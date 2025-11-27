Carlos Carapeto: “Espero que Carlos Alexandre seja bem-sucedido. Tem muita credibilidade”

O inspetor-geral de Atividades em Saúde elogia "credibilidade" do juiz que vai liderar unidade de combate à corrupção na saúde e alerta, em entrevista à Renascença e ao Público, para que "os mecanismos de controlo interno são frágeis no SNS em vários aspectos".

Carlos Carapeto, que está há cinco anos à frente da Inspeção-Geral em Atividade de Saúde (IGAS), recusa dizer que os cuidados de saúde a mulheres grávidas pioraram nos últimos anos, mas admite que, "quando um problema não é resolvido de imediato porque tem a ver com questões muito estruturais, tende a agudizar-se".

Na segunda parte da entrevista, o homem à frente do IGAS adianta ainda que a auditoria em profundidade sobre assistência a estrangeiros na ULS São José, em Lisboa, está concluída e defende ainda concentração de urgências obstétricas.

A resolução que cria a Comissão de Combate à Fraude no Serviço Nacional de Saúde já foi publicada. Qual é a importância de ser liderada por um magistrado com o peso que tem o juiz Carlos Alexandre?

Penso que é importante ter uma figura com muita credibilidade e da magistratura à frente. Mas mais importante do que essa questão da liderança é a criação da comissão, porque é uma solução onde convergem várias entidades num espaço de trabalho colaborativo. Portanto, tem todas as condições para fazer um trabalho profícuo e, na verdade, traduz aquilo que é necessário também fazer sempre no sector público, que é uma inovação organizacional.

A fraude é um problema grave no SNS, mais do que noutros setores da administração pública?

Não tenho essa medida, até porque, por força das funções que desempenho, estou focado sobretudo na saúde. O que eu acho importante é investir muito, quer seja na saúde ou noutro sector, em mecanismos que previnam os comportamentos fraudulentos e a corrupção, que incrementem a transparência e que reforcem a integridade na utilização dos recursos públicos para criar valor para os cidadãos.

Ao escolher uma pessoa com o perfil do juiz Carlos Alexandre, que tem muita experiência no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, que sinal está o Governo a dar à sociedade?

Estas escolhas são do Governo, que é quem tem a legitimidade para as fazer. Eu só estou na parte colaborativa do processo.

Ficou surpreendido com a escolha de Carlos Alexandre?

Não, não fiquei surpreendido, nem com a escolha, nem com a própria comissão. Tenho acompanhado o processo e a ministra da Saúde tem-me posto ao corrente desde o primeiro momento. Estou expectante e espero que seja bem-sucedido este projeto.