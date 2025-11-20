Abreu Amorim concorda com "sanções" a deputados no Parlamento

20 nov, 2025 - 06:31 • Tomás Anjinho Chagas , Fábio Oliveira Helena Pereira (Público), Daniel Rocha (Público, fotografias)
O ministro dos Assuntos Parlamentares, Carlos Abreu Amorim apoia Luís Marques Mendes na corrida a Belém e concorda com a ideia do candidato, de criar sanções no Parlamento para os deputados que ultrapassam certos limites.
Em entrevista ao Hora da Verdade, programa da Renascença e do jornal Público, a primeira grande entrevista que dá desde que assumiu o novo cargo, o ministro dos Assuntos Parlamentares não especifica que tipo de punições defende, mas considera que deve haver uma revisão do regimento da Assembleia da República, que modernize e acelere o ritmo dos trabalhos no Parlamento.
Carlos Abreu Amorim volta pedir responsabilidade aos partidos da oposição - agora que se aproxima a discussão e votação do Orçamento do Estado na especialidade - e avisa que caminhamos sobre "gelo fino".
Questionado sobre os acordos com o Chega para a lei da nacionalidade, lei dos estrangeiros e descida do IRS, o ministro dos Assuntos Parlamentares rejeita que haja uma "predileção" pelo partido de André Ventura e reitera o mantra do Governo: "Dialogamos com todos".
Esta é a segunda parte da entrevista a Carlos Abreu Amorim. Pode também ouvir a entrevista inteira no leitor.
Estamos na iminência da escolha dos novos juízes para o Tribunal Constitucional. O Chega tem direito a indicar um nome?
Não faço ideia. Não sei como é que vai acontecer agora, nem vou fazer previsões, nem profecias, nem augúrios.
Custa acreditar que não tenha posição sobre se o Chega tem direito, ou não, a indicar um dos três nomes que vai ser preciso substituir.
A democracia tem regras e tem de ser respeitada. E independentemente de o segundo partido ser o partido A ou o partido B, a democracia tem de ser respeitada. O que vai acontecer em relação ao Tribunal Constitucional não estou ainda em condições de dizer.
O nível do debate no Parlamento desceu com a presença de mais deputados do Chega?
Fazer uma relação de causa e efeito entre a presença de deputados do Chega e a descida do nível de debate parece-me um bocadinho abusivo. O nível de debate desceu, é verdade. Se formos ver os debates da Assembleia Constituinte, havia um nível que agora já não existe. Mas isso não tem a ver com o facto de uma determinada força política ter hoje grande dimensão parlamentar. Não faço esse link directo. Há, de facto, uma descida do nível dos protagonistas, mas isso é consequência do tempo em que vivemos.
Mas há menos urbanidade.
Há menos urbanidade.
Isso não se deve aos deputados do Chega?
Acho que se deve a todos. Somos todos culpados. Todos os partidos. Até eu, que sou ministro dos Assuntos Parlamentares. Há assuntos que não são tratados com o mesmo espírito de sobriedade, de elevação, que noutros tempos existiria.
Mas é admissível um deputado dizer a uma deputada luso-angolana “vai para a tua terra”?
Isso é inadmissível. Não tem qualquer lógica. Mas é um incidente; não deve matizar todo o espírito parlamentar.
Acha ou não que o Chega tem um discurso intimidatório contra as mulheres deputadas?
Não me revejo em grande parte do discurso do Chega, no Parlamento e fora dele. Enquanto ministro dos Assuntos Parlamentares, não devo qualificar esse discurso de um partido que é neste momento o segundo maior partido parlamentar. Não me revejo, não faria aquilo, acho mal. Se é isso que vai pôr em causa a democracia? Não.
Acho bem a atitude do presidente da Assembleia da República, que intervém quando tem de intervir, em vez de se tornar ele próprio um protagonista ou de escorregar na casca de banana que às vezes lhe estendem. Enquanto actores políticos, temos de ter a preocupação de não colocar o pé exactamente em cima da casca de banana que nos é oferecida.
Luís Marques Mendes defende que a Assembleia da República tenha instrumentos de sanção para aplicar aos deputados. Está de acordo?
Estou de acordo. É um problema que a Assembleia da República vai ter de resolver. Estou de acordo que o Regimento deve ser revisto, deve ser, aliás, adaptado numa série de dimensões. O Regimento não está adaptado a uma lógica de dez partidos com representação parlamentar. Precisa de ser agilizado. As coisas são muito demoradas no Parlamento.
Que tipo de sanções?
Não faço ideia. O presidente da Assembleia da República, a conferência de líderes e os deputados decidirão. Obviamente que isso existe na maior parte dos parlamentos democráticos. A maior parte dos parlamentos tem não só regras, mas até consequências desfavoráveis quando alguém ultrapassa os limites da urbanidade parlamentar. Não me parece nada de extraordinário e estou de acordo com essa posição.