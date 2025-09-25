Gouveia e Melo e Ventura na segunda volta? "Mal do nosso povo se fosse confrontado com essa opção"

O PCP perdeu, nas últimas autárquicas alguns bastiões, como Montemor-o-Novo, Mora, Moita. Acha que é recuperável alguma destas câmaras para a CDU?

Todas, todas. No caso da Moita, que é a terra onde vivo agora…

Isso é um desejo, não é?

Sim, mas isto é um desejo baseado em factos. Uma força que tem 31% de votos, apesar de ter perdido, é verdade, a câmara, mas que tem 31% de votos, não pode abdicar desse objetivo, não pode abdicar, pelo contrário, tem que pegar nesse património e ir ao combate, é isto que estamos a fazer, no caso da Moita, no caso de Montemor, no caso de Mora. Estamos muito confiantes nessas batalhas todas. Não há nenhumas eleições autárquicas, porque têm muitas particularidades, como sabemos, onde, seja qual seja o partido, que não tenha vitórias e não tenha derrotas. Há uns que ganham mais, outros ganham menos, mas há sempre quem perca umas e ganhe outras, e isto vai acontecer também nestas eleições autárquicas.

Almada já é mais difícil?

Não sei. É claro, o ponto de partida não é exatamente aquele da Moita, mas eu queria sublinhar que, por incrível que pareça, apesar de, no caso da Almada, o PS ter reforçado a sua votação nas últimas eleições, a CDU também subiu. Houve um fenómeno, em que o PSD praticamente desapareceu, em que há outras forças que, praticamente, desaparecem, e essa conjugação de desaparecimentos fez com que o PS tivesse crescido, e que a CDU, mesmo crescendo, não conseguiu atingir esse objetivo. O quadro hoje é diferente, estamos empenhados, já estive duas vezes em Almada e diria que há razões para ter confiança. Não abandonamos batalha nenhuma.

Setúbal? Só houve uma coisa que me surpreendeu, que foi a forma como o PSD nacional ultrapassou o PSD local.

Que comentário lhe merece o apoio do PSD à candidatura de Maria das Dores Meira, a antiga autarca estrela da CDU em Setúbal? É um duro golpe?

Não sei qual é o PSD a que se está a referir, se é o PSD nacional, se é o PSD local.

O PSD nacional.

Acho que o PSD nacional vai ter de explicar ao PSD local as razões pela qual decidiu tomar essa iniciativa.

Mas ficou surpreendido?

Não, sinceramente não.

Porquê?

Só houve uma coisa que me surpreendeu, que foi a forma como o PSD nacional ultrapassou o PSD local.

Mas, em relação à Maria das Dores Meira, surpreendeu-o?

Fez uma opção, e vai ter de assumir a responsabilidade da opção que fez. Pode ser uma candidatura ganhadora, ou seja, as pessoas reconhecem valor na pessoa da ex-autarca. Mas eu não ponho em causa que é uma candidatura que está para disputar. Isso não está em causa. Da mesma forma como nós estamos para disputar.

Seria humilhante perder Setúbal?

Não, sabe o que é humilhante? É candidatos vários andarem com um saco cheio de promessas, nesta altura, e depois não cumprirem nenhum dos compromissos que assumem. Isso é que é humilhante. Se há coisa que nós não temos em Setúbal é isso.

Acho que é um mito urbano que se foi criando em torno da implantação dessa força no Alentejo [Chega] à custa da CDU

E perder câmaras para o Chega é humilhação suprema para o Partido Comunista Português?

Se há coisa que não vou fazer, não tenho feito e não vou fazer daqui para a frente, é contribuir para alimentar a mentira, a demagogia, a hipocrisia e o ódio. E como essa força que referiu tem tido tanto espaço público, da minha parte tudo o que seja possível evitar para contribuir para dar mais espaço, assim o farei. E, portanto, não estou a ver nenhuma autarquia onde essa força esteja a disputar com a CDU a presidência da Câmara.

Nem no Alentejo?

Qual? Acho que é um mito urbano que se foi criando em torno da implantação dessa força no Alentejo à custa da CDU. Se houver um exemplo concreto que nós possamos aqui debater, muito bem.

O PS boicotou a nossa gestão autárquica em Setúbal, no Seixal e estendeu a passadeira vermelha para a gestão de Carlos Moedas em Lisboa

Em Évora, por exemplo?

Em Évora o nosso grande opositor, e que fez tudo para boicotar o trabalho da CDU, é o Partido Socialista. Há muita coisa que podia ter sido feita em Évora e que não foi feita porque o Partido Socialista boicotou.

O PS boicotou a nossa gestão autárquica em Setúbal. Boicotou a nossa gestão autárquica no Seixal e estendeu a passadeira vermelha para a gestão de Carlos Moedas, aqui em Lisboa. Pronto, é isto que nós estamos a falar. E nós nisso, para o bem e para o mal, diria mais para o bem, há uma força que é de coerência, que é de princípios e que não abdica nem da coerência nem dos princípios.

É uma das razões pela qual o PCP e a CDU não aceitaram integrar a coligação de esquerda contra Carlos Moedas?

Essa é uma das razões. Nem vale a pena explicar muito. As palavras de Alexandra Leitão, candidata do PS, num debate que houve entre os candidatos a Lisboa, revela isso. Quando ela diz que o PS criou todas as condições para que Carlos Moedas pudesse governar e não se arrepende disso está tudo dito. É daquelas expressões em que pela boca morre o peixe.

O trauma do PCP é os acordos do PS com o PSD e com a política direita

O PCP, de alguma forma, ficou com um trauma depois da geringonça para fazer acordos com o PS?

Não, o trauma do PCP não é os acordos com o PS. O trauma do PCP é os acordos do PS com o PSD e com a política direita. Esse é que é o grande trauma do PCP.

Em Lisboa, se eventualmente um orçamento municipal não tivesse sido aprovado, o mais provável era ter havido eleições intercalares e a possibilidade de uma maioria absoluta para Carlos Moedas ou não?

O PS chumbou, enquanto pôde, os nossos orçamentos do Seixal. Houve mandato, houve um período sem orçamento, não houve eleições intercalares. A Câmara continua a ser gerida e bem gerida. Isso aconteceu em Setúbal, também. Não houve eleições intercalares. Lisboa tem uma tradição de intercalares, certamente que o oportunismo político podia levar a essa solução, mas é que nem se experimentou. Entendeu-se que era melhor não experimentar e permitir que orçamentos desastrosos para a cidade, opções desastrosas para a cidade se implementassem. Isso é da responsabilidade do PS.

E no pós-eleições, há alguma possibilidade de a CDU vir a entender-se com o PS, qualquer que seja o resultado?

Claro, mas isso é uma evidência. Alguma vez o PCP faltou à chamada para resolver problemas concretos? Alguma vez faltou o voto do PCP para resolver problemas concretos? Nunca. Essa é a garantia que só nós é que podemos dar.

Vamos falar de Orçamento do Estado (OE), que vai ser entregue no Parlamento no final da campanha oficial das autárquicas…

Uma coincidência.

Primeiro-ministro poupou-me as palavras e anunciou o voto contra do PCP

Já pode anunciar que o PCP vai votar contra a proposta de Orçamento do Estado?

Não, sabe que eu acho que quem anunciou o voto do PCP sobre essa matéria foi o primeiro-ministro. Quando o primeiro-ministro vem dizer que o Orçamento será uma peça da política que está em curso e será um instrumento para acelerar essa política, então o primeiro-ministro poupou-me as palavras e anunciou o voto contra do PCP. Se o OE for aquilo que o primeiro-ministro avançou que ia ser, então o que é que nós vamos fazer? Vamos compactuar com o desmantelamento do Serviço Nacional de Saúde? Não vamos. Nós vamos compactuar com mais um chorrilho de benesses e de apoios aos grandes grupos económicos? Nós vamos compactuar com um caminho que coloca o objetivo de um país como o nosso, com os problemas que o país tem, com o objetivo dos 5% do PIB para a guerra? Ora, para nós não é possível uma coisa dessas.

O PCP teve reuniões com o Governo por causa do Orçamento, entre outros assuntos. Nessas reuniões houve algum sinal de que o Governo pudesse acolher propostas do PCP?

O Governo, naquela sua tática de dizer que conversou com todos e que acolheu todas, acolheu uma proposta nossa no Orçamento anterior, que é a revitalização da indústria conserveira. Estamos à espera ainda que cumpra. É isto.

E falaram disso agora nesta reunião?

Não, isso não vale a pena falar, aquilo foi só um boneco, não tinha efeito nenhum, nem o Governo nunca na vida pensou em escutar alguma coisa daquelas. O OE, na altura em que estamos, é um circo para nos entretermos. Conversamos sobre isso, fazemos uns comentários, está tudo resolvido. Alguém acha que o OE não vai passar? Com os conteúdos que tem, com aquilo que avança do ponto de vista de retrocesso no país para muitos e de benefícios para uns poucos.

E com quem? Com o PS?

Tenho assistido, com alguma perplexidade, a estas cotoveladas que quer o PS vai dando ao Chega e o Chega vai dando ao PS, para ver quem é que é o favorito do Governo. Fico perplexo com esta dinâmica de cotoveladas entre uns e outros. Portanto, alguém vai cumprir o papel que lhe está destinado. É mesmo vergar sobre um projeto e um caminho que não interessa ao país.

Mas quem acha que vai vergar, o PS ou o Chega?

Sabe que isso acho que é disputa, é a disputa que servir melhor os interesses gerais, porque podemos ter um cenário onde há uns que se vergam perante o Orçamento e há outros que se vergam perante outras opções que estão fora do orçamento, mas são tão ou mais graves do que essas.

José Luís Carneiro desafiava aqui, neste programa, há algumas semanas, desafiava o Governo a escolher em que colo é que queria ficar em relação ao Orçamento do Estado. O que está a dizer é que o PS pode ficar ao colo deste Governo?

Foi feita uma afirmação que só responsabiliza quem a faz. O PS veio dizer que uma das condições para discutir o Orçamento com o Governo era que não tivesse legislação laboral no OE. Ora, a legislação laboral não tem nada a ver com o OE, está fora do perímetro do OE. Estamos a discuti-la agora. É agora que é preciso enfrentá-la. Mais precariedade, mais regulação dos horários, mais tempo de trabalho, é tudo isso. Mais compressão sobre os salários, mais ataques às mães e aos pais e às crianças, é isso que está em causa. Portanto, esta afirmação de que quem faz uma peitaça a exigir que a legislação laboral saia do OE quando ela nunca esteve no OE indicia que está à procura de um pretexto para estender a passadeira ao Governo e ao seu OE. Mas isso cada um assumirá a sua responsabilidade.

Com esta pulverização de candidatos às presidenciais, o PCP admite em algum caso desistir da sua candidatura a favor de outra até às eleições de 18 de janeiro?

Isso não está em causa. Declarámos o apoio a uma candidatura de António Filipe, com provas dadas, conhecedor da Constituição como muito poucos outros, tem condições de fazer aquilo a que o Presidente da República está obrigado, que é cumprir e fazer cumprir a Constituição, e, portanto, essa é uma grande vantagem. Quem apoia um candidato como António Filipe, com a capacidade de alargamento que tem, não pode pensar num outro cenário que não seja a de levar essa candidatura a votos, porque ela é imprescindível e insubstituível.

Não vê vantagem nenhuma em haver uma união das candidaturas de esquerda para garantir que essa candidatura de esquerda passa a uma segunda volta?

Mas estamos a falar de uma candidatura em torno de quem? Se é para ser uma candidatura em torno da esquerda, então só há uma candidatura onde podem todos unir.

O que vai mais à frente, acreditando nas sondagens, é António José Seguro…

E, portanto, nós vamos optar pelo mal menor. Sabe que o mal menor nunca se colocará nesta fase em que estamos, só é na segunda fase. Se é para uma unidade em torno de um candidato de esquerda que assume claramente ao que vem e comprometido com a Constituição, então olhe, fica aqui o apelo para que haja um movimento largo de apoio a António Filipe.

O PCP, se não tiver António Filipe nessa segunda volta, terá de dar uma indicação de voto…

Alguma vez o PCP nestes 50 anos de democracia falhou as responsabilidades que tinha? Aliás, talvez sejamos os únicos que nunca falhámos a nenhuma responsabilidade. Sabemos medir em cada momento o que fazer.