Pureza apela a diálogo à esquerda e aponta “exemplo de unidade” dos sindicatos na greve geral

Se o diploma for à Assembleia da República, conta com alguma parte dos partidos de centro-direita ou de direita.

Essa é a história deste processo legislativo. Este é um assunto que, pela sua natureza, foi mobilizando, ao longo do tempo, gente de muitas proveniências políticas. Não há nenhuma razão, não há nenhum fundamento sequer para haver radicalização ideológica a este respeito. A única radicalização ideológica é cumprir direitos de dignidade essencial. Portanto, é perfeitamente admissível, como aconteceu com a exigência de regulamentação. Estavam Rui Rio, Francisco Balsemão. Não há nenhuma razão para que isso não volte a acontecer.

Não me parece minimamente aceitável um referendo sobre direitos fundamentais

Mas este PSD é um bocadinho diferente. Neste PSD de Luís Montenegro, existe a ideia de que devia ser feito um referendo.



Primeiro, não me parece minimamente aceitável um referendo sobre direitos fundamentais. É um erro do ponto de vista constitucional e político. Segundo, bem sei quais são as atuais condições de vida política no Parlamento e é por isso que é tão importante fazer todo o combate no Parlamento e contamos com uma representação parlamentar brava, valente para esse efeito. E é também muito necessário que gente como eu, que não está no Parlamento, faça todo o combate para juntar forças para criar pressão social no sentido de serem adotadas medidas que sejam benéficas para os direitos das pessoas.

Disse na convenção que é preciso o Bloco ter propostas mais inovadoras. Pode dar um exemplo? O Bloco tem de abraçar novas bandeiras?



Há duas dimensões que isso pode assumir. Primeiro, assumir propostas que sejam inovadoras relativamente àquilo que é essencial para a vida das pessoas. Dou um exemplo, que nem sequer é uma proposta nova, mas nunca foi trazida para o primeiro plano do debate público: a criação de um Serviço Nacional de Cuidados. É algo que o Bloco vem apresentando e que, com o envelhecimento da população, a fragilidade de tanta gente e, sobretudo, a ausência de oferta pública suficiente para ir ao encontro das pessoas que não podem pagar serviços de qualidade no sector privado, é absolutamente fundamental. Toda essa dimensão dos cuidados, que tem a ver com a oferta às pessoas, o trabalho das pessoas que estão nesse sector e, muitas vezes, numa lógica informal ou muito precária, é absolutamente essencial. Essa proposta de consolidação, de criação de um Serviço Nacional de Cuidados podia perfeitamente ser uma dessas linhas de trabalho.

Isso quer dizer o quê? Ir para lá dos lares que já existem?



Neste momento, temos uma oferta de cuidados, sobretudo, para a população mais envelhecida, que é frágil e seletiva. É frágil na exata medida em que a resposta dada às necessidades da população é escassa e é seletiva na exata medida em que, não havendo oferta pública à altura, há um desempenho dessa função por parte de entidades privadas que fixam os seus custos. Bem o sabemos, isso faz parte da história das nossas famílias, todas elas. Isto significa que temos de criar na área dos cuidados algo inspirado no Serviço Nacional de Saúde, que tem a capacidade de dar resposta a todas as pessoas, pobres e ricas, do litoral, da cidade ou do campo. Isso significa articular aquilo que já existe, mas, sobretudo, um grande reforço da oferta pública porque o Estado não se pode demitir desta função.

Na convenção assumiu dois compromissos: diálogos à esquerda e disputar mais na luta social. Não é muito diferente dos objetivos que o BE já tinha na convenção de 2023. O que é que vai ser diferente agora?



Primeiro, não me preocupo com a diferença pela diferença. É absolutamente essencial que o Bloco seja muito firme na defesa das suas causas fundadoras e das suas causas de sempre. É um trabalho que dá continuidade ao trabalho feito pelas coordenações anteriores, todas elas. Segundo, é muito importante que haja uma intensificação do combate ao sectarismo na esquerda. Não é aceitável que, numa situação como aquela que temos, com uma extrema-direita em crescimento e com uma direita tida como moderada que é cada vez mais radicalizada, e com a hegemonia que as direitas hoje têm no país, se cristalize uma prática ou uma cultura de sectarismo à esquerda.

O Bloco foi sempre o partido que esteve em todas as tentativas de criar pontes, diálogos e agora têm de ser mais intensificados, mais persistentes. Temos de ter maior ousadia no estabelecimento desses diálogos, mais ainda num tempo em que não há eleições previsíveis no curto, médio prazo. Do que se trata é de estabelecer diálogos com forças partidárias, mas também com movimentos, com gente na perspetiva de dotar a esquerda de um programa de resposta à ofensiva das direitas e de abertura de horizontes de esperança para as pessoas.

Temos um Estado que está a falhar em várias dimensões, na saúde, na habitação, e isso cria ressentimento e condições que são facilmente aproveitadas pela extrema-direita, no sentido de fazer da pura zanga um fator de mobilização. Ora, o Bloco tem de dar o seu contributo para que isso seja travado e haja alternativas de esperança, que mobilizem. Mas é um esforço de toda a esquerda, o Bloco não vai chegar para isso e, portanto, temos de criar condições para que à esquerda haja mobilizações. Fizemos isso no passado quando foi preciso resistir à troika. Quando toda a gente dizia que era inevitável que assim fosse, o Bloco esteve muito envolvido em articulações muito amplas para resistir e criar alternativas. É outra vez esse tempo.

Farei tudo o que for preciso para que seja possível, articulações para a criação de força do lado esquerdo para mudar a política

Pode ser difícil com este PS, considerado mais moderado, esse diálogo?



Não faço a mínima ideia, não falei ainda com José Luís Carneiro, terei muito gosto em o fazer. Creio que o PS, como todas as forças políticas à esquerda, está diante de uma responsabilidade: tem de dar resposta àquilo que são as condições de vida das pessoas que estão com um dia-a-dia de aflição, de privação. Portanto, assumo as responsabilidades em nome do Bloco, outros assumirão em nome de outros partidos. O desafio está feito, cada um fará aquilo que entender mais certo. Espero que seja possível. Com franqueza, farei tudo o que for preciso para que seja possível, articulações para a criação de força do lado esquerdo para mudar a política.

Tem visto isso da parte do PS?

Tenho visto que há muita gente do PS que é sensível a isto e que está aberta.

E a direção do PS?



Pela direção do PS não posso falar, não o devo fazer e não o saberei fazer.

A ação é pública.

Olho com bastante reserva para algumas posições que têm sido tomadas pelo PS, designadamente de viabilização de um Governo que está a atacar direitos absolutamente essenciais. Estamos na semana da greve geral, onde os direitos essenciais do trabalho, as questões que têm a ver com direitos de parentalidade, com a conjugação da vida privada e familiar com o trabalho… Vejo com alguma dificuldade que instrumentos essenciais da governação de um Governo que tem este programa sejam viabilizados pelo PS.

O PS tem criticado este pacote laboral.



Sim, mas ao mesmo tempo viabilizou o Orçamento do Estado. Portanto, essa é uma decisão que cabe ao PS. Da minha parte, o que haverá é, com lealdade, diálogo no sentido de todas as forças, todas as pessoas, fazerem um combate muito premente, muito forte pela defesa dos direitos e pela abertura de frentes de esperança para as pessoas.

Também a nível eleitoral? Agora não se perspetivam eleições, mas há uma abertura para coligações?



Não se perspetiva coisa nenhuma, não vou agora fazer esse tipo de exercício, não faz nenhum sentido. O desafio que nos está criado à esquerda é de conversarmos, falarmos e, sobretudo, de estarmos no mesmo lado das lutas sociais. A greve é muito importante também desse ponto de vista. É um exemplo de unidade. O facto de as duas centrais sindicais e de muitos sindicatos independentes estarem a aderir à greve geral é uma lição para quem olha para a política governamental ou da extrema-direita e diz: “Isto tem de parar”. Se as centrais sindicais, se os sindicatos independentes nos dão esta lição, temos de estar à altura dela. Agora que não há eleições, que não há a questão de juntarmos listas ou de fazermos cálculos de aritmética, agora que aquilo que se trata é de fazer programa, criar objetivos políticos, esse trabalho é mais importante porque mais à frente terá as expressões que tiver de ter. Não sou capaz de adivinhar. Quero é trabalhar com toda a gente, com todas as forças que querem transformar este pântano político que está criado com a política governamental e com a ascensão da extrema-direita para criar essas alternativas.

A revista The Economist ter vindo dizer que Portugal é a economia do ano não vem calçar o argumento do Governo contra a greve geral?



Temos de ler a escolha da Economist com alguma cautela. Primeiro, a própria notícia mostra que Portugal cresceu menos do que economias como a Dinamarca ou a Polónia. Tem uma inflação mais baixa, mas no cálculo da inflação não se incluem os preços de alimentação. Ora, o custo de vida hoje tem dois rostos: habitação e alimentação. Segundo, a Economist faz a advertência de que o crescimento em Portugal se deve sobretudo a dois impulsos: um, o turismo, segundo, a imigração. Isso diz bem daquilo que é a fragilidade do modelo económico que está a ter como resultado uma colocação no ranking muito alta. Isso tem tudo a ver com a greve geral. Aquilo que é trazido por esta greve geral é precisamente essa denúncia de que há aqui uma certa ironia com uma frase conhecida de Luís Montenegro: “A economia está melhor, as pessoas é que não”. E é exatamente isso que está a acontecer. Falamos de habitação, de alimentação, de custo de vida e as pessoas não estão melhores. Bem percebo que o Governo quer embandeirar em arco com essa notícia, mas faz mal.

O progressivo desaparecimento da esquerda é uma notícia bastante precipitada

Movimentações como a da greve geral podem ajudar a conter um progressivo desaparecimento da esquerda?



O progressivo desaparecimento da esquerda é uma notícia bastante precipitada. Mas há uma vitória que a greve geral já conseguiu, que é ter mudado o debate político, a agenda política. Quando o país se entretinha a discutir burcas ou uma lei cruel como a lei da nacionalidade, depois de revista pelo atual Governo -, que são coisas que não têm rigorosamente colagem nenhuma à realidade do dia-a-dia das pessoas -, a greve geral anunciada conseguiu mobilizar as pessoas para discutirmos aquilo que é essencial: direitos do trabalho, modelo de desenvolvimento, modelo económico, compatibilização da vida pessoal e familiar com o trabalho, precariedade para o resto da vida. É isso que importa discutir e a greve geral conseguiu isso. E estou muito convencido, francamente convencido, de que esta greve geral vai ser muito forte porque vai ser uma resposta a duas coisas: por um lado, ao pacote laboral enquanto agressão ao tecido social, ao trabalho, às pessoas que trabalham e, por outro lado, a estas manobras de diversão que a direita e, sobretudo, a extrema-direita, nos vai lançando para nos distrair daquilo que é essencial.

Está convencido de que o desaparecimento do Bloco não é uma fatalidade?



Estou convencido de que as notícias sobre o desaparecimento do Bloco são francamente precipitadas. O Bloco tem 25 anos, foram 25 anos de anúncio de que ia desaparecer. Foi sempre assim. Os vaticínios da morte do Bloco foram permanentes e enganaram-se sempre. O Bloco está numa situação difícil, sem dúvida nenhuma, mas uma coisa é uma situação difícil e outra coisa é a inevitabilidade da sua fragilização e do seu desaparecimento. Está aqui uma direção, está aqui um partido, como mostrou na convenção, que está totalmente determinado a reganhar força, a reganhar presença.

Fernando Rosas disse que Mariana Mortágua cometeu erros graves, com um estilo de direção centralizado e uma desvalorização da comissão política. Reconhece esses erros? O que vai fazer para mudar esses erros?



Mariana Mortágua foi a primeira a denunciar os efeitos negativos de uma excessiva centralização. Não foi outra pessoa, foi ela mesma que o disse. Isso é um desafio muito grande para a nova direção, para mim, que é justamente combater da melhor maneira isso. Como é que isso se faz? Isso faz-se dando o maior impulso possível à militância local, à militância organizada tematicamente, cuidando de um enraizamento muito mais forte no terreno social e das lutas sociais. O Bloco ganha muito do ponto de vista da sua força e da sua vitalidade interna se os militantes do Bloco estiverem mais presentes em lutas pela habitação, pela escola, contra o custo de vida, pela defesa dos direitos das mulheres contra a cruzada que a direita e a extrema-direita estão a fazer.

As gerações mais novas têm uma condição de enorme dificuldade de se emanciparem porque as condições de habitação são um travão brutal. A isso a extrema-direita não diz rigorosamente nada

Essa é a forma também de irem buscar os jovens que estão a ser atraídos pela extrema-direita?



Sim, temos de ter uma preocupação muito grande com essa realidade. Os indicadores de adesão, de simpatia da malta mais nova para com o discurso da extrema-direita e as suas formas de expressão comunicacional exige à esquerda e ao Bloco que seja capaz de estar presente nos sítios onde se forma essa opinião. Desde logo, na escola, mas não só, nos ambientes de trabalho, para desmontar aquilo que são falácias claras do discurso da extrema-direita, que é um discurso muito efervescente, mas que do ponto de vista da solução das coisas não dá nada.

As gerações mais novas têm uma condição de enorme dificuldade de se emanciparem porque as condições de habitação são um travão brutal. A isso a extrema-direita não diz rigorosamente nada. A extrema-direita o que faz é favorecer fatores que só contribuem para inflacionar os preços de habitação, como é o caso dos vistos gold. Ora, a esquerda tem de ser capaz de, através das ferramentas que forem mais necessárias, mas, sobretudo, estando lá onde estas pessoas estão, desmontar isso e mostrar que há alternativas.