Pinto Luz vê Chega "diferente" e admite diálogo com "qualquer partido sério"

As 6800 casas inicialmente previstas para constituir o parque habitacional público a preços acessíveis, financiadas pelo PRR, foram reduzidas para 3500. Foi este Governo que decidiu reduzir essa meta. O que é que aconteceu, para agora estarmos a falar de 12 mil casas?

Não havia dinheiro para construir as 6800 casas. Os municípios não conseguiram começar a construir as casas. E, portanto, os municípios foram dizendo que não iam cumprir a meta do PRR. Mas o Governo não quis saber. O Governo o que é que disse? Dissemos: não interessa se cumpre ou se não cumpre. Vamos pagar todas as casas. Mais uma vez, o PRR paga uma parte muito ínfima do esforço nacional. O PRR vai pagar 16 mil casas das 26 mil do 1.º Direito e vai pagar 3500 das 12 mil do parque público de habitação acessível.

Mas quantas destas são de construção nova?

Dessas 12 mil, praticamente 90% são construção nova.

As rendas em vigor vão estar sujeitas a uma atualização máxima de 2,25% em 2026. Haverá alguma medida de apoio aos inquilinos, de forma a mitigar o impacto deste aumento?

A medida de apoio aos inquilinos foi apresentada na quinta-feira é a maior dedução de rendas em sede de IRS, passa de 700 euros para 1000 euros. Ou seja, os portugueses, em média, vão ter no bolso, todos os meses, mais 90 ou 80 euros. Essa foi uma medida direta ao bolso dos inquilinos. A questão do teto das rendas e toda a política do NRAU, até dezembro, tencionamos apresentar o nosso modelo do NRAU, alterar regras, por exemplo, nas heranças indivisas, resolver anacronismos na lei dos condomínios, na mediação imobiliária. Há um conjunto de temas que ainda não foram abraçados nas medidas apresentadas na semana passada e nesta semana. Tencionamos, até ao final do ano, apresentar a nossa visão e as nossas propostas para essas medidas. Claro que serão trabalhadas com o Ministério da Justiça, estão a ser trabalhadas com o Ministério da Reforma do Estado, o Ministério da Presidência e o Ministério das Finanças. Para além do Fundo de Emergência de Habitação, que será constituído também até ao final do ano, que vai ser mais abrangente do que a proposta que existia do Livre, de quem é a propostas original.

Qual é que é o montante que o Governo espera encaixar com a venda de imóveis públicos? No Orçamento do Estado para 2025, o Governo previa arrecadar mais de 900 milhões de euros com a venda de imóveis. Vendeu alguma coisa? Os imóveis em causa chegaram a ser colocados no mercado? Não houve procura?

Esses imóveis que estavam no Orçamento de 2025 são os imóveis que, agora, tomámos a decisão de vender. Porque é que não os vendemos? Porque o Governo caiu em final de fevereiro, princípio de março, esteve em gestão até praticamente julho e, portanto, esteve impedido de fazer esses procedimentos.

E qual é que é o montante de receita que prevê agora?

O que está inscrito em Orçamento continua a ser os 900 milhões, mas, como sabe, a lei das hastas públicas e da venda de património público obriga a que o Governo faça avaliações novas, porque as anteriores já estão caducadas, têm um prazo de 12 meses. A ESTAMO foi mandatada para fazer novas avaliações e colocar os imóveis no mercado. Acreditamos que vamos conseguir lançar as hastas públicas até janeiro de 2026. Esse é o nosso objetivo. A decisão foi tomada, agora a ESTAMO tem de fazer as avaliações daqueles imóveis, preparar os dossiers e lançar as hastas públicas, até janeiro de 2026. Continuamos com a perspetiva do mesmo valor, ou talvez um pouco mais, depende das avaliações, daquilo que chegar e daquilo que o mercado responder a essas hastas públicas.

Para que fins serão utilizados estes imóveis públicos que serão vendidos?

Depende do imóvel. Há imóveis históricos que, basicamente, não têm possibilidade de ser adaptados à habitação e terão destino para a hotelaria ou outro tipo de serviços. Há outros que são indicados para a habitação. Há imóveis que o Governo não vai alienar e vai lançar PPP, lançámos um conjunto de imóveis para PPP e esses serão parcerias público-privadas ou parcerias público-público com os municípios, onde, durante um período alargado, 35, 45, 55 anos, poderão gerir aqueles imóveis, mas com incidência maioritária para a habitação, habitação a custos moderados, habitação a valores que estejam adequados àquilo que uma classe média precisa. Não há receita consignada, mas é a nossa vontade política que o produto dessas alienações seja reinvestido em políticas de habitação.

O que está a dizer é que os imóveis que vão ser vendidos podem ser alocados a atividades que, comprovadamente, colocam pressão sobre a habitação, como o turismo?

Claro que sim. Quando se vende um palacete, o palacete não dá para a habitação. E, como se sabe, a iniciativa privada também não faz museus.

Há outras atividades para além do turismo, que não têm um impacto tão grande sobre a habitação…

Num palacete, acho que há poucas. O palacete onde era o Ministério da Economia, no Largo Camões, em Lisboa. Não tem potencial para habitação, é só visitar o palacete. Não estou a ver muitas atividades que justifiquem o valor daquele património que não, por exemplo, a atividade turística ou institucional.

E um edifício emblemático como o da antiga presidência do Conselho de Ministros, que fim é que gostaria que tivesse?

Recebemos uma missiva do presidente Carlos Moedas, que está interessado também no imóvel. Eu e o ministro das Finanças recebemos essa missiva, estamos a analisá-la, mas a decisão do Governo que foi tomada foi da alienação daquele imóvel, porque entendemos que está numa zona de enorme pressão, que podemos maximizar o retorno e que podemos fazer muito mais casas para os portugueses fora daquela geografia, com o mesmo valor que podemos arrecadar daquela alienação.

Ainda não tem resposta para o presidente da Câmara de Lisboa?

Ainda não tenho.

A viabilização da proposta do Orçamento do Estado (OE) deste ano é mais fácil relativamente àquilo que foi no ano passado?

As condições políticas são diferentes, necessariamente, e acredito que haja maior responsabilização dos partidos hoje sentados na Assembleia da República para que tomem uma posição no OE mais séria, mais a favor dos portugueses e menos a favor dos seus interesses partidários particulares. Dessa feita, acredito que seja mais fácil desse ponto de vista político. Será sempre um exercício de negociação, será sempre um exercício de cedências, mas não será, necessariamente, um exercício mercantilista, de estarmos a negociar medida a medida, porque o Governo, como lhe disse, não abdica da linha de rumo que tem.

Já bastou a lição do ano passado, é isso?

E há linhas que o Governo não está disponível para ultrapassar.

Quais são?

Não vou antecipar isso, o ministro das Finanças e o primeiro-ministro liderarão essa agenda, mas quero só sinalizar que o Governo tem linhas claras e apresentará, na Assembleia da República, o melhor orçamento para os portugueses. Depois, esse processo na Assembleia da República seguirá os seus trâmites.

Um OE que não implique depois a perda do excedente orçamental ou um défice?

Essa é uma das linhas de que nós não abdicamos. O Governo continuará a ter contas certas, continuará nessa senda de não aumentar impostos, de manter contas certas, de manter superavit orçamental. Essa é a linha de rumo do Governo e essa é a linha de rumo de que não abdicaremos.