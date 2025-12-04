"Discurso de ódio e medo dos pobres reduz capacidade de combater a pobreza"

E prejudicar o combate?

Obviamente. Se temos uma sociedade que olha para a população em situação de pobreza como uma população que prefere ser subsídiodependente, que não quer trabalhar, que é marginal, não temos condições para a inserção dessa população no mercado de trabalho, porque um empresário não quer incluir nos seus quadros uma população desta.

Por isso, a inclusão social e os mecanismos de inclusão social não podem estar separados do olhar que a sociedade tem para esta população. É essencial trabalhar a forma como a população apoia as medidas de combate à pobreza.



Que tipo de compromisso entende que deve haver por parte destes candidatos presidenciais, tanto para tentar diminuir como erradicar este problema?

Deve haver um compromisso político à volta disto. Ou seja, termos entre os vários partidos uma visão mais informada e correta do que é a pobreza, quais são as causas, e também um compromisso de manter o combate à pobreza, trabalhando nos salários e na proteção social. Temos agora uma estratégia nacional de combate à pobreza e haverá um novo plano de ação para 2026 a 2030. É essencial que esse plano tenha um orçamento, coisa que o outro não tinha. Esse compromisso é essencial para haver financiamento, recursos e uma abordagem da pobreza que vá, de facto, às suas causas. Estamos constantemente na iminência de crises e, se não tivermos uma sociedade resiliente a nível de salários e das prestações sociais, rapidamente aumentamos a pobreza na população.



O discurso de ódio, a aporofobia, que é o medo das pessoas que estão em situação de pobreza, é um fator essencial para reduzir a capacidade de combater a pobreza

Já falou do populismo e do mal que pode fazer ao combate à pobreza. O discurso de ódio contribui para a menor solidariedade em relação à pobreza?

Sem dúvida nenhuma. O discurso de ódio, a aporofobia, que é o medo das pessoas que estão em situação de pobreza, é um fator essencial para reduzir a capacidade de combater a pobreza. Não temos dados, obviamente, mas [a aporofobia] tem vindo a aumentar no discurso político, o que vem legitimar o discurso da sociedade e de várias classes sociais. A própria área do combate à pobreza, da inclusão social, não é imune a isto. Em períodos de crise, muitas vezes ouvimos, por parte inclusive de quem combate a pobreza, os discursos sobre os bons e os maus pobres.



Mas uma coisa é o discurso de ódio, outra é a aporofobia ou o medo dos pobres. Ou uma contribui para a outra?

Uma contribui para a outra. Os dois discursos estão juntos. As pessoas que estão em situação de pobreza falam da violência não só em termos sociais, mas falam inclusive em termos institucionais, ou seja, a forma como são tratados quando vão aos serviços, quando estão perante as instituições. Estas também são formas de violência que ocorrem junto das pessoas em situação de pobreza.



Na sua opinião, o que explica que mesmo com crescimento económico e emprego em máximos, ainda tenhamos mais de dois milhões de pessoas em risco de pobreza ou exclusão social?

O risco de pobreza tem vindo a diminuir por via do aumento dos salários mais baixos e do salário mínimo nacional, e da redução do desemprego. O emprego ajuda a reduzir a vulnerabilidade à pobreza, mas não resolve por si só. Temos cerca de 9,2% dos trabalhadores em situação de pobreza e exclusão social.

O trabalho é importante, mas não é suficiente quando a ele está associada uma precariedade laboral, quando não temos formação para garantir que, perante alterações no mercado de trabalho, as pessoas consigam manter-se noutras funções, quando não há condições para conciliar a vida familiar e o trabalho, e quando não há acesso a proteção social. Somos o terceiro país que menos reduz a pobreza com as prestações sociais.



O Rendimento Social de Inserção (RSI) está nos 242,23 euros. Entende que esta prestação ainda cumpre a sua função, ou é preciso rever a forma como é calculada?

É preciso, sem dúvida nenhuma, fazer uma reavaliação, mas no sentido de a melhorar e não terminar. O RSI é um mecanismo importante de combate à pobreza, não só pelo valor, mas também pelo acompanhamento que deveria garantir. Agora, esse valor está muito longe do limiar de pobreza.

As várias prestações do sistema não contributivo são mínimos sociais que estão muito abaixo do limiar de pobreza e não permitem retirar as pessoas da situação de pobreza. Isso significa que, em situações de crise - seja desemprego, doença, divórcio, seja em crise social, como pandemia, guerra -, quando o mercado de trabalho falha, as pessoas entram imediatamente em situação de pobreza. Por isso, é essencial criarmos uma resiliência na sociedade a esses fatores de crise para que não sejamos tão vulneráveis e somos dos países mais vulneráveis a esse nível dentro da União Europeia.



Também já disse que o Complemento Solidário para Idosos (CSI), apesar do aumento, não será suficiente. Qual seria o valor mínimo?

Nunca sabemos, porque os dados estão sempre atrasados dois anos. Quando se define o valor para um ano, não sabemos qual vai ser o limiar. Por isso, também não convém trabalhar para mínimos. Temos que trabalhar para garantir condições dignas de vida, e isso passa por um aumento dos rendimentos, obviamente, mas também por trabalhar diferentes áreas que impactam a vida das pessoas: um envelhecimento mais ativo, o combate ao idadismo, à solidão, garantir condições de mobilidade para que as pessoas não fiquem limitadas no seu convívio, garantir que as pessoas possam envelhecer nas suas próprias casas. Isso vai para além do valor em si que o CSI poderá garantir.



Em Portugal, as mulheres têm 14% mais probabilidade de estar em situação de pobreza do que os homens. Teme que algumas das propostas de alteração à lei laboral possam empurrar mais trabalhadores para esta realidade?

Sim. O risco de pobreza entre trabalhadores é de 9,2%. Nas famílias monoparentais ultrapassa os 20%. Ou seja, ter só um adulto num agregado com dependentes leva a que o rendimento seja insuficiente e aumenta o risco de pobreza. Normalmente, nas famílias monoparentais estão mulheres.

Quando pensamos em mudar a flexibilidade do horário [de trabalho], vamos fazer com que muitas dessas mulheres tenham que optar entre estar com os filhos ou manterem os seus trabalhos, porque não há respostas ao fim-de-semana nem em horários nocturnos. Há mudanças que criam maior fragilidade e essa fragilidade é tanto maior quanto as famílias são ou não monoparentais e se existe ou não uma rede de apoio que permita garantir condições de conciliação da vida familiar e do mercado de trabalho.



As instituições sociais e de solidariedade têm sentido um aumento de pressão relativamente aos pedidos de ajuda, em particular da classe média?

Os pedidos de ajuda têm aumentado, inclusive de apoio alimentar. [As instituições] falam de novos perfis, mas normalmente abordam muito as questões dos imigrantes, populações recentes que estão a chegar com um novo perfil e com situações também graves. Aliás, se olharmos para os dados do ano passado, houve uma redução em quase todos os grupos e houve aumento nos grupos mais vulneráveis, entre eles os trabalhadores imigrantes, a população extracomunitária e os desempregados. Foram três grupos em que o risco de pobreza aumentou, apesar de ter diminuído nos outros grupos.



E as instituições têm tido capacidade para responder a este aumento de pedidos?

Há uma dificuldade em atender todos os apoios. Tentam atender, mas, às vezes, aumentar o número de apoios significa diminuir a quantidade que é dada a cada família, por isso é importante garantirmos também esta dimensão da emergência social, que não é a prevenção, não combate as causas, mas garante condições de sobrevivência.



Ainda é preciso fazer mais. Como dizia, nós temos uma estratégia de combate à pobreza mas não temos financiamento



