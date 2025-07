Caso Anjos vs. Joana Marques "relevante" para definir "se existem limites" à liberdade de expressão

E o procurador-geral da República não foi sensível a essas reivindicações?

Tivemos uma reunião de cerca de duas horas e meia com o procurador-geral da República que se comprometeu a levar a questão ao Conselho Superior do Ministério Público, mas a verdade é que não foi apresentada nenhuma proposta no sentido de isso acontecer. A decisão do Conselho Superior do Ministério Público tem na sua raiz a falta de magistrados do Ministério Público, que se tem vindo a acentuar, e que se nota nas 23 comarcas do país. Agora, este problema da falta de magistrados não deveria ser resolvido desta maneira.

Devia ser resolvido como?

Devia o próprio Conselho assumir que não há o número de magistrados suficientes para preencher todas as vagas. E o Ministério da Justiça devia criar um curso especial que permita colmatar essas vagas. Quanto mais cedo for criado esse curso especial para cerca de 100, 120 magistrados do Ministério Público, melhor. Não é pedindo um sacrifício ainda maior a magistrados que já estão bastante desgastados. Não é pedindo a esses que trabalhem mais ainda e fazendo desaparecer algumas vagas, agregando essas vagas, aumentando o conteúdo funcional de lugares em todas as 23 comarcas do país. De maneira nenhuma. Isto tem um efeito de bola de neve, porque quanto maior o volume de trabalho que tiverem, mais situações haverá de doença e de baixas, que por sua vez vão agravar a situação também daqueles que ainda estão a trabalhar.

A especialização também fica muito comprometida. Um procurador da área de família de menores passa agora a ter, por exemplo, inquéritos de violência doméstica ou de criminalidade económica complexa. O que é que isto vai fazer? Vai prejudicar o trabalho de origem e vai prejudicar também o trabalho na área da violência doméstica. É como se tivéssemos, por exemplo, um hotel com 150 vagas, mas só 100 trabalhadores e que coloca esses trabalhadores a fazerem o trabalho de 150, depois vai-lhes pedir também para trabalharem em quatro hotéis diferentes e já agora para fazerem trabalho de eletricista e canalizador. Isto não pode acontecer. Tal como não podemos ter um dermatologista a fazer cirurgias cardíacas ou um professor de história a dar aulas de matemática. Há que respeitar a especialização.

A insatisfação dos magistrados também não se resume, de facto, à abolição de pagamentos da acumulação de serviços?

Não é apenas isso. Mas é uma quebra até do paralelismo em relação àquilo que se passa com a magistratura judicial.