"Não se pode dizer que Portugal é um país de corruptos"

Não tem faltado dinheiro ao MENAC, a agência tem tido um orçamento entre 2 a 2 ,5 milhões de euros por ano e os frutos que se têm visto têm sido muito escassos.

A minha gestão tem quatro meses. O nosso Conselho de Administração iniciou funções em agosto de 2025. Nós temos neste momento um orçamento que nem sequer foi executado integralmente. Andou à volta dos 65%, mais coisa ou menos coisa, por uma simples razão, porque nós não tivemos capacidade de contratualizar pessoas sequer, porque não temos ainda o nosso mapa de pessoal aprovado.

Ou seja, a nova lei veio criar um novo mapa de pessoal para o MENAC, que é aprovado pelo Ministério das Finanças e pelo Ministério da Justiça. Nós entregámos em outubro do ano passado ao Ministério das Finanças uma proposta, estamos à espera que seja aprovada, para termos um novo mapa de pessoal. Nós neste momento temos cerca de 19 pessoas a trabalhar, ontem mesmo entraram mais quatro, mas tinham entretanto saído duas.

O quadro que estão, neste caso, a solicitar é de quantas pessoas?

Nós estamos a solicitar um quadro que está à volta de 49, 50 pessoas, mais coisa ou menos coisa.

Com estas dificuldades com que se tem confrontado quer ao nível de falta de pessoal, quer ao nível de problemas nas instalações do MENAC e outras questões, como os salários dos próprios trabalhadores do MENAC, já se arrependeu de ter aceitado?

Não, não, de todo, de todo, eu vou ser muito claro, não me arrependi de nada. Eu assumi as funções sabendo que vinha para uma instituição que estava a nascer, eu diria um nascituro, chamamos-lhe assim. Uma instituição que, na minha opinião, tem muitas virtualidades, que tem muitas competências, tem muitas capacidades de vir a ser uma instituição robusta, mas que está ainda a nascer. O MENAC tem dois anos e pouco, o primeiro ano, o primeiro tempo, enfim, não querendo fazer, nem eu vou fazer uma análise mais objetiva sobre o que se passou no passado, estava ligeiramente parado, para não dizer muito parado.

Nós, em quatro meses, tentámos iniciar e dar uma volta de 180 graus ao MENAC e fizemo-lo. E posso dizer que ao fim de quatro meses abrimos 66 processos de averiguação, abrimos 16 processos de contraordenação, não havia nenhum processo de contraordenação aberto. Fizemos uma recomendação importantíssima sobre a questão dos incêndios, fizemos várias orientações no âmbito do RGPC, isto em quatro meses, para além das respostas que demos a nível da formação, a nível das instituições públicas e privadas. Era muito difícil fazer mais em quatro meses.

Dos processos que há pouco referia que foram entretanto abertos, estamos a falar de que áreas?

Relativamente a essa matéria, não lhe vou responder por uma simples razão, os processos de contratação são abertos e só depois são notificadas as entidades para pronunciarem. Nós ainda não notificámos, aliás, estamos em processo de notificação de algumas destas entidades e, portanto, são entidades públicas e privadas.

Neste momento nós precisamos de pessoas, de juristas, por exemplo, para trabalhar nesta matéria. Estamos a tentar contratar juristas, o que não é nada fácil de contratar no âmbito da administração pública, mas estamos a fazê-lo porque precisamos de juristas para levar estes processos a bom termo rapidamente, queremos cumprir os processos no tempo que está na lei.

Porque não está a ser fácil contratar?

Não é fácil porque nós não temos condições para oferecer às pessoas para virem para o MENAC. Ou seja, quem vem trabalhar para o MENAC neste momento vem trabalhar exatamente da função pública, através dos sistemas de mobilidade, com o mesmo salário que tem na entidade onde está a trabalhar. Nós não temos neste momento possibilidades de oferecer uma remuneração um pouco maior, ainda que fosse um incentivo. Estamos a tentar ver se conseguimos resolver isso a breve prazo, não diria a curto, a breve prazo, através de sensibilização do Ministério da Justiça e do Ministério das Finanças, no sentido de isto ser possível, porque é o que acontece com outras entidades.

E a redução do nível de remuneração dos consultores operada com a nova lei orgânica?

Além de termos esse problema que eu acabei de referir, ainda tivemos esse outro problema, que a nova lei veio reduzir a remuneração dos consultores. Nós temos a possibilidade de contratar consultores em comissão de serviço durante três anos e que têm um regime remuneratório ligeiramente diferente e que tinham um determinado valor que com a nova lei foi reduzido. Agora, o que me parece é que neste momento há uma grande vontade de quem está na equipa, e isso gostaria de sublinhar, de fazer coisas.

Falava há pouco de uma das recomendações, a primeira que saiu, relativamente à compensação das pessoas que foram lesadas por causa dos efeitos dos incêndios do verão. Tem ideia do impacto que isso teve e da resposta que isso teve, ou não?

Foi tomada quase 15 dias depois de iniciarmos funções e ainda não estávamos muito bem dentro do nosso core. Mas foi importante, porquê? Porque nós entendemos que no passado tinha havido problemas graves com a questão da remuneração, ou dos subsídios, que eram dados na sequência de problemas dos incêndios de 2017, a experiência de Pedrógão e outras situações. E era preciso que isto não voltasse a acontecer. Tem que haver regras. E tem que haver regras que impeçam exatamente o desvio destas situações. E esse foi o objetivo desta recomendação. Nós vamos fazer a avaliação da recomendação neste primeiro semestre.

Nós não temos ainda a capacidade de verificar o que é que aconteceu. Já sabemos neste momento é que, pelo menos, as entidades que tramitaram estes processos ficaram à alerta sobre um problema. Ou seja, ficaram a saber que havia alguém que estava em cima da situação e que estava a controlar a situação. Para nós isso foi o mais importante.

O Governo está, nesta altura, a desenvolver algumas alterações ao Tribunal de Contas. Já houve alguns comentários relativamente ao fim do visto prévio, para a maioria de contratos do Estado. Já esteve no Tribunal de Contas, conhece bem essa dinâmica e a importância também desse trabalho, como é que vê esta possibilidade e se esta alteração, esta nova lei orgânica do Tribunal que aí vem, pode trazer algum risco?

Uma das ideias que foi exposta publicamente sobre a matéria, parece-me que não é totalmente correta. Ou seja, a de que o visto prévio é um entrave à administração pública e aos grandes contratos. Isso, para quem esteve no Tribunal de Contas durante 14 anos, posso dizer que não é verdade. O Tribunal de Contas não entrava, nomeadamente na fiscalização prévia, não entrava o andamento dos contratos, desde que eles sejam programados e feitos atempadamente.

Esse argumento parece-me que não é um argumento correto. O que me parece importante na fiscalização prévia, ainda que possa ser modificado, e julgo que aí todos estão de acordo, é que a fiscalização prévia é um elemento fundamental na prevenção dos ilícitos, e não apenas da corrupção, na prevenção das irregularidades financeiras. Repare que, se não me engano só cerca de 0,8% dos processos que iam à fiscalização prévia eram recusados. Portanto 99,7% dos processos eram fiscalizados e eram fiscalizados e seguiam por si.

O que é que acontece na maior parte desses processos? Isso é que é preciso dizer e muitas vezes não se diz. O Tribunal dava recomendações e obrigava as instituições a alterarem procedimentos e corrigia procedimentos. E isso era uma grande vantagem para a administração pública. A administração pública muitas vezes sentia-se muito confortável, para não dizer quase sempre, com a intervenção prévia do Tribunal de Contas, porque iria exatamente dizer, atenção, isto não está bem e corrijam isto.