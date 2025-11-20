Abreu Amorim concorda com "sanções" a deputados no Parlamento

Estamos na iminência da escolha dos novos juízes para o Tribunal Constitucional. O Chega tem direito a indicar um nome?

Não faço ideia. Não sei como é que vai acontecer agora, nem vou fazer previsões, nem profecias, nem augúrios.

Custa acreditar que não tenha posição sobre se o Chega tem direito, ou não, a indicar um dos três nomes que vai ser preciso substituir.

A democracia tem regras e tem de ser respeitada. E independentemente de o segundo partido ser o partido A ou o partido B, a democracia tem de ser respeitada. O que vai acontecer em relação ao Tribunal Constitucional não estou ainda em condições de dizer.

O nível do debate no Parlamento desceu com a presença de mais deputados do Chega?

Fazer uma relação de causa e efeito entre a presença de deputados do Chega e a descida do nível de debate parece-me um bocadinho abusivo. O nível de debate desceu, é verdade. Se formos ver os debates da Assembleia Constituinte, havia um nível que agora já não existe. Mas isso não tem a ver com o facto de uma determinada força política ter hoje grande dimensão parlamentar. Não faço esse link directo. Há, de facto, uma descida do nível dos protagonistas, mas isso é consequência do tempo em que vivemos.

Mas há menos urbanidade.

Isso não se deve aos deputados do Chega?

Acho que se deve a todos. Somos todos culpados. Todos os partidos. Até eu, que sou ministro dos Assuntos Parlamentares. Há assuntos que não são tratados com o mesmo espírito de sobriedade, de elevação, que noutros tempos existiria.