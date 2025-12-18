Pedro Pimpão admite regionalização sem referendo. "Pode ser um caminho"

Não seria este Governo, que se diz reformista, indicado para liderar essa mudança no país?

Acredito que sim, que se há esse ímpeto reformista, se há essa vontade de deixar uma marca positiva e transformadora também no nosso país, acho que qualquer Governo, e este em particular, deve aproveitar aquilo que é a força dos municípios para deixar essa marca positiva. Já percebemos que a descentralização de competências é a prioridade, ou seja, vamos amadurecer o processo de descentralização e depois dar o passo para a regionalização. E isso é compreensível. Agora, há aqui um conjunto de reformas legislativas que, naturalmente, têm essa oportunidade e têm também esse apoio por parte da ANMP e da ANAFRE. Portanto, têm essa possibilidade.

Mas, então, o que é que está a falhar para que não aconteça? O problema está no Governo?

Não vejo desde esse ponto de vista, porque este Governo nem chega a um ano de funções. Neste momento, dão-se as condições para que um conjunto de alterações legislativas se concretizem. E, naturalmente, que o Governo tem de assumir aqui uma liderança, mas o Parlamento também.

Até porque, em função da geometria parlamentar, tem de haver o compromisso dos vários partidos políticos e esta é uma oportunidade única para o Governo e o Parlamento deixarem essa marca positiva no nosso país.

Espera que o PSD no Parlamento apresente propostas rapidamente?

Espero que o PSD e os restantes partidos políticos no Parlamento acompanhem esta dinâmica e esta importância de valorizarmos o poder local nas diversas dimensões.

O facto de o primeiro-ministro dizer que a descentralização precisa de ser aprofundada para então entrarmos num outro processo, o da regionalização, isso quer dizer que a descentralização, tal como foi desenhada pelo PS não foi aprofundado o suficiente? Há aqui uma crítica implícita?

Não vejo como crítica, vejo como uma avaliação. Primeiro, porque é que o processo de descentralização é muito importante? Porque nós precisamos efetivamente de corrigir algumas assimetrias regionais no nosso país e já percebemos que é em várias áreas que os municípios conseguem fazer mais e melhor a administração central.

Precisamos ter mais recursos de acordo com o aumento de responsabilidades

Precisam de ter mais dinheiro?

Precisamos ter mais recursos de acordo com o aumento de responsabilidades. Nós não queremos mais dinheiro só para ter mais dinheiro. Aliás, o que nós queremos é, em função das responsabilidades que temos, ter os recursos suficientes para fazer bem aquilo que temos de fazer, sem comprometer outras áreas da nossa ação no dia a dia. Estamos todos de acordo com a descentralização, porque já percebemos que os municípios têm capacidade para realmente impactar positivamente os seus territórios nas diversas áreas. Coisa diferente é dizermos que, em função do aumento dos custos dos bens, dos serviços e hoje, naturalmente, que isso tem um impacto nas nossas contas muito significativo. É importante avaliarmos esse processo para adequarmos aos reais custos e perceber, em algumas áreas, o que é que podemos aprofundar, o que é que podemos fazer mais. E isso acho que é positivo.

Outro dos objetivos é a alteração da Lei de Finanças Locais. Apesar do atraso, o primeiro-ministro já prometeu que o grupo de trabalho vai avançar em janeiro. O atraso não está na ANMP, está no Governo que se justificou com as eleições. É uma justificação aceitável?

Queremos mesmo que o regime jurídico-financeiro, relacionado com as autarquias locais, seja revisto. Há algum tempo que temos vindo a defender junto do Governo a necessidade de se avançar efetivamente com essa revisão da lei das finanças locais. O facto de termos o primeiro-ministro a assumir um calendário perante o Congresso é algo que nos deixa um sentimento de ‘ok, é agora que efetivamente vamos concretizar’.

A questão é que é o segundo calendário…

O calendário a nós não nos parece mal.

O ministro Castro Almeida já queria, no passado, que pudesse entrar em vigor agora com o Orçamento de 2026 e, portanto, estamos a falar agora de adiar mais um ano a revisão lei das finanças locais.

Esta revisão é de tal forma estrutural para o país e para as autarquias locais em particular, que consideramos que este prazo é o suficiente para realmente termos uma nova lei das finanças locais robusta, porque é um processo complexo, exigente, vai exigir muitas projeções, simulações e pode ter também aqui um elemento importante de promover a coesão territorial do nosso país. E isso para nós é muito importante. A Associação Nacional de Municípios vai ter aqui um papel muito ativo, porque a partir deste momento temos esse compromisso. A partir de janeiro, temos esse grupo de trabalho e a Associação Nacional de Municípios vai ser intransigente no andamento desses trabalhos para que, efetivamente, essa lei das finanças locais seja revista e seja implementada no nosso país.

Vão fazer pressão para que o calendário, de facto, seja cumprido a tempo de chegar a 2029, nas próximas eleições autárquicas, já com tudo em velocidade de cruzeiro?

É isso que nós queremos, claro. Por isso é que eu lhe disse, a propósito de um conjunto de ações ativas e de uma lei eleitoral autárquica, que é oportunidade para o Governo, para o Parlamento e para os diversos partidos políticos com assento parlamentar para começarmos a trabalhar. Se estas entidades começarem a trabalhar já, não tenho dúvidas nenhumas que temos condições, nos próximos quatro anos, de ter aqui uma agenda verdadeiramente reformista do Poder Local em Portugal. Para isso temos de trabalhar todos em sintonia. Naturalmente, não estando de acordo nas matérias todas, mas com o foco realmente em melhorar o ordenamento jurídico das autarquias locais em Portugal.

Isso dá lastro ao PSD para chegar a 2029 com uma bagagem – a lei eleitoral autárquica revista, a lei de finanças locas revista – que permita um bom resultado eleitoral?

Esse não é o foco. Compreendo, naturalmente, que isso pode ter esse lado da moeda, mas o foco tem de estar em valorizarmos o Poder Local. Os municípios, as freguesias têm um impacto positivo na vida das pessoas, têm uma relação de proximidade e de confiança, as pessoas conhecem os nossos percursos de vida, sabem quem são as suas autárquicas. Naturalmente, nos meios mais urbanos não existe tanto essa relação de proximidade, mas o que é certo é que continuam a ser os municípios a desempenhar um papel determinante na melhoria da qualidade de vida e do bem-estar dos nossos concidadãos. Essas reformas legislativas que defendemos, se conseguirmos fazer isso, é o país como um todo que ganha. E, naturalmente, todos os partidos políticos vão sair a ganhar. Há aqui um conjunto de áreas onde nós temos também de entrar com força, associado à reforma do país que tem a ver com a inteligência artificial. Vamos perceber quais é que são as medidas que o Governo vai propor na agilização dos procedimentos de contratação pública, dos nossos procedimentos burocráticos, que muitas vezes condicionam a nossa atividade. Ainda temos uma teia burocrática muito grande na Administração Pública que tem de ser diminuída. Temos de ser mais ágeis.

No Congresso, o primeiro-ministro disse que não queria municípios e autarcas “tarefeiros”. Não é isso que acontece?

Exatamente. Também o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, falou disso. O que é que nós entendemos? Nós não servimos só para abrir e fechar a porta. Parece-nos que é redutor do papel de um autarca ou de uma comunidade local ter essa responsabilidade apenas. E é por isso que, e eu concordo com essa perspetiva, temos que ter mais competências, temos que ter mais recursos para fazer face a essas competências e também temos de ter um papel ativo também na implementação e no desenho de políticas públicas com impacto local. E é isso que, neste momento, está a acontecer.

Uma verdadeira autonomia local?

Isso, reforçar a autonomia dos municípios, reforçar a nossa capacidade de efetivamente implementarmos políticas públicas locais, estruturantes, alinhadas, naturalmente, com uma estratégia que também tem que ser regional, intermunicipal e depois também alinhada com os desígnios do nosso país. Vamos passar para outro tema da imigração e a situação social das autarquias.