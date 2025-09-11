Carneiro ameaça recorrer a Marcelo para travar lei laboral e desafia Governo no OE: "Tem de decidir se quer ficar no colo do Chega"

Carlos Moedas tem condições para continuar?

Até agora, e neste momento, à luz dos factos conhecidos, não é possível estabelecer o elemento de conexão entre as causas relativas à omissão do presidente da Câmara e os factos ocorridos. Se isso viesse a acontecer, como ele próprio reconheceu, ele próprio apresentaria a sua demissão.

Dentro de um mês, dia 12 de outubro, temos eleições autárquicas. Ganhar o Porto ou Lisboa, ou manter Sintra, Amadora e Gaia, por exemplo, seriam vitórias políticas fundamentais?

Nós concorremos às eleições autárquicas para ganhar. Ganhar é termos mais votos, termos mais câmaras municipais, ter mais assembleias municipais, ter mais juntas de freguesia. Esse é o nosso objetivo político e eleitoral e entendo que ele está ao nosso alcance. Estamos a mudar de ciclo, há cerca de 50 autarcas do PS que concluem os seus 12 anos de mandato e, portanto, é mesmo uma mudança de ciclo. E por isso entendemos que é tão importante termos nas câmaras municipais perfis de liderança que ajudem a concretizar os objetivos de desenvolvimento do país.

Mas que podem ser ensombrados pelo Chega que pode vir a provocar alguns danos nas atuais presidências do PS, precisamente por causa dessa mudança de ciclo…

O Chega tem fragilidades que a olho nu se detetam. Tem fragilidades muito grandes. É um partido que vai buscar 35 deputados que há dois meses e meio tomaram posse na Assembleia da República e dois meses e meio depois estão a apresentar nos tribunais as suas candidaturas às câmaras municipais. De duas uma, ou estão a ofender a confiança que os cidadãos depositaram em si ou não acreditam na vitória nas eleições autárquicas.

O PS também fez isso com as europeias e com as legislativas…

Não fez agora.

É um argumento um bocadinho frágil….

Não, ele é muito forte. Uma coisa é termos 3 ou 4 ou 5 deputados que se candidatam a funções autárquicas quando até, por vezes, haja um percurso de relação do território ou até de garantia de que essa representação política vai ter um ganho do ponto de vista da representação, da voz e do prestígio dos cidadãos. Outra coisa é pegarmos em 35, mais de metade dos deputados [do Chega] e candidatá-los às câmaras municipais. Essa é uma fragilidade. Outra fragilidade é ter autênticos paraquedistas que caem nos territórios sem qualquer tipo de relação com o próprio território. Descobri agora que na junta de Santa Maria Maior, em Lisboa, os candidatos que aparecem por esse partido vieram de várias paragens, de várias origens. É uma fragilidade política muito grande.

Está preocupado com os estragos que o Chega possa fazer a nível autárquico?

A minha concentração fundamental é a concentração nas propostas e nos candidatos que nós apresentamos aos eleitores.

Mas levou os seus candidatos autárquicos a assumir aquele compromisso de que não irão ter acordos com o Chega…

A nossa posição é clara e ficará expressa nesse compromisso que será subscrito no próximo fim de semana na convenção autárquica. Candidatos nossos que estabeleçam acordos com eleitos do Chega perderão a confiança política do PS.

Como é que se governa uma Câmara se esse acordo for imprescindível para manter a governabilidade?

A Câmara continuará a ser governada, não é governada é com autarcas que tenham a confiança do PS.

Leva a Câmara para eleições intercalares?

Não, de forma alguma. Esses autarcas deixam de representar o PS, mas isso não obriga a que eles tenham que renunciar às funções, são questões distintas.

Isso significa que está disposto a perder lideranças autárquicas para manter esse compromisso?

Esse é um princípio para salvaguardar e para ser assegurado enquanto eu tiver responsabilidades políticas no Partido Socialista.

E qual é que é o compromisso que vai exigir a quem se candidata a presidente, ficará como vereador ou não? É uma exigência que vai fazer aos seus candidatos?

As candidaturas autárquicas têm uma autonomia própria, uma autonomia local, seria um exercício mal sucedido o secretário-geral dar uma orientação no sentido em que não eleitos ficassem na vereação.

Isso tem muito que ver com opções pessoais. Os candidatos têm as suas atividades profissionais, não surgem caídos da atmosfera. Essa é uma avaliação que tem de ser feita pelas estruturas locais. As comissões políticas, concelhias e federações distritais têm a autonomia estatutária no que respeita às escolhas e também são essas estruturas locais e federativas que estabelecem compromissos com os candidatos ou as candidatas que se habilitam ao desempenho de funções locais. Já tivemos muitos casos no passado e, certamente, muitos casos haverá no futuro, de candidatos que não ganham eleições e acabam por ser substituídos pelas pessoas que estão a seguir na lista, porque entendem não ter condições para continuar a manter esse compromisso.

Na noite eleitoral de dia 12 de outubro, ou seja, das autárquicas, iremos saber qual é a estratégia do Partido Socialista para as presidenciais ou só mais tarde?

Na noite das eleições, não. Saberão depois com a convocatória da Comissão Nacional que compete ao presidente do Partido.

Nessa noite eleitoral vai ser confrontado com isso. O mais certo é o PS ter de vir a apoiar António José Seguro?

Eu não colocaria os termos verbais nos mesmos termos, “ter de”, não colocarei os mesmos termos. Agora, aquilo que digo é que António José Seguro tem vindo a capitalizar apoios locais, distritais, regionais e nacionais do PS. Isso é também o resultado do seu mérito, das suas qualidades pessoais, das suas qualidades humanas, da sua experiência política, foi um grande secretário de Estado da Juventude, foi um ministro adjunto do primeiro-ministro António Guterres, foi deputado europeu, contribuiu por uma das importantes reformas feitas do Parlamento e, por seu mérito pessoal, também manifestou essa vontade. Tem vindo a trabalhar nessa vontade e tem vindo a afirmar-se cada vez mais como um candidato que no centro-esquerda reúne um cada vez maior número de apoios.

Seguro? Torna-se cada vez mais natural a sua candidatura no espaço do centro-esquerda

É cada vez mais inevitável que o PS apoie António José Seguro?

Se eu me pronunciasse sobre a inevitabilidade de uma pronúncia que compete à Comissão Nacional estava a substituir-me à Comissão Nacional. Torna-se cada vez mais natural a sua candidatura no espaço do centro-esquerda. Há um outro elemento que deve ser sublinhado, ele foi um secretário-geral do PS e, portanto, tenho para mim que esse facto também contará. O secretário-geral do PS tem o dever de ser o fiel da balança e de conseguir corresponder à interpretação de uma vontade coletiva que é a vontade do PS e, como se tem visto, a ponderação que houve na decisão sobre esta matéria tem mantido a unidade estratégica e essencial do PS para aparecer forte e mobilizado nas eleições autárquicas, que é esse o meu objetivo.

O PS não voltará à versão de não apoiar uma candidatura, haverá um apoio a uma candidatura?

O mais natural é que assim seja, mas vamos aguardar pela expressão dessa vontade. Porque há algo também que é muito importante e que por vezes confunde os planos. O secretário-geral tem uma legitimidade própria, direta, é evidente, mas não pode deixar de escutar os órgãos que representam o PS, a Comissão Política Nacional, a Comissão Nacional, como, aliás, também tem de acontecer em relação ao Orçamento do Estado.

Ainda em relação às autárquicas, o que é que acontece a si, enquanto secretário-geral, se o PS perder a Associação Nacional de Municípios, ou seja, se perder as eleições autárquicas?

O cenário, se fosse como um clube que eu conheço, que não vou dizer qual é, quando joga, joga para ganhar. Não são todos assim. O Partido Socialista joga para ganhar. E eu vou jogar para ganhar as eleições.

Se perder, a sua posição como secretário-geral não fica fragilizada?

Mas é que eu estou convencido que o PS vai ganhar as eleições. Entendo que os candidatos do PS são os melhores candidatos. Todos os partidos dirão o mesmo, todos os líderes partidários dirão o mesmo, mas eu conheço bem o país e no conjunto da representação autárquica há uma marca de proximidade, de simplicidade, de cultura de transparência, que tem de ser prosseguida

Há uns meses algumas normas da lei de despenalização da eutanásia foram chumbadas pelo Tribunal Constitucional. No seu entender, a lei tem de voltar ao Parlamento ou o Governo pode expurgar essas normas e então passar à regulamentação da lei?

Entendo que a lei não tem de voltar à Assembleia da República, mas deixo essa matéria à concentração do próprio governo.

Ou seja, o governo pode expurgar o diploma e pode regulamentá-lo, diretamente?

Se esse for o seu entendimento e se assim for julgado suficiente por parte dos jurisconsultos que apoiam o Governo, pois com certeza.

E se a lei voltar ao Parlamento, qual é que vai ser a posição do PS, tendo em conta aquela que foi sempre a sua posição como deputado nas votações em plenário?

Essa é uma daquelas matérias que mesmo em termos programáticos é assumida como uma matéria da liberdade de consciência, portanto, cada deputado votará com muito bem entender. A minha posição, manter-se-à inalterada em relação àquilo que foi no passado.

E acha que a tese do referendo pode regressar dentro de algum tempo, porque tem sido essa a tese defendida pelo atual PSD de Luís Montenegro?

Já me manifestei desfavorável à realização do referendo, acho que matérias dessa complexidade não são referendáveis, do meu ponto de vista.

Sobre a organização interna do PS, tem havido algumas dúvidas sobre se é preciso ou não uma nova eleição para secretário-geral, sobre se estes seus seis meses são para completar mandato ou não. É preciso voltar às urnas para o reeleger antes de fazer um congresso?

Não me tenho concentrado um minuto sequer sobre essa matéria, mas se assim for entendido, se essa for a conclusão dos órgãos estatutários do partido, com certeza que cá estarei para me submeter às eleições. Nós queremos cumprir os nossos estatutos e as deliberações da Comissão Nacional.

Já tem uma noção mais exata de quando é que poderá ser esse congresso?

Naturalmente, cumprindo os estatutos, por volta de março, abril de 2026, teríamos de cumprir a realização desse congresso. Era a altura em que se concluiriam os dois anos do exercício do anterior secretário-geral.

Está tudo em aberto?

Perante tantas matérias que aqui me colocaram, como é que eu poderia estar com a cabeça concentrada nesse objetivo interno? Nosso objectivo é realmente o de serviço à sociedade portuguesa.

Convém arrumar a casa, não é?

Ela está bem arrumada.

Se a decisão do partido for a de ir de novo a eleições, o José Luís Carneiro sujeita-se a eleições, mas poderá ter concorrência…

São assuntos que deixarei para 2026. Já tenho aqui assuntos suficientemente importantes para aquilo que é o serviço ao país.

Em relação ainda às conversas com o Governo, teve algum sinal de que o Estado português irá reconhecer o Estado da Palestina em breve, por exemplo, no final deste mês durante a Assembleia Geral das Nações Unidas?

Sim, essa é a posição que o Governo transmitiu ao PS, a de um encaminhamento do enquadramento da decisão nacional em função das posições de outros países europeus para que, em sede de Nações Unidas, possamos tomar essa decisão. Aquilo que manifestámos foi a incompreensão pelo facto de o Governo ter demorado tanto tempo a reconhecer o Estado da Palestina.

Ficou claro que o reconhecimento do Estado da Palestina poderá acontecer na Assembleia Geral das Nações Unidas?

Essa foi a interpretação dos representantes do PS [na reunião com o Governo].