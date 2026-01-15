"Parte do eleitorado toma decisão cada vez mais tarde, alguns no local de voto"

António Gomes, diretor-geral da GFK Metris, responsável por vários inquéritos e sondagens políticas, afirma que estudos mostram que uma parte dos portugueses decide em quem votar muito próximo do ato eleitoral.



Em entrevista ao programa Hora da Verdade, da Renascença e jornal Público, o especialista em sondagens diz que a decisão, às vezes, chega mesmo na hora de colocar a cruz no boletim.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



António Gomes refere que, nesta segunda semana de campanha para as eleições presidenciais, o eleitorado está atento já não tanto à linha política e ideológica, mas ao fator empatia com o candidato.

Considera que as sondagens têm influência na escolha do candidato, sublinhado que essa escolha é feita de acordo com uma de quatro tendências: o voto em quem vai na frente, voto por pena de quem está em segundo, a desistência de voto por certeza de vitória ou de derrota.

Questionado sobre as críticas tecidas muitas vezes às sondagens, apontadas como tendo pouca credibilidade e andarem algumas vezes longe do resultado final, lembra que são uma fotografia de uma intenção de voto num momento específico, que pode no final ser distinto.

Destaca o protagonismo das sondagens nesta campanha para as presidenciais pelo facto de estarem envoltas em grande dúvida e indecisão dos eleitores.

Nesta entrevista ao programa Hora da Verdade, António Gomes explica ainda que impacto podem ter as acusações e escândalos políticos na hora do voto.

O período de campanha rima com sondagens, gráficos, muitas percentagens que vão surgindo, rima também com pouca confiança dos cidadãos na avaliação destes trabalhos, que muitas vezes dizem "erram sempre".

Acho muito injusto. Francamente, acho que não erram. A história diz-nos até o contrário. É importante produzir pedagogia, dar a conhecer às pessoas o que é uma sondagem. E uma sondagem mais não é do que uma fotografia num determinado momento. Uma sondagem feita a um mês [do dia de votação] não é uma previsão. É tão-somente uma medição da intenção de voto naquele momento. Não se propõe dizer quais vão ser os resultados no dia das eleições.

E influenciam ou não a escolha dos eleitores?

Influenciam.

É importante produzir pedagogia, dar a conhecer às pessoas o que é uma sondagem

As pessoas gostam de escolher um candidato que sabem que está bem colocado? Ou seja, unirem-se aos vitoriosos?

Cientificamente, há quatro fenómenos das sondagens. O primeiro, chamado efeito "bandwagon": as pessoas querem votar em quem sabem que vai à frente, ou seja, queremos ir na carruagem da frente. O segundo, chamado efeito "underdog", que tem a ver com ficar com pena de quem está em segundo. "Oh, está tão afastado, então eu vou beneficiá-lo." E depois há mais dois fenómenos, que são a desistência por certeza de vitória e a desistência por certeza de derrota. A desistência por certeza de vitória é: "já ganhou, então não preciso de ir lá". E a desistência por certeza de derrota é: "bom, isto é tão mau que eu prefiro não ir lá".

São quatro efeitos. Dois beneficiam quem vai à frente. Dois prejudicam quem vai à frente. Quem quiser instrumentalizar as sondagens não sabe qual é o efeito que vai ter. Estes são imprevisíveis.

As sondagens assumiram um papel relevante porque existem muitas dúvidas. O nosso processo mental não está habituado a ser confrontado com uma escolha tão alargada. Nas eleições legislativas, há muitos partidos a concorrerem, mas o voto contribui para uma representação parlamentar. Aqui não. No final, só vamos ter um Presidente. Lentamente, as pessoas começaram a afunilar nas respetivas escolhas e as sondagens têm um papel relevante porque ajudam como pistas para que as pessoas comecem a pensar.

Normalmente, as pessoas perguntam-me quem vai ganhar. Desta vez, ouço mais vezes a pergunta: afinal, em quem é que eu devo votar? Ou seja, quais é que podem ser os candidatos em que o meu voto possa ser mais útil?

Nesta campanha há alguns candidatos muito irritados com sondagens e há quem fale até de se proibir sondagens na reta final da campanha. Vê alguma utilidade nisso?

Já foram proibidas um mês antes, uma semana antes. A mim choca-me que isso possa representar regredir para um tempo em que havia uma presunção de que o eleitorado não está preparado para saber ler o que as sondagens dizem. Mas consigo compreender outra coisa, que é: então, se as sondagens podem potencialmente influenciar, o que é que podemos fazer para que isso se mitigue? Eu acho que se pode fazer isto que estamos aqui a fazer, que é tentar fazer perceber ao eleitorado o que é que é uma sondagem.

Há uma metáfora especialmente feliz. Podemos dizer: olha, o Sporting está a jogar com o Benfica, está no intervalo e está o Benfica a ganhar 3-1 ou o Sporting a ganhar 3-1, mas faltam 45 minutos. Nós estamos a dar uma fotografia do jogo. O facto de estar 3-1 não quer dizer que o resultado final seja ou o Sporting ou o Benfica ganharem forçosamente só porque estão à frente. Na segunda parte, se houver uma inversão, o Sporting ganha por 4-3 ou o Benfica ganha por 4-3. Então, se as pessoas perceberem o que é que isto significa, entendem melhor o que é uma fotografia num determinado momento.

As sondagens adquiriram um protagonismo nestas eleições que nem sempre têm, porque existe uma enorme indefinição

Os próprios candidatos dão demasiada importância às sondagens, isso pode estar a ser contraproducente?

Estão a dar. As sondagens adquiriram um protagonismo nestas eleições que nem sempre têm, porque existe uma enorme indefinição. Quando a indefinição é menor, ninguém olha. Por exemplo, nós estamos a olhar para variações decimais e toda a gente escuta, ah, subiu o desvio. Se fosse nas últimas eleições legislativas ou em 2024, ninguém queria saber de décimas de variações. O que as sondagens nos estão a dizer é que elas próprias, no seu poder preditivo, não sabem. Nunca mais isto se arruma. Os políticos procuram, naturalmente, dizer: não, as sondagens não estão a traduzir o que se passa no terreno ou as sondagens podem errar. Mas eu não descarto ninguém.

Esta campanha está também marcada pela "tracking poll" de uma das televisões e, portanto, estes resultados diários têm sido levados muito para o terreno. Tem uma metodologia diferente, ou pelo menos há ali variáveis diferentes. É uma vantagem para consolidar esta escolha do eleitorado, este acompanhamento diário?

A "tracking poll" é mais um instrumento para o eleitorado e para os políticos interpretarem quais são as tendências. Ponto final, parágrafo. Uma "tracking poll" são várias fotografias. Ao fazermos várias fotografias, ficamos com um fotograma que nos dá um filme.

O filme é este: as tendências. É só isto que ela procura apreciar. Não procura ter um exercício previsional. Não deve procurar fazê-lo. E sabemos hoje que uma parte do eleitorado toma uma decisão muito em cima do ato eleitoral.