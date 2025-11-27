Presidente do IGAS: “Espero que Carlos Alexandre seja bem-sucedido. Tem muita credibilidade”

O inspetor-geral de Atividades em Saúde elogia "credibilidade" do juiz que vai liderar unidade de combate à corrupção na saúde e alerta, em entrevista à Renascença e ao Público, para que "os mecanismos de controlo interno são frágeis no SNS em vários aspectos". Carlos Carapeto, que está há cinco anos à frente da Inspeção-Geral em Atividade de Saúde (IGAS), recusa dizer que os cuidados de saúde a mulheres grávidas pioraram nos últimos anos, mas admite que, "quando um problema não é resolvido de imediato porque tem a ver com questões muito estruturais, tende a agudizar-se". Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Na segunda parte da entrevista, o homem à frente do IGAS adianta ainda que a auditoria em profundidade sobre assistência a estrangeiros na ULS São José, em Lisboa, está concluída e defende ainda concentração de urgências obstétricas. A resolução que cria a Comissão de Combate à Fraude no Serviço Nacional de Saúde já foi publicada. Qual é a importância de ser liderada por um magistrado com o peso que tem o juiz Carlos Alexandre? Penso que é importante ter uma figura com muita credibilidade e da magistratura à frente. Mas mais importante do que essa questão da liderança é a criação da comissão, porque é uma solução onde convergem várias entidades num espaço de trabalho colaborativo. Portanto, tem todas as condições para fazer um trabalho profícuo e, na verdade, traduz aquilo que é necessário também fazer sempre no sector público, que é uma inovação organizacional. A fraude é um problema grave no SNS, mais do que noutros setores da administração pública? Não tenho essa medida, até porque, por força das funções que desempenho, estou focado sobretudo na saúde. O que eu acho importante é investir muito, quer seja na saúde ou noutro sector, em mecanismos que previnam os comportamentos fraudulentos e a corrupção, que incrementem a transparência e que reforcem a integridade na utilização dos recursos públicos para criar valor para os cidadãos. Ao escolher uma pessoa com o perfil do juiz Carlos Alexandre, que tem muita experiência no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, que sinal está o Governo a dar à sociedade? Estas escolhas são do Governo, que é quem tem a legitimidade para as fazer. Eu só estou na parte colaborativa do processo. Ficou surpreendido com a escolha de Carlos Alexandre? Não, não fiquei surpreendido, nem com a escolha, nem com a própria comissão. Tenho acompanhado o processo e a ministra da Saúde tem-me posto ao corrente desde o primeiro momento. Estou expectante e espero que seja bem-sucedido este projeto.

A IGAS já concluiu o processo de investigação que envolve alegados patrocínios da indústria farmacêutica a administradores hospitalares para influenciar a compra de determinados medicamentos e que implica o atual administrador da ULS de Coimbra, Alexandre Lourenço. O que é que apuraram? Não lhe posso dizer quais foram as conclusões porque o projeto de relatório está em fase de contraditório. E há outros casos do género a serem investigados? De pessoas que teriam sido aliciadas pela indústria farmacêutica para escolherem determinados medicamentos? É possível que existam, mas não é seguramente um tema que possa ter uma predominância na estatística do universo de processos da IGAS, que tem 1089 processos em curso. Se me perguntar qual é o principal tema, diria que tem mais a ver com a qualidade dos serviços que são prestados às pessoas. Mas ainda a propósito deste caso de Alexandre Lourenço e também do caso de Gandra de Almeida, acha que na saúde os maus exemplos vêm de cima? Seria injusto dizer isso, porque seria catalogar todos os dirigentes que estiveram ou que estão agora como pessoas que podem praticar maus exemplos. Há dois fatores que colocam as lideranças numa zona de risco. Um é estarem rodeadas de obrigações e de burocracias que têm de cumprir. E, quando se tem muitas normas para cumprir, por vezes pode haver alguma falha no cumprimento. É preciso capacitar as pessoas que vão liderar no setor público. Às vezes há erros que se cometem por ignorância ou por desconhecimento, ou por falta de capacidade para compreender o quadro normativo. Já estão em curso as dez primeiras auditorias às cirurgias em produção adicional a outras tantas ULS. Santa Maria em Lisboa e Braga fazem parte do lote. As restantes, quais são? Olhe, eu devia saber as oito, as dez. Não as tenho de memória. O importante é que nós vamos auditar as 42 entidades. Para o ano, estará tudinho pronto. A auditoria prévia a estas cirurgias em produção adicional apontou várias irregularidades. Porque é que a IGAS optou por não fazer recomendações formais? Não foram bem irregularidades. Detetámos alguns aspectos que justificariam uma investigação mais concreta. Este relatório que fizemos foi remetido às 42 entidades. Portanto, elas têm essa análise crítica. Quem é responsável por gerir bem são os gestores. Porque, se houver má gestão, a responsabilidade é dos maus gestores. Agora, os mecanismos de controlo interno são frágeis no SNS em vários aspectos. Cerca de 60 e tal por cento destas 42 entidades só tinham uma pessoa no SNS. E havia um conjunto de quatro entidades, na altura, que não tinham ninguém. Portanto, é muito pouco, é frágil, porque os serviços de auditoria interna que existem estatutariamente não têm os recursos suficientes.