemos marginalizar o Chega. Seria perigoso”

Como é que se faz esse equilíbrio?

Olhemos para a campanha eleitoral e para algumas propostas de Luís Montenegro. A criação da unidade especial de polícias, a proibição dos telemóveis até ao sexto ano, por exemplo. São tudo propostas que a AD poderá levar ao Parlamento nos primeiros 120 dias. Caberá ao Chega pronunciar-se sobre elas, se as aprova ou não. É muito simples.

Isso não é negociar. Isso é apresentar uma proposta e depois cada grupo parlamentar vota como entender.

Face ao resultado que teve, trata-se de o Chega ser responsabilizado se não for confiável. Mas isso cabe aos eleitores do Chega e ao partido Chega gerirem.

Será fácil, por exemplo, negociar algo como o IRC com o Chega?

Espero que sim. Mas também digo que a AD não deve ignorar as declarações recentes de José Luís Carneiro, futuro líder do PS, quando veio lembrar os 50 anos de grandes compromissos entre o PS e o PSD. Há sinais positivos da parte da nova liderança do PS e do lado do Chega há sempre imprevisibilidade, mas isso não nos desobriga de dialogar com todos.

Qual é que deve ser a relação da AD com o PS? Para algumas votações o PS pode ser irrelevante?

Não devemos achincalhar o PS. O PS é um partido fundador da democracia, a social-democracia europeia faz parte dos sistemas políticos europeus e deve continuar a fazer parte deles.

Mas está a desaparecer.

Uma das missões do centro-direita é tentar ter um interlocutor junto da social-democracia, e nós até somos mais próximos da social-democracia do que a maior parte do centro-direita europeu. A nossa relação com o PS deve ser de respeito e diálogo. E olhando para aquilo que tem dito José Luís Carneiro, creio que isso será amplamente possível.

Está a dizer que é a esquerda de que a direita gosta?

Não. Os políticos não devem ser menorizados face à sua capacidade de responsabilidade. É melhor ter um interlocutor com conteúdo do que um interlocutor que só acenava fantasmas.

Uma relação do PSD com um PS enfraquecido não atira um certo eleitorado para os braços do Chega?

É um risco muito maior para o regime pôr o Chega fora do regime do que ter o Chega dentro. Aquilo que André Ventura adoraria era que se criasse uma ambiência de bloco central e de excessiva cumplicidade entre a AD e o PS, que era para André Ventura poder fazer campanha contra o bloco central e contra, abre aspas, os mesmos de sempre. É por isso mesmo que temos de dialogar com todos. Que é para não dar a ideia de que o sistema político está fechado e que não ouviu o grito de revolta do eleitorado.

Isso quer dizer que, por exemplo, a revisão constitucional, seria à direita?

Não haverá revisão constitucional sem a participação do PS, que foi o partido que esteve presente com o PSD em todas as revisões constitucionais definidoras do nosso modelo económico e do nosso modelo político e da nossa integração europeia.

Não tem sido dito assim por outros dirigentes do PSD.

No Parlamento Europeu, convivo com esta realidade há um ano. Os socialistas são a terceira força. Quando a esquerda ou os socialistas não querem aprovar uma coisa, dizem que não participam porque a extrema-direita está à mesa. E quando a extrema-direita não quer aprovar uma coisa, não participa porque diz que os socialistas estão à mesa. Na revisão constitucional podemos acabar por cair no mesmo.

João Costa, ex-ministro do PS, defende um acordo escrito entre a AD e o PS para algumas áreas. Seria uma boa ideia?

Não vai haver qualquer acordo escrito, nem de incidência parlamentar e previsivelmente o acordo escrito que o João Costa refere também me parece de difícil concretização. Mas não me parece descabido que ouçamos o PS em matérias europeias de soberania ou defesa e em matérias de imigração.

Nestas eleições, o Chega ultrapassou o PS. Há o risco de, a médio prazo, isso acontecer com o PSD?

Julgo que não por uma razão simples. A AD, nos primeiros 11 meses, foi um Governo de mudança. O próximo governo terá condições para cumprir a legislatura e será um governo de resultados. Para travar um partido populista e um partido contestatário do regime, aquilo que é necessário são resultados de políticas públicas.

Espera que seja o PS a aprovar quatro orçamentos?

Dialogaremos com todos, respeitando a autonomia política e a responsabilidade que cada um venha a ter.

Das palavras de José Luís Carneiro, depreende que o PS irá viabilizar, pelo menos, os primeiros orçamentos.

Valorizo a predisposição do novo líder do PS para o diálogo.

Foi notícia esta semana por ter sido escutado no processo Tutti-Frutti, conversas que manteve enquanto jornalista com dois acusados. O que lhe pergunto é se considera que Luís Newton tem condições para se manter em funções como presidente da Junta de Freguesia da Estrela e como líder da bancada do PSD na Assembleia Municipal de Lisboa, sendo acusado de cinco crimes de corrupção passiva e cinco crimes de prevaricação.

Essa é uma decisão da estrutura do partido. Já se demitiu de deputado da Assembleia da República após ter sido acusado. Acho que se não ficou no Parlamento, não será recandidato à junta.

Destas escutas que foram reveladas agora pela revista Sábado, não fica também evidente um traço seu de caráter pessoal, permeável e pouco imparcial, na altura, enquanto jornalista?

Eu tinha um formato de entrevista que era numa refeição, em que as pessoas faziam pequenos apartes. Por uma questão de cortesia, a seguir ligava e ia confirmar a transcrição junto delas. Portanto, se isso remete para algum traço de carácter meu, é uma avaliação que lhe deixo a si ou a quem nos está a ouvir. Estava a fazer o meu trabalho da forma que eu julgava mais correta possível, não só para o leitor como para o entrevistado.