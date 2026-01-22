Reforço da PSP no Aeroporto de Lisboa deixa esquadras "completamente desfalcadas", denuncia ASPP

Já houve quem tenha pedido a demissão de Maria Lúcia Amaral? Acha que isso e se se justifica?

Há uma tendência, ou uma tentação, para pedirmos a demissão do ministro. Aquilo que é o resultado das políticas, no caso concreto da Administração interna, da Segurança nacional, não residem unicamente na figura da ministra ou do ministro. Parece-nos que há aqui uma responsabilidade de um todo, que é o Governo e principalmente do líder do Governo.

A ministra admitiu, já no final do ano passado, a intenção de aumentar para quem entra vencimentos dos polícias e já este ano na casa dos 1.704 euros brutos, que seriam os 900 euros mais o suplemento de risco. Fica aquém, ou já é um incentivo que esperavam?

Tem havido essa tentação de misturar aquilo que é o vencimento base com aquilo que é o suplemento por serviços e risco nas forças de segurança. Sabendo nós que este suplemento efetivamente está integrado, ou alocado, em diversas variáveis ao suplemento base. Mas eu acho que é pouco sério referirmo-nos sempre a estas duas componentes para definir aquilo que é o vencimento base de um polícia. Nós não podemos chamar a uma carreira como ser polícia especial e depois só colocá-la na especialidade para os deveres.

Mas porque é que nunca se entra por essa questão remuneratória? Ainda agora, nas negociações que prosseguem, já com a ausência da ASPP, esse é um assunto que continua a não estar em cima da mesa.

Porque os governos têm olhado para a Administração Interna de uma forma muito redutora. E eu não estou com isto a querer dizer que somos uma carreira que é mais importante que as outras, não é isso! Agora, para aquilo que foram as alterações processadas nos últimos anos, para aquilo que é a necessidade de termos um pilar elementar do Estado de Direito democrático, que é a segurança, falo aqui numa perspetiva muito redutora daquilo que é a realidade policial, mas também não tenho qualquer problema em assumir que os próprios funcionários públicos, os trabalhadores da administração pública não têm sido bem tratados nos últimos governos.

E aqui os polícias, no caso da PSP, com aquilo que é a sua especialidade e a sua especificidade e a sua missão, não tenho visto nos últimos anos uma perspetiva do Governo em ter preocupação de valorizar as suas carreiras.

A ASPP está arrependida de ter ficado de fora das negociações nesta fase?

Não, a ASPP não está arrependida porque foi por decisão da ASPP ter tomado essa decisão e estamos bastante confortáveis, aliás, eu tenho falado várias vezes com os dirigentes da Assembleia da República sobre esta matéria, que tem que ver com o timing em que o fizemos e aquilo que é unânime em todos os dirigentes da minha direção é que efetivamente, nós fomos o mais longe possível e avisamos várias vezes o governo que, caso não tivesse aqui uma perspetiva de cumprir o acordo, que foi assinado, nós sairíamos.

E nós percebemos claramente na última reunião que o Governo não tinha nada para dar do ponto de vista de proposta, não tinha nada preparado, não tinha vontade.

Se nos querem trazer novamente à mesa de negociações o Governo terá que nos apresentar uma proposta que passe por tabelas e suplementos remuneratórios e ainda pela portaria de avaliação

O que é que vos fazia regressar à mesa das negociações, tendo em conta que há propostas, por exemplo, de higiene e de segurança que estão a ser discutidas com os restantes sindicatos que estão ainda nas negociações e que também fariam neste sentido. O que é que vos faria regressar?

Naturalmente que essa não é uma questão menor. Agora se nos querem trazer novamente à mesa de negociações o Governo terá que nos apresentar uma proposta que passe por tabelas e suplementos remuneratórios e ainda pela portaria de avaliação. E estamos disponíveis para a aplicação gradual dessas propostas. Sabemos que não é possível a qualquer Governo, por muita vontade que tenha, resolver tudo no imediato e ao mesmo tempo, por muita vontade que tenha. Agora cumpram a palavra dada. Há pouco tempo chegou-nos um ofício do ministério relativamente aos serviços remunerados e não deixámos de dar o nosso contributo.

Acha que os polícias devem ter direito à greve?

Há muitos anos que a ASPP é impulsionadora do direito à greve. E os polícias têm esse direito previsto na Constituição, embora restringido pela lei ordinária. Em 2026, numa sociedade que se diz livre e democrática, restringir esse direito elementar é algo muito errado, porque demonstra uma incapacidade do Estado em confiar naqueles que diariamente dão respostas às populações num quadro muito complexo.

Neste momento admito que já não, mas admito que haja oficiais a comandar quatro e cinco esquadras

Na semana passada foi proferida acusação contra dois polícias por tortura e violação de suspeitos na esquadra do Largo do Rato, em Lisboa. A esquadra, que tinha um comando dividido, isto é uma realidade que que é conhecida. E como é que qualquer cidadão que seja levado para uma esquadra pode continuar a sentir-se seguro?

Qualquer cidadão deve olhar para a PSP e para os profissionais que a integram como alguém que lhes garante a defesa dos direitos, liberdades e garantias. As pessoas sabem bem que o ADN da polícia é contrário a este caso pontual - e haverá certamente outros, não ignoro essa situação. Todas as instituições têm problemas. Temos que olhar para um conjunto de profissionais que faz tudo em prol das populações, mas naturalmente há erros, há elementos policiais que não cumprem aquilo que são as premissas elementares do Estado de Direito democrático.

Também digo que há outras variáveis a ter em consideração sempre que isto existe. Também temos de ter uma perspetiva de presunção de inocência. E quando chegarem ao apuramento cabal dos factos os tribunais devem ser capazes de dar respostas - até para tranquilizar aquilo que é a imagem que a instituição dá aos cidadãos.

Relativamente a outras variáveis que poderão estar na base, não explicando naturalmente episódios tristes e infelizes, uma delas tem que ver com a supervisão que em muitas esquadras não está a ser eficaz.

Chegámos a ter oficiais de polícia a comandar oito esquadras. Oito. Neste momento admito que já não, mas admito que haja oficiais a comandar quatro e cinco esquadras. E isto é conhecido da Inspeção-Geral da Administração Interna.

Nada justifica estes atos. Que, na minha opinião, apenas refletem um ato de estupidez e loucura

Mas não podemos dizer que foi por falta de um comandante próprio que estas pessoas fizeram o que fizeram. Há problemas no recrutamento, na formação? Que explicação dá para o sucedido?

Nada justifica estes atos. Que, na minha opinião, apenas refletem um ato de estupidez e loucura daqueles que avançam para este tipo de práticas. A provarem-se este tipo de atitudes são atos deploráveis, condenáveis a todos os níveis.

Temos que analisar se o processo de seleção, ao nível do gabinete de psicologia, ao nível do recrutamento, ao nível dos psicotécnicos, está a ser eficaz. Há baterias de testes que foram aperfeiçoadas, do ponto de vista da avaliação psicológica e até dos direitos humanos. Mas alguma coisa poderá estar a falhar. E há indivíduos que podem, numa entrevista, ter um comportamento que não passa de uma máscara.

Polícias condenados por crimes graves devem poder continuar ao serviço, como sucedeu, por exemplo, com alguns dos que prestavam serviço na célebre esquadra de Alfragide? Onde policias foram condenados por agressão e sequestro de seis jovens da Cova da Moura, em fevereiro de 2015.

Respondendo diretamente à questão, não. Se está provado que tiveram uma conduta errada e que foi punida, não devem continuar em funções. Agora, daquilo que sabemos de alguns processos que ainda estão em curso, é que foi a IGAI que avocou a si os processos disciplinares, a PSP pode não ter condições objetivas, ou administrativas, para os poder afastar os polícias dessas esquadras onde prestam serviço.

Tem chamado a atenção para os cortes nas folgas dos polícias. Há agentes a trabalhar sem folgar durante dois ou três meses seguidos?

Isso é um outro exemplo daquilo que andamos a dizer há muito tempo e que nada se resolve. A situação agudiza-se a cada dia que passa. Temos sido reiteradamente abordados por polícias de vários comandos do país pedindo a intervenção da ASPP junto da Direção Nacional para que as suas folgas não sejam constantemente sonegadas para irem assegurar o policiamento de um supermercado, da festa da paróquia, de um jogo de futebol ou de outro evento qualquer.

A pergunta que se coloca é: fala-se tanto em saúde mental, em burnout, na saúde física e na capacidade dos polícias estarem aptos para responder ocorrências complexas e arriscadas com uma arma de fogo a conduzir carros patrulha, muitas vezes a emergência, eu pergunto se a instituição, por não ter profissionais para todos os compromissos que assume, muitos deles de carácter privado, se se acha no direito de retirar a folga, que é um direito do profissional e que é adquirida por força do trabalho.

Os meus colegas, e eu próprio, já passámos por isso várias vezes, confrontados com a informação no dia anterior, ou dos dias antes, de que vamos perder as folgas porque temos de fazer uns serviços que os comandantes se comprometeram.

Não podem dizer que não?

Claro que não, porque a partir do momento em que são escalados há um ato administrativo, e isso depois é levado para o campo da desobediência e para o estatuto disciplinar. Arrogam-se no direito de cortar as folgas baseando-se numa falsa premissa, que é o nosso estatuto profissional dizer que temos disponibilidade permanente para defender o interesse público. Esquecem-se é que essa disponibilidade se destina a situações de relevo: um ato terrorista, uma situação qualquer que o país fique em crise e que é necessário ter as Forças Armadas, as forças de segurança, disponíveis para dar resposta. Certamente que estas premissas não são para se estar a fazer serviço numa festa privada, num supermercado ou num jogo futebol.

Tenho informações de colegas que já trabalharam 38 dias seguidos. Colegas que trabalham quatro e cinco fins e semana seguidos

Mas há, ou não, há agentes a trabalhar dois e três meses sem folgar?

Tenho informações de colegas que já trabalharam 38 dias seguidos. Colegas que trabalham quatro e cinco fins e semana seguidos. O nosso gabinete jurídico está a acompanhar alguns desses casos de serviços remunerados.

Que casos graves é que têm chegado à ASPP a nível da saúde mental?

Exigimos ao gabinete de psicologia da PSP que tenha todas as capacitações para dar resposta a estes problemas a nível nacional. E também temos um gabinete na ASPP para esse efeito. Há colegas que muitas vezes precisam de ajuda mas se retraem, escondem-se, não conseguem gerir a sua sanidade.

Mas conseguem ter a perceção do número de polícias que estão nessa circunstância.

Objetivamente, não. É preciso olhar para aquilo que é o quadro de burnout, de desmotivação que atravessa o universo policial, que não está a ser alvo da devida atenção por parte do Governo e da Direção Nacional da PSP.

E sempre que há, infelizmente, algum episódio mais drástico, todos voltamos a falar das coisas, mas depois uma vez mais volta tudo ao mesmo.