Presidente do Conselho Económico e Social diz que é preciso “reponderar” os serviços mínimos

Mas é só por isso que os jovens vão decidir ficar em Portugal?

Certamente que não será. O importante é criar condições para que quem sai queira regressar. Isso depende de um conjunto de fatores e o IRS jovem será um deles.

[A saída de jovens] não é um problema especificamente português. Hoje em dia, a palavra de referência para a generalidade das organizações e dos países, é reter talento. Os países vão continuar a fazer tudo o que podem para criar condições para reter o seu talento.

Os relatórios do CES têm alertado para a necessidade de consenso em áreas estruturais, saúde, habitação, fiscalidade. A configuração que temos no Parlamento é propícia a esse tipo de consensos e de entendimentos?

Eu diria que é tão propícia como era antes.

Não está extremado?

Está extremado, mas sempre houve posições extremas no Parlamento. Se me perguntam se a configuração do sistema político português hoje é igual à de há 10 anos e se a de há 10 anos é igual à de há 20 anos, não, é diferente.

Sempre houve polarização, não foi isso que impediu certos consensos, mas também não foi isso que facilitou outros consensos. Não vejo que a composição atual do Parlamento seja por si só uma causa de exclusão de consensos.

Apesar da maioria maior que o Governo conseguiu nas últimas eleições, a aprovação do próximo Orçamento do Estado (OE) para 2026 deverá ser igualmente difícil este ano?

Penso que não. No ano passado a aprovação do OE foi muito mais difícil na previsão do que na realidade. O processo negocial até foi rápido, foi relativamente simples e encontrou-se uma solução.

Mas então o executivo terá mais facilidade em aprovar o Orçamento do Estado?

Eu não disse que teria mais facilidade. O que disse é que não teria mais dificuldade e que não vejo nenhum obstáculo intransponível.

Considera preocupante que o Governo vá atrás das preocupações do Chega em determinadas áreas como a imigração? A composição do Parlamento neste momento é muito diferente da do ano passado.

O presidente do CES não faz análise política nem comentário político, portanto não vou responder a essa pergunta.

A mim, enquanto agente do sistema, interessa-me que haja atenção aos problemas que as pessoas sentem. E há um conjunto de problemas que são reais, falamos do problema da deslocação para o trabalho, dos problemas no sistema de saúde, os problemas na habitação, os problemas com a imigração. As pessoas sentem esses problemas.

O sistema político no seu todo tem de prestar atenção a esses problemas, não numa lógica de saber se está a pensar na agenda do A ou da agenda do B. A agenda que conta é a agenda das pessoas.

Quando olhamos para o resultado de umas eleições e vemos que há uma grande deslocação de voto para aqui ou para ali, significa que as pessoas estão a ter mais preocupação com isto ou com aquilo. Mal está o sistema político que não percebe a reação das pessoas e que não lhe procura dar resposta.

A imigração deve ser discutida na concertação social como defendem os patrões?

A tema da imigração, os impactos, as preocupações e as soluções estão a ser discutidas.

Mas as leis da nacionalidade e do reagrupamento familiar não deveriam ir à concertação?

Esse tema só não vai à concertação social se nenhum dos parceiros à volta da mesa não o quiser lá pôr. Se o quiser lá colocar, certamente a questão será discutida.

O tema da imigração e da resposta aos problemas que têm sido criados, em particular no mercado de trabalho, é um tema que deve ser discutido entre os parceiros.

A Comissão Europeia alertou para o aumento do esforço financeiro com as pensões em Portugal até 2050 e que isso poderá retirar receitas a outras despesas, como a saúde ou a habitação. Andamos demasiado tranquilos em relação à sustentabilidade da segurança social?

Não consigo responder se andamos demasiado tranquilos ou intranquilos.

A sustentabilidade da segurança social é um tema que está em cima da mesa há muitos anos. Fomos dando passos para resolver problemas mais imediatos, houve um conjunto de medidas paramétricas, a começar pela introdução do fator de sustentabilidade, que deram um novo fôlego, mas sabemos que a evolução demográfica nos obriga a diversificar as fontes de financiamento do sistema de pensões.

Isso justifica a necessidade de tomar medidas o mais cedo possível, apesar dos saldos positivos neste momento?

Temos uma necessidade e essa necessidade até admito que possa ser urgente, mas não temos problemas de curto prazo para resolver. E, portanto, é bom que a discussão se foque em medidas de futuro.

Há relatórios recentes que estão em fase de análise e discussão, há novos estudos que estão em curso. No CES estamos neste momento a desenvolver um conjunto alargado de estudos sobre aquilo que é um grande tema que também está ligado, direta ou indiretamente que é a questão da longevidade.

Disse que no Conselho Económico e Social há grupos sub-representados. Que grupos são esses?

No elenco dos 76 membros que compõem o plenário, as associações representativas de imigrantes têm um lugar.

É pouco?

É pouco se olharmos para aquilo que é a representatividade no mundo do trabalho atual. Outro exemplo, o sector do ambiente só tem um representante.

Qual é a sua intenção, enquanto presidente do CES, nesta matéria específica?

A minha intenção é que se proceda à revisão da Lei do CES.

Há condições para fazer essa alteração?

Não é um problema de vontade, é mais um problema de oportunidade. Uma boa oportunidade é o processo de reforma do Estado. O Conselho Económico e Social é um órgão criado pela Constituição com duas finalidades, que hoje em dia até são três, consulta, concertação social e, entretanto, acrescentou-se a arbitragem laboral. Mas depois vimos nascer observatórios, conselhos, comissões de acompanhamento e a sua composição é semelhante à do CES.

As recomendações do CES são tidas em conta pelo Parlamento e pelo Governo quando fazem os vossos relatórios?

Não é fácil aferir em concreto. Há recomendações que se eternizam, há outras que são mais facilmente acolhidas. Depende. Acho que, apesar de tudo, há maior disponibilidade em perceber.