"Não vejo sequer um vislumbre de reforma do Estado": IL prepara voto contra o Orçamento

A líder da Iniciativa Liberal (IL), Mariana Leitão, revela que, "à partida", o partido vai votar contra o Orçamento do Estado para 2026 (OE2026).

Em entrevista ao programa Hora da Verdade, da Renascença e do jornal Público, Mariana Leitão lamenta que o Governo tenha apresentado um documento "pouco ambicioso" e, por isso, não vê grande possibilidade de um voto a favor, nem sequer de uma abstenção.

Em agosto, Mariana Leitão defendeu o despedimento de "quem está a mais na função pública". Agora, a presidente da Iniciativa Liberal lamenta que as suas palavras tenham sido "deturpadas" e clarifica que quer criar sistemas de avaliação para os trabalhadores do Estado.

Estamos em vésperas da discussão da proposta de Orçamento do Estado. Disse nas últimas semanas que este documento apresentado pelo Governo é pouco ambicioso. Está mais inclinada para um voto contra, como aconteceu no ano passado?

Este orçamento continua a ter vários problemas, continua a ser pouco ambicioso para os portugueses, para o país, e é essencialmente um orçamento ganancioso. Continua a manter impostos altos; a classe média, apesar de pequenos ajustes, é profundamente fustigada pela carga fiscal. Por outro lado, continuamos a ver que a despesa do Estado continua a aumentar e, portanto, mais uma vez, nunca é o Estado a fazer qualquer tipo de sacrifício: é sempre o sacrifício a ser posto em cima das pessoas. Este orçamento também não dá resposta às questões da habitação.

À partida, é muito difícil aprovar, ou mesmo abster-se, relativamente a um orçamento que não resolve os problemas do país e que não resolve os problemas das pessoas.

É preciso uma descida significativa dos impostos sobre o trabalho

E que propostas tem a Iniciativa Liberal, por exemplo, para essas duas áreas que referiu: habitação e diminuição da carga fiscal?

As nossas propostas para a questão da carga fiscal não vão ser muito diferentes das que já temos apresentado no passado. É preciso uma descida significativa dos impostos sobre o trabalho para aliviar as famílias que, neste momento, sentem o peso do custo de vida. No âmbito da habitação, é preciso insistir na urgência de baixar o IVA da construção e na urgência de baixar os impostos sobre as rendas.

A redução do IVA da construção foi anunciada pelo Governo.

Mas com um conjunto alargadíssimo de limitações, restrições e burocracias que fazem com que a medida, em si mesma, não vá ter qualquer impacto. O problema da habitação só se resolve com mais construção. Nós, cada vez mais, construímos menos casas.

O facto de o PS ter anunciado a abstenção no Orçamento do Estado dificulta a colaboração com a Iniciativa Liberal neste orçamento?

Não dificulta em nada, porque nós nunca nos vamos inibir de apresentar as nossas propostas, seja qual for o cenário final do orçamento.

É normal que o PS não tenha grandes problemas com este orçamento

Houve uma reunião do Governo com os vários partidos, incluindo a Iniciativa Liberal. Houve alguma abertura da parte do Governo para contemplar algumas propostas da Iniciativa Liberal no orçamento?

Houve uma primeira reunião do orçamento, que foi uma reunião muito preliminar. Houve abertura para o diálogo, mas não só não está lá — na proposta de OE entregue na semana passada na Assembleia da República — nada, como é um orçamento que não vai alterar muito em relação aos orçamentos passados. Portanto, é normal que o PS não tenha grandes problemas com este orçamento.

Acha que o Governo desenhou assim este orçamento precisamente porque queria aprová-lo com o PS?

Não sei se houve esse nível de antecipação. Acho que o Governo, nesta matéria, estava mais ou menos à vontade, certo de que o PS ou o Chega acabariam por viabilizar o orçamento. E é por isso que este orçamento também é muito pouco ambicioso.

Como é que a economia se vai revitalizar verdadeiramente quando só se baixa um ponto percentual no IRC às empresas?

Não estava à espera que este Governo de direita privilegiasse mais a sua direita do que a sua esquerda? Sente-se defraudada com isso?

Não, não me sinto defraudada, porque eles negociam com uns e com outros. O Governo é que sabe com quem é que negocia, e a nós compete-nos avaliar os resultados disso. Sinto-me defraudada é quando este Governo fez um conjunto de promessas eleitorais pela segunda vez consecutiva e continua a não ir ao encontro das suas próprias promessas. Nós não podemos cair no absurdo de dizer que baixámos impostos sobre o trabalho, quando aquilo que baixámos são dois ou três euros por mês. Como é que a economia se vai revitalizar verdadeiramente quando só se baixa um ponto percentual no IRC às empresas? Portanto, andamos sempre aqui em loop, sem resolver os problemas das pessoas.

Acha que pode ser uma oportunidade perdida este Governo do PSD?

Não tenho dúvida nenhuma de que, nestas matérias, tem sido uma oportunidade perdida. Percebo algumas das limitações da conjuntura na Assembleia da República, mas há muitas matérias em que, se quisesse, o Governo podia ir mais além — nomeadamente nas descidas de impostos, de forma mais transversal e garantindo a descida significativa que era preciso ter.

Porque é que acha que isso acontece?

Porque nunca se mexe verdadeiramente na despesa do Estado. Como não se quer mexer em muita coisa, acaba por não se fazer praticamente nada.

Despedimentos na função pública?

Precisamente sobre essa despesa do Estado, no final de agosto defendeu o despedimento de quem está a mais na função pública, remetendo uma proposta mais concreta para este Orçamento do Estado. O que é que pretende exatamente, o que é que vai cortar?

Não é uma questão de cortar. Perguntámos ao Governo quantos funcionários públicos é que temos, onde é que estão, em que áreas estão alocados, quais são os seus vencimentos — e o Governo não sabe. Portanto, há aqui uma ausência de informação, de dados concretos, que torna muito difícil perceber a adequação dos meios às necessidades.

Houve um aumento, nos últimos dez anos, de mais de 100 mil funcionários, sem que se vissem melhorias no serviço público decorrentes desse aumento. Eu não faço ideia, nem o Governo faz, se há mais ou se há menos. Porquê? Porque não há dados. Não pode também haver portugueses de primeira e de segunda: pessoas que trabalham em qualquer entidade são avaliadas — se forem muito boas, são recompensadas; se não forem, muitas vezes são dispensadas. Ora, isto não se verifica na função pública, nem quanto à valorização, nem quanto à consequência de uma má atuação. É fundamental que na função pública também haja uma lógica de valorização e de reconhecimento do mérito.

Mas como é que essa mudança se opera?

Para já, é preciso percebermos qual é a realidade na função pública e, depois, é preciso mudar um bocadinho a cultura. É preciso haver um sistema de avaliação. Em última instância, alguém que está completamente desadequado e, após várias tentativas de enquadramento dessa pessoa, se ela de facto não serve, poder ser dispensada.

Em agosto disse que ia apresentar uma proposta na altura da discussão do orçamento. Em que termos, então, é que pretende fazê-lo?

É preciso saber a realidade. Eu já perguntei inúmeras vezes ao Governo qual é a realidade, e o Governo não sabe responder. Muito pelo contrário: o Governo, não só não sabe responder, como diz taxativamente que não vai mexer nos funcionários públicos. O problema da administração pública e o problema do Estado não assentam nos funcionários públicos. Muito pelo contrário, os funcionários públicos são uma parte fundamental da administração pública. Há muitas áreas onde era preciso mexer, mas é preciso perceber a realidade.

Há centenas de institutos, de organismos, de comités, conselhos consultivos — uma panóplia deles, a maior parte com funções duplicadas com outros tantos —, e, portanto, era preciso fazer uma readequação destes organismos todos. Provavelmente extinguir muitos deles. Ora, a maior parte das pessoas que estão nestes organismos são funcionários públicos. É preciso perceber o que é que vamos fazer a essas pessoas, é preciso realocá-las, é preciso perceber onde é que faltam funcionários públicos, para se poder mexer em áreas que são fundamentais para fazer a tal reforma do Estado tão prometida pelo Governo. Mas, para isso, precisamos de saber a realidade.

Um funcionário público nunca é dispensado. Isto, culturalmente, tem de ser alterado