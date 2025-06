Mariana Leitão desafia Montenegro sobre reforma do Estado: "Será que tem coragem para enfrentar os boys?"

Entretanto, Rui Malheiro já veio dizer que está a ponderar se apresenta uma candidatura à liderança da IL. Seria preferível, em nome de uma unidade, no pós-Rui Rocha, haver um único candidato, como fez o PS, por exemplo?

Acho que é visível que somos um partido muito vivo, muito dinâmico, é perfeitamente saudável que apareçam outras candidaturas, que haja espaço para haver debate, isso é salutar e, portanto, não acho que uma única candidatura possa promover mais ou menos a união. Acho que a união vem de dois fatores, quando há uma disputa, dos que vencem e dos que perdem. Se os dois trabalharem em conjunto em prol dessa união, certamente que ela nunca estará posta em causa.

E é isso que está disponível para fazer com o Rui Malheiro?

Estou disponível para fazer com quem quer que apareça como candidato à Iniciativa Liberal, com todos os membros. A união não passa só pelos que se apresentam como cabeças de lista ao que quer que seja. A união passa exatamente por tentar agregar, desde os membros base até aos dirigentes, aos vários órgãos do partido, ouvir as várias sensibilidades, ponderá-las, e depois, obviamente, que o presidente do partido tem de tomar as suas decisões e tem de implementar a estratégia que acha melhor para o partido e que é devidamente sufragada também na Convenção.

Há depois todo o trabalho de ir ouvindo os membros, de ir ouvindo essas sensibilidades, de trabalhar com as estruturas locais, trabalhar com as pessoas que forem eleitas nas autárquicas, no sentido também de ajudar a promover o trabalho que fazem. Isso tudo são áreas em que nós podemos promover essa união e que não passam necessariamente, apenas e exclusivamente, por falar com outros cabeças de lista a uma comissão executiva. Acho que vai muito para além disso.