Supremo gasta entre 750 a mil euros por dia para julgar desembargadores em sala com "dignidade'

Defende, então, um incentivo extra a quem entra na profissão?

Já falei até com a ministra da Justiça sobre isso. O que lhe sugeri foi fazer um protocolo com as câmaras municipais, para estas disponibilizarem habitação, à semelhança do que acontece com médicos e professores. Porque os juízes vão muitas vezes para pequenas terras e não têm sequer possibilidade de arrendar uma casa mobilada. Uns estão em hotéis. E isso cria grandes constrangimentos, porque os salários deles são os mais baixos da profissão. Nem sei se não já ouvi já falar num juiz instalado num parque de campismo, numa roulotte. Não pode acontecer.

Olhamos agora para alguns casos que têm estado no Supremo Tribunal de Justiça. O ex-primeiro-ministro António Costa está a ser investigado há pelo menos dois anos. Também temos uma outra situação. O juiz Ivo Rosa andou três anos a ser investigado. O que é que se passa?

O Supremo só faz investigações a duas pessoas, o Procurador-Geral da República e o vice-Procurador. Quem investiga as pessoas a que aludiu é o Ministério Público junto do Supremo.

Mas estas investigações são controladas, digamos assim, pelos juízes de instrução do Supremo.

Só para os actos de instrução, aí sim. Mas aí somos muito pouco chamados. Só para autorizar buscas, por exemplo. No caso de Ivo Rosa não tenho conhecimento que no Supremo tenha sido praticado algum acto de instrução.

Mas como encara as derrapagens de prazos das investigações? Quando estão em causa pessoas em determinadas funções o andamento não devia ser mais rápido?

Penso que muitas vezes sim, sobretudo quando a investigação se torna pública.

Como é que se resolve esta questão de as pessoas ficarem sob suspeita durante anos?

Tem que haver é uma desdramatização da figura do inquérito. Se uma vizinha sua resolve fazer uma queixa de si, é aberto inquérito, mesmo podendo ser a maior mentira.

Não deve haver prazos para os inquéritos serem concluídos?

Íamos ter imensos arquivamentos, e com isso clamor público. Nem sei, em termos europeus, se existe nalgum lado um prazo de prescrição do inquérito, e tenho muitas dúvidas sobre uma medida dessas. Se se quer realmente reforçar esses prazos, a sua prorrogação poderia passar a depender de um juiz de instrução criminal, e não do Procurador-Geral da República, como sucede agora. O sistema devia funcionar sem isto, o problema é que parece que o Ministério Público não tem magistrados suficientes, nem a máquina está suficientemente apetrechada para dar resposta atempada.

Está neste momento, a decorrer o julgamento da Operação Lex, com três juízes de tribunais superiores no banco dos réus. Como fica a imagem da justiça?

Não é uma situação comum, era o que faltava que fosse. E se é mau para a justiça haver suspeitas de que os juízes não agiram corretamente, por outro lado, mostra que a justiça, não é uma entidade corporativa que protege os seus. O Supremo Tribunal de Justiça fez os maiores sacrifícios financeiros para aquele julgamento decorrer da melhor forma possível, tendo em conta o estado do nosso parque judiciário. Como não existe sala para julgamentos no Supremo, mas apenas um salão nobre para cerimónias, tivemos de arranjar uma noutro lado.

Que sacrifício financeiro foi esse?

Tivemos de alugar ao Exército o antigo Tribunal Superior Militar, por cerca de 150 euros por sessão. E de o alojamento a um dos juízes, que vem do Porto, além das despesas de adaptação do espaço, que custaram cerca de dez mil euros.

Tudo somado, quanto está a custar este julgamento, que tem duas sessões por semana e se deverá prolongar pelo menos por um ano?

Diria que entre 750 a mil euros por dia. E pronto, o nosso orçamento é um orçamento limitado. Vamos de não gastar noutros sítios.

Não havia nenhuma sala livre no Campus da Justiça?

Não chegámos a ver essa hipótese porque estes arguidos têm direito a ser julgados no Supremo Tribunal de Justiça – e não o serem é algo que eu não gostava que tivesse acontecido. Achámos que não devíamos fazer este julgamento num tribunal de primeira instância. O local onde está a decorrer, no Campo de Santa Clara, é um antigo tribunal superior, cujas instalações têm dignidade equivalente à do Supremo.

Os juízes têm cada vez mais receio de ficar com os grandes casos?

Penso que sim. Pensam: “Porque é que vou pôr-me a jeito de julgar estes grandes casos, quando posso estar a julgar outros?”. E, portanto, tentam não o fazer. Eu também não gostaria. Fiz julgamentos grandes, quando era juiz da primeira instância, mas numa altura em que esta complexidade não existia. Hoje os julgamentos arrastam-se anos. Nenhum juiz deseja estar a julgar o mesmo caso durante um ou dois anos. É desgastante e não se tira proveito nenhum disso.