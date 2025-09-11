Carneiro ameaça recorrer a Marcelo para travar lei laboral e desafia Governo no OE: "Tem de decidir se quer ficar no colo do Chega"

11 set, 2025 - 07:00 • Susana Madureira Martins (Renascença) e Maria Lopes (Público)
José Luís Carneiro diz que quer “contribuir” para a estabilidade política do país, mas considera "inaceitável" a intenção do Governo de mexer na legislação laboral. Em entrevista ao programa Hora da Verdade, da Renascença e do jornal Público, o secretário-geral do PS admite mesmo “apelar” à intervenção do Presidente da República para travar estas alterações.
A menos de um mês da entrega da proposta de Orçamento do Estado para 2026 (OE2026) no Parlamento, o líder socialista desafia o Governo a escolher com quem quer viabilizar o documento. “Tem de decidir se quer ficar no colo do Chega", avisa Carneiro.
Depois da novela orçamental do ano passado em torno do IRC, o secretário-geral do PS confirma que o Governo pretende deixar a política fiscal de fora da discussão do OE e considera que esta área “não é o alfa e o ómega” da política económica.
Na convenção autárquica de sábado, em Coimbra, o secretário-geral do PS irá apresentar o compromisso do partido e avisa desde já que qualquer autarca do partido que faça acordos pós-eleitorais com o Chega perde a confiança política da direção.
Nesta entrevista, o líder socialista confirma ainda que o Governo pretende reconhecer o Estado da Palestina na Assembleia Geral das Nações Unidas que irá decorrer no final do mês em Nova Iorque.
Estamos exatamente a um mês da entrega da proposta de Orçamento do Estado no Parlamento. O sentido de voto do PS não está fechado?
Temos uma posição que é clara em relação à proposta de Orçamento do Estado (OE). Queremos contribuir para um clima de estabilidade política, mas esse clima tem de significar uma atitude de responsabilidade da parte do Governo. O que é que significa uma atitude de responsabilidade? Compreender que há áreas que são matérias de civilização, de cultura humanista. As questões ligadas à legislação laboral, as ligadas à revisão da lei de bases do Serviço Nacional de Saúde e as relacionadas com a Segurança Social e com a manutenção da sua natureza pública.
São as linhas vermelhas do Partido Socialista?
Os valores das pessoas não têm linhas, nem vermelhas, nem verdes, nem de outra cor qualquer. Para nós é essencial que haja consciência da parte do Governo e da parte do primeiro-ministro de que há, em primeiro lugar, propostas de natureza política que não foram apresentadas nas eleições, nem foram colocadas no programa eleitoral, portanto o Governo também não se sente obrigado a ter de avançar com elas. Aquilo com que avançou é algo que é absolutamente inaceitável para nós.
A legislação laboral é de uma profunda desumanidade
Do que está a falar?
Da legislação laboral. A legislação laboral é de uma profunda desumanidade.
Mas a legislação laboral não é uma questão de OE, isso é um processo legislativo à parte. Significa que o PS vai fazer exigências nesta área para poder dar o seu aval ao OE?
Temos de ter consciência de que, por vezes, os Orçamentos do Estado têm normas orçamentais que são instrumentos de concretização de opções de política.
E houve alguma garantia do Governo, na reunião da semana passada, de que a legislação laboral não ia fazer parte, direta ou indiretamente, do OE?
Sim, o ministro dos Assuntos Parlamentares transmitiu à delegação do PS que iria manter essas matérias fora do OE. Para mim foi um sinal positivo, mas vamos aguardar pela apresentação da proposta do OE.
Estamos a falar de não permitir que pessoas que tenham sido despedidas e cujo despedimento tenha sido julgado como injusta causa para o despedimento, impedir a obrigatoriedade da reintegração profissional.
No fundo, significa liberalizar os despedimentos. Apenas vejo aqui uma justificação para que isto esteja a acontecer. Há um movimento vindo da extrema-direita, que aliás faz uma conferência de imprensa a dizer que seria inaceitável as questões associadas à amamentação e as questões associadas também ao luto gestacional, dizendo que desde que essas questões fossem salvaguardadas então estariam disponíveis para viabilizar a legislação laboral. Ora, qual é a minha interpretação? A minha interpretação é de que há aqui, de facto, um cavalo de Troia estimulado por interesses que querem debilitar os sindicatos que são as estruturas que historicamente representam os trabalhadores portugueses e com isso debilitarem as capacidades negociais das próprias estruturas sindicais, desvalorizarem os direitos laborais com a justificação de que o Governo melhorou sua proposta.
Falou num sobressalto cívico…
Apelei ao primeiro-ministro para tenha consciência sobre o que está em cima da mesa. E depois, naturalmente, se for necessário, também apelarei ao Sr. Presidente da República para que tenha em consideração o que está a ser colocado, não apenas em termos de questões orçamentais. Naturalmente, um Orçamento tem um prazo de validade de um ano, mas esta matéria vai muito para lá daquilo que é a validade do instrumento orçamental.
Está a pensar apelar ao Presidente da República para travar a legislação laboral que lhe chegar às mãos?
A ponderação da parte do Governo deveria levar a concluir que estas propostas não têm condições para avançar. Não há um único responsável ou especialista em questões laborais que me diga que há aqui ponta por onde se possa pegar.
Vai pedir audiência ao Presidente da República sobre esta matéria?
Nesta fase vou manter o diálogo com os parceiros sociais. Sabemos que há um anúncio de uma manifestação convocada pela CGTP, sabemos que a UGT vai, naturalmente, primeiro à mesa das negociações, mas que não exclui também a rua e não exclui também as manifestações porque, devo dizer que, como se sabe, há uma pluralidade política na UGT e essa pluralidade aquilo que me disse foi que é incompreensível esta proposta.
Voltando ao OE, vai levar ao Governo um caderno de encargos, com medidas que para o PS são importantes, quantificadas, e aí então abrir a negociação ou vai esperar para ver?
Nós vamos aguardar pela apresentação da proposta do OE por parte do Governo. Naturalmente, também não queremos que o Governo apresente uma proposta do Orçamento do Estado que seja a proposta do Orçamento do Estado do PS.
O Governo vai ter de decidir se quer ficar no colo do Chega ou se quer viabilizar a proposta do OE com o contributo do PS
Vai tentar influenciar o Governo?
Naturalmente, depois haverá a sede da especialidade, em que os partidos terão os seus passos, de acordo com o diálogo que farão, em sede de especialidade. Mas não levaremos propostas, em concreto, para efeito de negociação, como ocorreu no passado. Nós colocámos as nossas exigências, mas o Governo não é obrigado a aprovar o OE com o PS. Aliás, o Governo não esperou pelo PS para aprovar as matérias relacionadas com a imigração. Agora, o Governo vai ter de decidir se quer ficar no colo do Chega ou se quer viabilizar a proposta do OE com o contributo do PS, mas essa é uma responsabilidade do Governo.
Está a falar na especialidade, antes disso há uma primeira votação, na generalidade, em que o PS terá de votar. Já está a falar em viabilização, isso significa o quê?
Não devemos queimar fases. Nesta fase há exigências que o PS coloca. Agora há uma atitude do Governo que transmitiu uma mensagem, nós registamos como positiva essa mensagem, vamos aguardar pela apresentação da proposta no dia 10 de outubro.
A política fiscal para o PS é importante nesta proposta de OE como foi o ano passado para Pedro Nuno Santos? E o modo de redução, por exemplo, do IRC para o PS é importante para ponderar a viabilização ou não do documento?
No que respeita às questões da viabilização orçamental, não é um assunto que, neste momento, esteja a ser objeto de consideração.
Tenho a ideia, mas posso estar enganado, que o Governo quererá também tratar essa matéria fora do quadro orçamental e, portanto, é uma opção. Que fique claro, a política fiscal não é o alfa e o ômega da política económica. A política fiscal é um dos múltiplos instrumentos da política económica de um país. Eu vejo que a política económica do Governo está a falhar em todos os seus pressupostos. O Governo está a crescer menos do que aquilo que tinha previsto crescer, e até nas previsões que a enviou para a União Europeia, está a crescer menos do que aquilo que crescia o país quando o Governo do PS estava no exercício de funções.
Da reunião que o PS teve com o Governo na semana passada, ficou essa ideia de que a política fiscal ficaria para depois da discussão orçamental, foi isso?
Há uma interpretação que foi feita em relação àquilo que têm sido posições públicas do próprio Governo, de que essa pode ser uma matéria tratada fora da sede orçamental.
Que é para permitir que o Governo da AD se possa entender nessa matéria, por exemplo, com o Chega?
Essa é uma pergunta que tem de ser feita ao primeiro-ministro. Tenho notado que tem havido, da parte de um ou outro membro do Governo, essa consciência de que tem havido um erro grave no modo como o Governo se colocou ao colo do Chega no princípio desta legislatura.
E estou convicto que aquela mensagem que foi enviada pelo Sr. Presidente da República na Universidade de Verão do PSD e também pelo Dr. Luís Marques Mendes, foi um sério aviso à navegação, mas é evidente que produziu os seus resultados.
No caso de o PS, de facto, viabilizar o OE, a interpretação de que o Governo se pôs ao colo do PS também é válida…
Mas se esse diálogo e essa concertação e essa cooperação para servir o país se fizer na base de valores democráticos, na base de valores de justiça social, na base de valores de uma economia saudável, numa abordagem que poderíamos considerar do centro-esquerda até ao centro-direita, pois com certeza que a cooperação, o diálogo, a concertação e os compromissos estabelecidos nessa matriz são os compromissos que correspondem à maioria da sociedade portuguesa. Quatro em cada cinco dos portugueses votaram nessas propostas que têm a ver com uma opção de política que vai do centro-esquerda até ao centro-direita e não quiseram votar em opções extremas que procuram naturalmente pôr em causa valores democráticos fundamentais.
Eu recordo ao Governo e, particularmente, ao primeiro-ministro que se colocou no colo de um partido que há poucos dias estava a convocar uma manifestação contra o Tribunal Constitucional, que é uma das conquistas da nossa democracia. Essas manifestações contra as instituições democráticas já as podemos ver noutros países. Portanto, é o primeiro-ministro e o governo que tem que decidir onde quer colocar-se.
Nós queremos contribuir para a estabilidade
Quando diz que quer levar propostas para a especialidade significa que está disponível para viabilizar o OE na generalidade?
Se o Orçamento passar numa primeira fase é natural que tenha um pouco...
Com a viabilização do PS?
Nós queremos contribuir para a estabilidade política. Isso significa contribuir para viabilizar um dos instrumentos que o Governo tem para pôr em prática o seu programa de Governo. Mas temos, naturalmente, matérias relativamente às quais o Governo tem agora de cumprir com a sua responsabilidade histórica. Vamos aguardar pela apresentação da proposta.
Em relação à viabilização do OE, José Luís Carneiro está preso às palavras e à entrevista que deu à RTP há alguns meses, em que disse que viabilizando o programa de Governo seria difícil depois não viabilizar um Orçamento que lhe dá conforto…
Sim, é verdade. E estou a ser absolutamente consequente com aquilo que afirmei, e por isso é que reitero, nós queremos contribuir para a estabilidade, nós queremos contribuir para uma estabilidade dando condições ao Governo para pôr em prática o seu programa de Governo, mas quando formulei essas afirmações, estávamos longe de imaginar que o Governo quisesse chegar a este ponto de nos apresentar propostas de alterações laborais, propostas de revisão do Serviço Nacional de Saúde.
Falou alguma vez com Pedro Nuno Santos sobre a estratégia orçamental?
Sobre Orçamento não falámos. O diálogo que tenho mantido com Pedro Nuno Santos é que, em ele querendo, estou totalmente disponível para acolher os seus contributos para os órgãos de direção do partido ou para ouvir as suas sugestões e até as suas experiências governativas, por exemplo, em matéria da TAP. Em tudo o que ele queira contribuir estou totalmente disponível para ouvir as suas propostas. Foi assim que lhe coloquei as questões quando ele assumiu as funções como deputado da Assembleia da República.
E teve resposta?
Ficámos de conversar, temos trocado algumas impressões sobre algumas matérias, mas não houve até agora nenhuma conversa de fundo sobre estes assuntos.
E, por exemplo, sobre o elevador da Glória e este acidente em Lisboa, também têm falado sobre isso? Pedro Nuno Santos tem atropelado a direção do PS sobre a ação política de Carlos Moedas…
Eu não usaria uma linguagem tão carregada. Pedro Nuno Santos tem vindo a expressar, como cidadão livre que é, os seus pontos de vista sobre estas matérias e sobre outras que, certamente, irá expressar no futuro.
É natural, é desejável que assim seja, é um militante destacado do PS. Sempre que o pretenda fazer, os órgãos estão totalmente abertos para que o possa exprimir nos órgãos do PS.
Isto não está a fazer com que o PS fale a diversas vozes sobre este assunto, o elevador da Glória?
Isto não o diminui enquanto cidadão. Imagine que ele agora tomava a decisão de fazer comentário político, como eu também já tive quando estava noutras responsabilidades.
Não condiciona a sua própria ação?
Como se vê todos os dias e como se viu sempre, o PS não é um partido monolítico nem autocrático.
Mas estas várias versões do PS também não prejudicam? Quer dizer, há uma candidatura do PS às autárquicas em Lisboa.
E por isso mesmo é que a voz do PS foi expressa pelo secretário-geral e expressa pela candidata à Câmara Municipal de Lisboa.
E é a que vale neste caso?
Pois com certeza. Essa é que é a voz oficial do Partido Socialista, do secretário-geral do Partido Socialista e da candidata que foi mandatada naturalmente por mim, que se articulou comigo em relação às posições que eram definidas em relação à Câmara Municipal de Lisboa no quadro da sua própria autonomia e da sua própria liderança local, que está a afirmar e do meu ponto de vista está a afirmar muito bem, de forma irrepreensível.
Não se sentiu desautorizado?
De forma alguma. Eu tenho para mim a consciência de que sou um tipo bem resolvido, porque sempre assumi as minhas responsabilidades quando decidi ser candidato às eleições internas, não logrei ganhar, mas fiquei bastante acima das expectativas que me estabeleciam quando parti para a eleição. Perdi, mas fiquei bastante tranquilo com a minha consciência e contribuí de uma forma absolutamente leal para que o PS fosse bem sucedido nas suas disputas eleitorais.
E acha que essa lealdade está a ser igual por parte de Pedro Nuno Santos?
Disso não tenho dúvida. Agora, é evidente que tem a sua própria forma de entender o mundo e é livre na forma de se expressar. É isso que eu desejo, que exprima os seus pontos de vista, porque pior que isso seria estar numa autolimitação. Isso não aconteceu com nenhum dos ex-secretários-gerais do PS, todos se pronunciaram depois das funções e continuam a pronunciar-se porque o PS é um partido muito plural, essa é a sua força. Outra coisa é a voz oficial do PS e aquilo que é a linha oficial do Partido Socialista e sobre isto não há a mais pequena dúvida.
O PS não pede a demissão de Carlos Moedas para que ele não se possa vitimizar?
Não, não tem a ver com isso. O PS, a Alexandra Leitão e também eu próprio, enquanto secretário-geral, tivemos uma posição de princípio que foi respeitar o luto e compreender a tragédia que se abateu sobre o coração da cidade de Lisboa. Depois há um tempo, naturalmente, para pedir explicações, apurar responsabilidades. Há explicações que estão a ser pedidas pela candidata à Câmara Municipal e pelos vereadores do PS e há entidades competentes que estão também a desenvolver as suas investigações. Não pedimos a demissão porque, até agora, não foram encontrados elementos que permitissem determinar a culpa do presidente da Câmara.
Mas o PS ainda pode vir a pedir a demissão de Carlos Moedas?
Neste momento, entendemos que o presidente da Câmara é o responsável político em relação a tudo o que se passa na sua cidade, no que respeita à proteção e à segurança de pessoas e bens. Outra coisa é a determinação da culpa.
Carlos Moedas tem condições para continuar?
Até agora, e neste momento, à luz dos factos conhecidos, não é possível estabelecer o elemento de conexão entre as causas relativas à omissão do presidente da Câmara e os factos ocorridos. Se isso viesse a acontecer, como ele próprio reconheceu, ele próprio apresentaria a sua demissão.
Dentro de um mês, dia 12 de outubro, temos eleições autárquicas. Ganhar o Porto ou Lisboa, ou manter Sintra, Amadora e Gaia, por exemplo, seriam vitórias políticas fundamentais?
Nós concorremos às eleições autárquicas para ganhar. Ganhar é termos mais votos, termos mais câmaras municipais, ter mais assembleias municipais, ter mais juntas de freguesia. Esse é o nosso objetivo político e eleitoral e entendo que ele está ao nosso alcance. Estamos a mudar de ciclo, há cerca de 50 autarcas do PS que concluem os seus 12 anos de mandato e, portanto, é mesmo uma mudança de ciclo. E por isso entendemos que é tão importante termos nas câmaras municipais perfis de liderança que ajudem a concretizar os objetivos de desenvolvimento do país.
Mas que podem ser ensombrados pelo Chega que pode vir a provocar alguns danos nas atuais presidências do PS, precisamente por causa dessa mudança de ciclo…
O Chega tem fragilidades que a olho nu se detetam. Tem fragilidades muito grandes. É um partido que vai buscar 35 deputados que há dois meses e meio tomaram posse na Assembleia da República e dois meses e meio depois estão a apresentar nos tribunais as suas candidaturas às câmaras municipais. De duas uma, ou estão a ofender a confiança que os cidadãos depositaram em si ou não acreditam na vitória nas eleições autárquicas.
Concorremos às autárquicas para ganhar. Ganhar é termos mais votos, termos mais câmaras municipais, ter mais assembleias municipais, ter mais juntas de freguesia
O PS também fez isso com as europeias e com as legislativas…
Não fez agora.
É um argumento um bocadinho frágil….
Não, ele é muito forte. Uma coisa é termos 3 ou 4 ou 5 deputados que se candidatam a funções autárquicas quando até, por vezes, haja um percurso de relação do território ou até de garantia de que essa representação política vai ter um ganho do ponto de vista da representação, da voz e do prestígio dos cidadãos. Outra coisa é pegarmos em 35, mais de metade dos deputados [do Chega] e candidatá-los às câmaras municipais. Essa é uma fragilidade. Outra fragilidade é ter autênticos paraquedistas que caem nos territórios sem qualquer tipo de relação com o próprio território. Descobri agora que na junta de Santa Maria Maior, em Lisboa, os candidatos que aparecem por esse partido vieram de várias paragens, de várias origens. É uma fragilidade política muito grande.
Está preocupado com os estragos que o Chega possa fazer a nível autárquico?
A minha concentração fundamental é a concentração nas propostas e nos candidatos que nós apresentamos aos eleitores.
Mas levou os seus candidatos autárquicos a assumir aquele compromisso de que não irão ter acordos com o Chega…
A nossa posição é clara e ficará expressa nesse compromisso que será subscrito no próximo fim de semana na convenção autárquica. Candidatos nossos que estabeleçam acordos com eleitos do Chega perderão a confiança política do PS.
Como é que se governa uma Câmara se esse acordo for imprescindível para manter a governabilidade?
A Câmara continuará a ser governada, não é governada é com autarcas que tenham a confiança do PS.
Leva a Câmara para eleições intercalares?
Não, de forma alguma. Esses autarcas deixam de representar o PS, mas isso não obriga a que eles tenham que renunciar às funções, são questões distintas.
Isso significa que está disposto a perder lideranças autárquicas para manter esse compromisso?
Esse é um princípio para salvaguardar e para ser assegurado enquanto eu tiver responsabilidades políticas no Partido Socialista.
E qual é que é o compromisso que vai exigir a quem se candidata a presidente, ficará como vereador ou não? É uma exigência que vai fazer aos seus candidatos?
As candidaturas autárquicas têm uma autonomia própria, uma autonomia local, seria um exercício mal sucedido o secretário-geral dar uma orientação no sentido em que não eleitos ficassem na vereação.
Isso tem muito que ver com opções pessoais. Os candidatos têm as suas atividades profissionais, não surgem caídos da atmosfera. Essa é uma avaliação que tem de ser feita pelas estruturas locais. As comissões políticas, concelhias e federações distritais têm a autonomia estatutária no que respeita às escolhas e também são essas estruturas locais e federativas que estabelecem compromissos com os candidatos ou as candidatas que se habilitam ao desempenho de funções locais. Já tivemos muitos casos no passado e, certamente, muitos casos haverá no futuro, de candidatos que não ganham eleições e acabam por ser substituídos pelas pessoas que estão a seguir na lista, porque entendem não ter condições para continuar a manter esse compromisso.
Na noite eleitoral de dia 12 de outubro, ou seja, das autárquicas, iremos saber qual é a estratégia do Partido Socialista para as presidenciais ou só mais tarde?
Na noite das eleições, não. Saberão depois com a convocatória da Comissão Nacional que compete ao presidente do Partido.
Nessa noite eleitoral vai ser confrontado com isso. O mais certo é o PS ter de vir a apoiar António José Seguro?
Eu não colocaria os termos verbais nos mesmos termos, “ter de”, não colocarei os mesmos termos. Agora, aquilo que digo é que António José Seguro tem vindo a capitalizar apoios locais, distritais, regionais e nacionais do PS. Isso é também o resultado do seu mérito, das suas qualidades pessoais, das suas qualidades humanas, da sua experiência política, foi um grande secretário de Estado da Juventude, foi um ministro adjunto do primeiro-ministro António Guterres, foi deputado europeu, contribuiu por uma das importantes reformas feitas do Parlamento e, por seu mérito pessoal, também manifestou essa vontade. Tem vindo a trabalhar nessa vontade e tem vindo a afirmar-se cada vez mais como um candidato que no centro-esquerda reúne um cada vez maior número de apoios.
Seguro? Torna-se cada vez mais natural a sua candidatura no espaço do centro-esquerda
É cada vez mais inevitável que o PS apoie António José Seguro?
Se eu me pronunciasse sobre a inevitabilidade de uma pronúncia que compete à Comissão Nacional estava a substituir-me à Comissão Nacional. Torna-se cada vez mais natural a sua candidatura no espaço do centro-esquerda. Há um outro elemento que deve ser sublinhado, ele foi um secretário-geral do PS e, portanto, tenho para mim que esse facto também contará. O secretário-geral do PS tem o dever de ser o fiel da balança e de conseguir corresponder à interpretação de uma vontade coletiva que é a vontade do PS e, como se tem visto, a ponderação que houve na decisão sobre esta matéria tem mantido a unidade estratégica e essencial do PS para aparecer forte e mobilizado nas eleições autárquicas, que é esse o meu objetivo.
O PS não voltará à versão de não apoiar uma candidatura, haverá um apoio a uma candidatura?
O mais natural é que assim seja, mas vamos aguardar pela expressão dessa vontade. Porque há algo também que é muito importante e que por vezes confunde os planos. O secretário-geral tem uma legitimidade própria, direta, é evidente, mas não pode deixar de escutar os órgãos que representam o PS, a Comissão Política Nacional, a Comissão Nacional, como, aliás, também tem de acontecer em relação ao Orçamento do Estado.
Ainda em relação às autárquicas, o que é que acontece a si, enquanto secretário-geral, se o PS perder a Associação Nacional de Municípios, ou seja, se perder as eleições autárquicas?
O cenário, se fosse como um clube que eu conheço, que não vou dizer qual é, quando joga, joga para ganhar. Não são todos assim. O Partido Socialista joga para ganhar. E eu vou jogar para ganhar as eleições.
Se perder, a sua posição como secretário-geral não fica fragilizada?
Mas é que eu estou convencido que o PS vai ganhar as eleições. Entendo que os candidatos do PS são os melhores candidatos. Todos os partidos dirão o mesmo, todos os líderes partidários dirão o mesmo, mas eu conheço bem o país e no conjunto da representação autárquica há uma marca de proximidade, de simplicidade, de cultura de transparência, que tem de ser prosseguida
Há uns meses algumas normas da lei de despenalização da eutanásia foram chumbadas pelo Tribunal Constitucional. No seu entender, a lei tem de voltar ao Parlamento ou o Governo pode expurgar essas normas e então passar à regulamentação da lei?
Entendo que a lei não tem de voltar à Assembleia da República, mas deixo essa matéria à concentração do próprio governo.
Ou seja, o governo pode expurgar o diploma e pode regulamentá-lo, diretamente?
Se esse for o seu entendimento e se assim for julgado suficiente por parte dos jurisconsultos que apoiam o Governo, pois com certeza.
E se a lei voltar ao Parlamento, qual é que vai ser a posição do PS, tendo em conta aquela que foi sempre a sua posição como deputado nas votações em plenário?
Essa é uma daquelas matérias que mesmo em termos programáticos é assumida como uma matéria da liberdade de consciência, portanto, cada deputado votará com muito bem entender. A minha posição, manter-se-à inalterada em relação àquilo que foi no passado.
E acha que a tese do referendo pode regressar dentro de algum tempo, porque tem sido essa a tese defendida pelo atual PSD de Luís Montenegro?
Já me manifestei desfavorável à realização do referendo, acho que matérias dessa complexidade não são referendáveis, do meu ponto de vista.
Sobre a organização interna do PS, tem havido algumas dúvidas sobre se é preciso ou não uma nova eleição para secretário-geral, sobre se estes seus seis meses são para completar mandato ou não. É preciso voltar às urnas para o reeleger antes de fazer um congresso?
Não me tenho concentrado um minuto sequer sobre essa matéria, mas se assim for entendido, se essa for a conclusão dos órgãos estatutários do partido, com certeza que cá estarei para me submeter às eleições. Nós queremos cumprir os nossos estatutos e as deliberações da Comissão Nacional.
Já tem uma noção mais exata de quando é que poderá ser esse congresso?
Naturalmente, cumprindo os estatutos, por volta de março, abril de 2026, teríamos de cumprir a realização desse congresso. Era a altura em que se concluiriam os dois anos do exercício do anterior secretário-geral.
Está tudo em aberto?
Perante tantas matérias que aqui me colocaram, como é que eu poderia estar com a cabeça concentrada nesse objetivo interno? Nosso objectivo é realmente o de serviço à sociedade portuguesa.
Convém arrumar a casa, não é?
Ela está bem arrumada.
Se a decisão do partido for a de ir de novo a eleições, o José Luís Carneiro sujeita-se a eleições, mas poderá ter concorrência…
São assuntos que deixarei para 2026. Já tenho aqui assuntos suficientemente importantes para aquilo que é o serviço ao país.
Em relação ainda às conversas com o Governo, teve algum sinal de que o Estado português irá reconhecer o Estado da Palestina em breve, por exemplo, no final deste mês durante a Assembleia Geral das Nações Unidas?
Sim, essa é a posição que o Governo transmitiu ao PS, a de um encaminhamento do enquadramento da decisão nacional em função das posições de outros países europeus para que, em sede de Nações Unidas, possamos tomar essa decisão. Aquilo que manifestámos foi a incompreensão pelo facto de o Governo ter demorado tanto tempo a reconhecer o Estado da Palestina.
Ficou claro que o reconhecimento do Estado da Palestina poderá acontecer na Assembleia Geral das Nações Unidas?
Essa foi a interpretação dos representantes do PS [na reunião com o Governo].