Fernando Rosas: “É difícil um candidato de esquerda chegar à segunda volta”

Fernando Rosas diz que o Bloco de Esquerda fez tudo o que era possível para que houvesse uma candidatura abrangente de esquerda e lamenta não só que Sampaio da Nóvoa tenha recusado avançar, como o tenha feito tarde, a ponto de deixar a esquerda sem "margem de manobra".

Em entrevista ao programa Hora da Verdade, da Renascença e do jornal Público, o historiador e fundador do Bloco de Esquerda é ainda muito duro com o antigo líder do PS e candidato presidencial António José Seguro - "Não é coisa nenhuma" - mas também com Henrique Gouveia e Melo que acusa de andar “a cheirar o tempo".

É impossível Catarina Martins desistir da candidatura a favor do candidato de esquerda António José Seguro, como sugeriu aqui Eurico Brilhante Dias?

Isso só por graça, não é? Quer dizer, António José Seguro não é um candidato da esquerda. É um candidato da atual direção do PS, que é cada vez menos de esquerda, e que está a mendigar um lugar de parelha com o PSD, numa atuação suicidária.

O António José Seguro é uma candidatura da qual faz parte aquela parte da direita que se quer aliar à extrema-direita, que são os partidários de Passos Coelho. Quando lhe perguntam se é de esquerda ou de direita, responde: “Não me incomodem com isso, eu não sou nem de esquerda nem de direita”, como se, na situação atual, se pudesse ser nem de esquerda nem de direita. Este tipo de centrismo é suicidário para a democracia. A esquerda devia ter um candidato próprio. Aliás, o Bloco procurou ter um candidato unificador da esquerda e fez tudo o que foi possível para isso.

Sampaio da Nóvoa.

Infelizmente, ele não se mostrou disponível e também comunicou a sua indisponibilidade um pouco tarde, o que significou que ficámos praticamente sem margem de manobra.

No que toca ao Bloco de Esquerda, procurou-se denodadamente fazer isso. Agora, nestas situações de crise complicada, a disponibilidade das pessoas também é diferente. E o Nóvoa refletiu, refletiu, refletiu e depois acabou por dizer que não ia. Lamento que assim fosse e, ainda por cima, porque deixou depois pouco espaço de manobra para seguir. Mas tentou-se. É certo que o PCP se pôs de fora, numa atitude sectária e absolutamente errada, mas pôs-se de fora.

E porque é que não foi possível a esquerda à esquerda do PS se entender num candidato único?

Desde logo, porque o PCP, como fez em Lisboa, saiu fora desse jogo e anunciou uma candidatura que não se alia com ninguém. E depois, porque, não existindo um candidato unificador da esquerda, é natural que as forças políticas à esquerda queiram, elas próprias, protagonizar as suas candidaturas. Não é bom.

Não é bom porquê?

Porque divide a esquerda. Imagine que vamos ter uma segunda volta nas presidenciais entre o almirante e o bufão da extrema-direita. Qual é a escolha da esquerda, nesse caso?

Não é possível ainda, na primeira volta, haver aqui um rearranjo diferente, exatamente para evitar que essa possibilidade aconteça?

A partir do momento em que o PS declarou a sua adesão à candidatura de Seguro, uma candidatura fantasmática, não. O PS tinha muitas alternativas, mas a atual direção entendeu que tem de encostar-se à direita e, portanto, a um centrismo mítico de centro-direita e centro-esquerda, como se isso não fosse exatamente o que está em causa na atual crise. É por aí que aquilo vai cair. A escolha deles foi o menor denominador comum. Vai o Seguro, que não é coisa nenhuma.