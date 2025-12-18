Pedro Pimpão admite regionalização sem referendo. "Pode ser um caminho"

18 dez, 2025 - 07:00 • Susana Madureira Martins , Beatriz Pereira (Renascença) e Filipe Santa-Bárbara (Público)
O novo presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) defende a hipótese de haver regionalização sem referendo. Pedro Pimpão admite a revisão da Constituição para eliminar a obrigação de convocar o referendo. “Prescindir do referendo pode ser um caminho”, admite o autarca de Pombal.
Em entrevista ao programa Hora da Verdade, da Renascença e do jornal Público, Pedro Pimpão defende ainda uma nova reprogramação do Programa de Recuperação e Resiliência (PRR). O autarca do PSD sugere que o prazo “ideal” para a execução seja o final do ano de 2026.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Acabado de ser eleito para a liderança da ANMP, Pimpão defende que os executivos autárquicos devem ter “estabilidade” e poder para governar. À semelhança do PS, o presidente da Câmara de Pombal pede a revisão da lei eleitoral autárquica, sugerindo que, neste cenário, a Assembleia Municipal possa ter o papel de fiscalização das autarquias.
Na semana em que o Tribunal Constitucional chumbou diversas normas da nova Lei da Nacionalidade, o autarca de Pombal recusa qualquer ligação entre falta de segurança e imigração e defende que a imigração “não é um problema”. Ao mesmo tempo, Pimpão salienta que os empresários vivem a braços com falta de mão-de-obra e dependem da imigração.
O primeiro-ministro, no Congresso da Associação Nacional de Municípios, atirou o referendo à regionalização para outra legislatura. Porque é que as bases e as estruturas locais não se conseguem impor perante o poder central?
Naturalmente, a regionalização é algo que a Associação Nacional de Municípios há vários anos tem vindo a defender, por uma razão muito lógica, é que nós vivemos realmente num país muito centralizado e por isso a regionalização é um dos mecanismos que deve ser aprofundado, precisamente para promovermos a coesão territorial. Para além do mais, é um desígnio constitucional, porque a própria Constituição diz que há autarquias locais, que são as freguesias, os municípios e as regiões administrativas.
Não sei se é por falta de imposição das bases, acho que tem de haver aqui um consenso nacional. Aquilo que o primeiro-ministro nos transmitiu foi que não é uma prioridade para esta legislatura e que quer aprofundar o processo de descentralização. Também não nos opomos a isso, porque realmente temos que olhar para o processo de descentralização e perceber, efetivamente, o que é que pode ser aprofundado neste processo. Agora, também acho que temos que começar a dar passos mais sólidos, no sentido de, numa próxima legislatura, a regionalização ser realmente concretizada.
Primeiro-ministro afirma que a regionalização não (...)
E houve alguma indicação de que a regionalização e o processo arranque numa próxima legislatura?
Ainda não houve, porque isto foi no domingo, no encerramento do nosso congresso. Aquilo que percebemos é que a regionalização, na ótica do Governo, fica adiada, mas não pode ficar adiada sine die. Tem de ser concretizada. Ou então, o legislador que retire da Constituição a previsão dessas regiões administrativas no nosso país. Algo que eu acho que também não é esse o caminho.
Há ex-autarcas, como Rui Moreira e Fernando Menina, que em tempos já defenderam exatamente essa opção de mudar esse preceito numa revisão constitucional...
Pode ser um caminho. O que temos que fazer no nosso país é aproveitar a massa crítica instalada no território e criarmos condições para quem está nas áreas metropolitanas, comunidades intermunicipais e nas próprias CCDRs, tenham mais autonomia, mais capacidade para fazer face aos desafios de cada uma das regiões. Esse caminho deve ser seguido e, naturalmente, criar condições para que a regionalização no futuro seja uma realidade.
Se os diversos partidos políticos entenderem que, realmente, a regionalização é algo importante para o país, se calhar prescindir do referendo pode ser um caminho
O caminho seria, numa eventual revisão constitucional, abdicar do referendo? É que o referendo tem condições bastante rígidas para que a regionalização avance.
Pois tem. Por isso é que eu acho que a regionalização deve ser alvo de um amplo consenso a nível nacional, parece-me lógico. Se os diversos partidos políticos entenderem que, realmente, a regionalização é algo importante para o país, se calhar prescindir do referendo pode ser um caminho. Mas, naturalmente, acho que se a regionalização for bem percebida por parte da população, creio que mesmo com o referendo pode vingar.
A sua antecessora, Luísa Salgueiro, numa entrevista ao Público, considerou que este é um Governo anti-regionalização. Partilha desta opinião?
Não, não partilho. Não gosto muito dessas caracterizações “anti” ou “pró”. Temos um compromisso de aprofundar o processo de descentralização de competências e isso é bom porque, quanto mais competências, quanto mais recursos os municípios tiverem, é a população dos nossos territórios que fica mais bem servida.
O compromisso que existe por parte deste Governo é aprofundar o processo de descentralização. E, se isso acontecer, significa que vamos ter mais competências. É isso que queremos. Se tivermos mais competências, naturalmente vamos ter mais capacidade de influenciar positivamente os nossos territórios.
Que balanço é que faz da descentralização já nesta era de Luís Montenegro? Não ficou um pouco aquém daquilo que seria esperado?
Neste momento, o que defendemos é que deve haver uma avaliação efetiva dos custos reais da descentralização de competências. E creio que já há também o compromisso por parte do Governo de perceber em cada setor de atividade, nomeadamente na Educação, na Saúde e ação social, onde é que podemos aprofundar essas mesmas competências. E, por isso, neste momento, também creio que ainda é cedo para fazermos balanços governativos nesta matéria.
A ANMP defende o aprofundamento deste processo reativando comissões de acompanhamento para percebermos, ao nível da descentralização de competências, como é que estão a correr no país s e sabemos que o país não trabalha de toda uma forma igual. Infelizmente, temos muitas assimetrias regionais, os municípios mais pequenos têm um tipo de dificuldades que os municípios maiores conseguem colmatar de outra forma. É preciso também aprofundar o fundo de financiamento da descentralização, ou seja, criar condições do ponto de vista financeiro para fazer face às nossas responsabilidades, que são cada vez maiores.
Já não devia estar tudo em velocidade de cruzeiro? A partir do momento em que a descentralização começa, tem de haver um mecanismo de acompanhamento para perceber, desde logo, as reais necessidades dos municípios.
É isso que nós defendemos, que, ao nível da descentralização de competências, deve haver também essa monitorização permanente e também uma avaliação dos custos efetivos dessas competências para que esses valores sejam atualizados. E é isso que eu espero que aconteça.
Esses valores atualizados, que contas é que a Associação Nacional de Municípios faz?
Neste momento, do ponto de vista daquilo que são os valores financeiros, percebemos que há alguns municípios que têm alguns problemas associados do ponto de vista daquilo que são os seus custos reais e aquilo que recebem das transferências do Estado. O que nós vamos fazer com o Governo é essa avaliação dentro das diversas áreas sectoriais, que neste momento não existe. Não temos uma avaliação global daquilo que são as necessidades de cada um dos municípios. É por isso que é importante agora chamarmos cada um dos municípios a este processo, chamarmos o Governo e chegarmos a uma plataforma de entendimento.
Defendemos que, ao nível da descentralização de competências, deve haver monitorização permanente e uma avaliação dos custos efetivos para que os valores sejam atualizados
Alterar a Lei Eleitoral Autárquica é um dos seus objetivos, para o líder do Partido Socialista é um objetivo. É aceitável que os executivos autárquicos sejam monocolores, como propõe, por exemplo, o PS?
A Lei Eleitoral Autárquica é outro dos nossos desígnios que tem vindo a ser defendido há muitos anos. Não faz sentido termos hoje municípios como o de Braga que, na semana passada, teve uma reunião de Câmara com 339 pontos na ordem de trabalhos. Isto não faz sentido nenhum. Isto obstaculiza a boa governação local.
Mas isso é apenas falta de bom senso, não é?
Claro que é falta de bom senso, mas também a lei permite que isto aconteça. Este exemplo, se calhar levado ao extremo, permite-nos perceber que realmente temos de fazer alguma coisa. Um dos objetivos principais da revisão dessa Lei Eleitoral Autárquica tem a ver com a estabilidade governativa. Isto, para mim, é muito importante. Porque as pessoas, quando votam num determinado projeto, num Presidente de Câmara, num Executivo, com um determinado programa, as pessoas querem que eles executem esse programa. Parece-me lógico. E até porque, ao contrário da instabilidade que muitas vezes grassa a nível nacional, a nível local, sabemos que as eleições são de quatro em quatro anos e, portanto, há essa garantia de estabilidade governativa do ponto de vista da duração dos mandatos.
O que é que nós temos de garantir? Que haja esta estabilidade nos próprios executivos. Aquilo que defendemos é que a lei deve ser revista no sentido de garantir a maioria para os presidentes eleitos. Temos, do ponto de vista legislativo, que garantir que um presidente de Câmara que se candidata com determinada lista e com programa, ganhando as eleições, tenha condições para governar. Isso, para nós, é pedra de toque. Outra coisa diferente, mas também associada, é a questão de haver municípios monocolores, ou seja, só dos vereadores afetos ao presidente de Câmara eleito ou manter a possibilidade de manter vereadores sem pelouro ou vereadores de oposição nos executivos. Existem essas duas modalidades. Mas, no caso da segunda, sempre com garantia de maioria para quem é eleito.
E qual é a modalidade que prefere?
Já percebemos que o PS está empenhado nessa revisão da Lei Eleitoral Autárquica, o que nós nos congratulamos. É importante que, uma vez que esta lei tem que ter maioria de dois terços para ser revista, é importante que também os outros partidos políticos com assento parlamentar, nomeadamente, os que contribuem para essa maioria de dois terços, também venham a jogo e que apresentem as suas propostas. Não nos compete a nós, a Associação Nacional de Municípios, condicionar esse debate. Posso partilhar a minha opinião pessoal.
Concordo que haja executivos em que o presidente de Câmara eleito possa ter o seu executivo para governar, porque é isso que as pessoas querem, para implementar os seus programas e que a fiscalização dessa atividade municipal esteja centrada no órgão deliberativo na Assembleia Municipal. Esse é o caminho normal. Enquanto presidente da Associação Nacional de Municípios, aquilo que quero é que haja possibilidade efetiva de se mudar essa lei, porque as oportunidades não são muitas. E esta é daquelas matérias que nós também não podemos empurrar muito para a frente.
Porquê?
Porque, normalmente, quando se quer fazer este tipo de alterações, e se ficarmos muito em cima das eleições autárquicas, diz-se que, por uma questão de estabilidade, é melhor não mexermos na lei. Ok, então a oportunidade é agora. E é por isso que nós, no Congresso, e eu próprio também na minha intervenção final no Congresso, voltei a insistir, porque a oportunidade é agora. Temos tempo durante este mandato autárquico para, com calma, contribuirmos para que esta lei eleitoral autárquica seja finalmente revista e que contribua para a boa governança local.
Até para não ser como a regionalização?
Pois, exatamente.
O seu partido, o PSD, não acaba por estar a perder por falta de comparência neste processo?
Não sei se é falta de comparência ou se esta agora é a oportunidade, em função também deste novo ímpeto que estamos a dar a estas matérias do poder local. Sei que, historicamente, já houve aqui compromissos e propostas de alteração legislativa nesta matéria. O que acho é que, para o PSD, para o PS e para todos os partidos com assento parlamentar, a oportunidade que vamos ter no próximo ano em assinalar 50 anos do poder local democrático é uma oportunidade extraordinária para também o Parlamento se associar a este momento e contribuir por um conjunto de reformas legislativas que valorizem e que fortaleçam o poder local democrático. E, por isso, o nosso apelo é também que o Parlamento e os diversos partidos políticos se empenhem de forma positiva nas várias alterações legislativas e esta aqui, em particular, que acho que é estruturante para o poder local.
Não seria este Governo, que se diz reformista, indicado para liderar essa mudança no país?
Acredito que sim, que se há esse ímpeto reformista, se há essa vontade de deixar uma marca positiva e transformadora também no nosso país, acho que qualquer Governo, e este em particular, deve aproveitar aquilo que é a força dos municípios para deixar essa marca positiva. Já percebemos que a descentralização de competências é a prioridade, ou seja, vamos amadurecer o processo de descentralização e depois dar o passo para a regionalização. E isso é compreensível. Agora, há aqui um conjunto de reformas legislativas que, naturalmente, têm essa oportunidade e têm também esse apoio por parte da ANMP e da ANAFRE. Portanto, têm essa possibilidade.
Mas, então, o que é que está a falhar para que não aconteça? O problema está no Governo?
Não vejo desde esse ponto de vista, porque este Governo nem chega a um ano de funções. Neste momento, dão-se as condições para que um conjunto de alterações legislativas se concretizem. E, naturalmente, que o Governo tem de assumir aqui uma liderança, mas o Parlamento também.
Até porque, em função da geometria parlamentar, tem de haver o compromisso dos vários partidos políticos e esta é uma oportunidade única para o Governo e o Parlamento deixarem essa marca positiva no nosso país.
Espera que o PSD no Parlamento apresente propostas rapidamente?
Espero que o PSD e os restantes partidos políticos no Parlamento acompanhem esta dinâmica e esta importância de valorizarmos o poder local nas diversas dimensões.
O facto de o primeiro-ministro dizer que a descentralização precisa de ser aprofundada para então entrarmos num outro processo, o da regionalização, isso quer dizer que a descentralização, tal como foi desenhada pelo PS não foi aprofundado o suficiente? Há aqui uma crítica implícita?
Não vejo como crítica, vejo como uma avaliação. Primeiro, porque é que o processo de descentralização é muito importante? Porque nós precisamos efetivamente de corrigir algumas assimetrias regionais no nosso país e já percebemos que é em várias áreas que os municípios conseguem fazer mais e melhor a administração central.
Precisamos ter mais recursos de acordo com o aumento de responsabilidades
Precisam de ter mais dinheiro?
Precisamos ter mais recursos de acordo com o aumento de responsabilidades. Nós não queremos mais dinheiro só para ter mais dinheiro. Aliás, o que nós queremos é, em função das responsabilidades que temos, ter os recursos suficientes para fazer bem aquilo que temos de fazer, sem comprometer outras áreas da nossa ação no dia a dia. Estamos todos de acordo com a descentralização, porque já percebemos que os municípios têm capacidade para realmente impactar positivamente os seus territórios nas diversas áreas. Coisa diferente é dizermos que, em função do aumento dos custos dos bens, dos serviços e hoje, naturalmente, que isso tem um impacto nas nossas contas muito significativo. É importante avaliarmos esse processo para adequarmos aos reais custos e perceber, em algumas áreas, o que é que podemos aprofundar, o que é que podemos fazer mais. E isso acho que é positivo.
Outro dos objetivos é a alteração da Lei de Finanças Locais. Apesar do atraso, o primeiro-ministro já prometeu que o grupo de trabalho vai avançar em janeiro. O atraso não está na ANMP, está no Governo que se justificou com as eleições. É uma justificação aceitável?
Queremos mesmo que o regime jurídico-financeiro, relacionado com as autarquias locais, seja revisto. Há algum tempo que temos vindo a defender junto do Governo a necessidade de se avançar efetivamente com essa revisão da lei das finanças locais. O facto de termos o primeiro-ministro a assumir um calendário perante o Congresso é algo que nos deixa um sentimento de ‘ok, é agora que efetivamente vamos concretizar’.
A questão é que é o segundo calendário…
O calendário a nós não nos parece mal.
O ministro Castro Almeida já queria, no passado, que pudesse entrar em vigor agora com o Orçamento de 2026 e, portanto, estamos a falar agora de adiar mais um ano a revisão lei das finanças locais.
Esta revisão é de tal forma estrutural para o país e para as autarquias locais em particular, que consideramos que este prazo é o suficiente para realmente termos uma nova lei das finanças locais robusta, porque é um processo complexo, exigente, vai exigir muitas projeções, simulações e pode ter também aqui um elemento importante de promover a coesão territorial do nosso país. E isso para nós é muito importante. A Associação Nacional de Municípios vai ter aqui um papel muito ativo, porque a partir deste momento temos esse compromisso. A partir de janeiro, temos esse grupo de trabalho e a Associação Nacional de Municípios vai ser intransigente no andamento desses trabalhos para que, efetivamente, essa lei das finanças locais seja revista e seja implementada no nosso país.
Vão fazer pressão para que o calendário, de facto, seja cumprido a tempo de chegar a 2029, nas próximas eleições autárquicas, já com tudo em velocidade de cruzeiro?
É isso que nós queremos, claro. Por isso é que eu lhe disse, a propósito de um conjunto de ações ativas e de uma lei eleitoral autárquica, que é oportunidade para o Governo, para o Parlamento e para os diversos partidos políticos com assento parlamentar para começarmos a trabalhar. Se estas entidades começarem a trabalhar já, não tenho dúvidas nenhumas que temos condições, nos próximos quatro anos, de ter aqui uma agenda verdadeiramente reformista do Poder Local em Portugal. Para isso temos de trabalhar todos em sintonia. Naturalmente, não estando de acordo nas matérias todas, mas com o foco realmente em melhorar o ordenamento jurídico das autarquias locais em Portugal.
Isso dá lastro ao PSD para chegar a 2029 com uma bagagem – a lei eleitoral autárquica revista, a lei de finanças locas revista – que permita um bom resultado eleitoral?
Esse não é o foco. Compreendo, naturalmente, que isso pode ter esse lado da moeda, mas o foco tem de estar em valorizarmos o Poder Local. Os municípios, as freguesias têm um impacto positivo na vida das pessoas, têm uma relação de proximidade e de confiança, as pessoas conhecem os nossos percursos de vida, sabem quem são as suas autárquicas. Naturalmente, nos meios mais urbanos não existe tanto essa relação de proximidade, mas o que é certo é que continuam a ser os municípios a desempenhar um papel determinante na melhoria da qualidade de vida e do bem-estar dos nossos concidadãos. Essas reformas legislativas que defendemos, se conseguirmos fazer isso, é o país como um todo que ganha. E, naturalmente, todos os partidos políticos vão sair a ganhar. Há aqui um conjunto de áreas onde nós temos também de entrar com força, associado à reforma do país que tem a ver com a inteligência artificial. Vamos perceber quais é que são as medidas que o Governo vai propor na agilização dos procedimentos de contratação pública, dos nossos procedimentos burocráticos, que muitas vezes condicionam a nossa atividade. Ainda temos uma teia burocrática muito grande na Administração Pública que tem de ser diminuída. Temos de ser mais ágeis.
No Congresso, o primeiro-ministro disse que não queria municípios e autarcas “tarefeiros”. Não é isso que acontece?
Exatamente. Também o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, falou disso. O que é que nós entendemos? Nós não servimos só para abrir e fechar a porta. Parece-nos que é redutor do papel de um autarca ou de uma comunidade local ter essa responsabilidade apenas. E é por isso que, e eu concordo com essa perspetiva, temos que ter mais competências, temos que ter mais recursos para fazer face a essas competências e também temos de ter um papel ativo também na implementação e no desenho de políticas públicas com impacto local. E é isso que, neste momento, está a acontecer.
Uma verdadeira autonomia local?
Isso, reforçar a autonomia dos municípios, reforçar a nossa capacidade de efetivamente implementarmos políticas públicas locais, estruturantes, alinhadas, naturalmente, com uma estratégia que também tem que ser regional, intermunicipal e depois também alinhada com os desígnios do nosso país. Vamos passar para outro tema da imigração e a situação social das autarquias.
Para os autarcas a imigração é um problema? Eles queixam-se?
A imigração não é um problema. É um desafio do país criarmos condições efetivas para integrarmos da melhor forma as comunidades imigrantes. E é uma necessidade. Um país com as características demográficas como o nosso precisa, efetivamente, de mão de obra e precisa da imigração num conjunto de atividades, nomeadamente económicas, onde a imigração tem um papel muitíssimo relevante. Falo por experiência própria. Quando falamos com os empresários em alguns setores de atividade, percebemos que estão muito dependentes da imigração.
Aquilo que entendemos é que devem ser reforçados os mecanismos de integração e inclusão da imigração. Não entendo como um problema, mas como um desafio positivo. E há condições para acolhermos de forma estruturada. É importante para nós que esse processo de integração corra da melhor forma. Há várias áreas que têm de ser relacionadas, desde logo a educação, a saúde, a habitação. Há aqui um conjunto de condições que temos que garantir no território, precisamente para podermos acolher da melhor forma os nossos imigrantes.
A imigração não é um problema. É um desafio do país criarmos condições efetivas para integrarmos da melhor forma as comunidades imigrantes
Como é que é a sua experiência em Pombal? Têm tido para integrar imigrantes ou, por outro lado, têm tido o tecido empresarial a pedir-lhe ajuda com a mão de obra?
A experiência tem sido positiva. Não temos fenómenos de exclusão social e isso é bom. Pombal e a região de Leiria são uma zona muito industrializada, com muitas empresas, com muita atividade económica e são os próprios empresários que também ajudam muito nesse processo de inclusão. E, até agora, as coisas têm corrido bem, mas o que é certo é que o desafio permanece. E associado a isso temos outro desafio.
O desafio da integração ou o desafio da falta de mão de obra?
Da falta de mão de obra. Precisamos de reter e atrair talento dos nossos jovens. Isso tem de ser outra das áreas associadas ao dinamismo económico nos territórios.
A Lei de Estrangeiros acabou por facilitar a vida aos autarcas ou isto acaba por ser uma resposta apenas à agenda da extrema-direita?
Do ponto de vista daquilo que são as necessidades do território, nós precisamos efetivamente de população imigrante, porque já percebemos que a nossa condição demográfica nacional não é suficiente para as nossas necessidades e, por isso, tudo o que for alinhar aquilo que sejam os processos de integração de imigrantes com uma normalização também do seu dia-a-dia, nós concordamos. Precisamos é que seja um processo regulado para que os estrangeiros que vêm para Portugal tenham qualidade de vida e dignidade.
A associação que se costuma fazer entre segurança e imigração, para si faz sentido?
Não. Para mim, pessoalmente, não faz e eu creio que isso é criar estigmas. Aliás, os dados que temos dos relatórios de criminalidade não associam imediatamente o fenómeno de segurança ao fenómeno de imigração. É criar estigmas onde eles não existem ou com essa dimensão e por isso eu não fazia essa associação.
Diria que os municípios voltaram a ter problemas com barracas e bairros ilegais?
Aquilo que sei é que há aqui um empenho grande dos autarcas de acabarem com essas barracas. Para quê? Para promovermos a dignidade das pessoas. Tem que dar-se esse mérito e esse apoio aos autarcas que por todo o país estão a investir dos seus orçamentos e também, naturalmente, com apoios financeiros, quer do PRR, quer do Banco Europeu de Investimento (BEI) ou de outros mecanismos de financiamento. Estão a investir para criar condições dignas para as populações que vivem nos seus territórios.
O autarca de Pombal e único concorrente ao cargo f(...)
E como é que se resolve este problema? O exemplo de Loures é um bom exemplo, o de Almada é um bom exemplo?
Não queria entrar muito no comentário sobre os meus colegas. Aquilo que acho é que há um compromisso em aumentarmos a habitação pública e nós temos níveis muito residuais de habitação pública em Portugal. O objetivo de acabar com as barracas é precisamente dar dignidade às pessoas nas suas condições de vida. E, portanto, esse é um objetivo que merece esse reconhecimento. Com o aumento da oferta de habitação pública, tem que haver políticas de integração dessas comunidades para que as pessoas não fiquem desamparadas.
O que está a dizer é que para um despejo tem de haver uma resposta, logo, uma habitação?
É isso que está a ser preparado, é criar condições para que as pessoas possam ter dignidade nas suas habitações.
Os efeitos do PRR na habitação já se sentem no terreno?
Há aqui vários desafios. Na Habitação temos de acelerar o ritmo. Quer no PRR, quer no Banco Europeu de Investimento, quer na articulação com o IHRU, é preciso acelerarmos o ritmo de implementação dessas políticas públicas de Habitação, agilizar os procedimentos de contratação pública, no sentido de aumentarmos aquilo que é o nível de oferta da Habitação Pública.
As pessoas ainda não sentem os efeitos?
Acho que temos de aprofundar e acelerar o processo.
E têm dados sobre a aplicação dos fundos do PRR nas autarquias? A questão é se há muitos atrasos e se os municípios vão conseguir usar as verbas todas?
Os municípios continuam a ser elementos muito importantes para a execução dos fundos comunitários em Portugal. No final do Congresso alertei para o próximo ciclo de financiamentos comunitários. E disse ao primeiro-ministro que queremos ser ouvidos desde já, porque não queremos ficar de fora.
Porquê?
Porque o histórico diz-nos que os municípios têm um impacto muito positivo na implementação desses mesmos fundos comunitários e tendo esse impacto positivo, têm benefício as populações. No PRR, a informação a que temos acesso, diz-nos que os municípios estão a ter aqui um papel ativo na concretização dos prazos do PRR, mas temos aqui vários desafios, mais uma vez, associados também aos processos de contratação, a um conjunto elevado de obras no território e a nossa capacidade instalada de empresas para fazer face a essas mesmas obras. Defendemos, apesar de não ser pacífico, que haja uma reprogramação temporal nos prazos do PRR. Isto tem a ver com a União Europeia, mas se nos permitissem ter o ano de 2026 como um ano de execução do PRR, não tenho dúvidas nenhumas que todas as obras que estão no terreno seriam concluídas, e vão ser concluídas, durante o ano 2026.
Estender para lá de junho, é isso?
Sim. Em algumas matérias começamos a ter a possibilidade de, até agosto, ter as obras terminadas, as intervenções concluídas. Aquilo que nós defendemos é que, em função também da especificidade de casos concretos, que têm a ver com dinâmicas locais, que haja essa contemporização com os prazos e que se consiga que esses investimentos não sejam perdidos. Esse é o principal receio dos autarcas. Há aqui um esforço enorme nessas intervenções e depois podem ficar prejudicados. Não queremos estar a criar ilusões neste processo, mas apelamos ao Governo para que haja aqui mecanismos para que os municípios não fiquem prejudicados nesses investimentos. Agora, é uma forma de encontrarmos soluções.
O limite seria sempre dezembro de 2026?
Isso era o ideal.