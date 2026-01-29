Seixas da Costa: Portugal teve posição "lamentável" e "submissa" em relação aos EUA

Portugal está submisso face aos Estados Unidos? No caso da Venezuela, por exemplo, nós vimos o ministro dos Negócios Estrangeiros dizer que as intenções de Trump tinham sido benignas.

Achei imprudentes, para utilizar uma expressão simples, as declarações do ministro. Imprudentes porque me pareceram demasiado submissas face àquilo que era uma perfeita ruptura com o Direito Internacional que os Estados Unidos estavam a ter. E eram submissas numa lógica de subordinação àquilo que era o interesse maior que, pelos vistos, existia de o mundo se ver livre da ditadura de Maduro.

Se vamos pelo princípio de fazer ações perante ditaduras, então o mundo nunca mais acaba em termos de conflitualidade. Os Estados Unidos nessa matéria não podem dar lições a ninguém quando recebem o herdeiro da coroa da Arábia Saudita com cavalos em frente à Casa Branca. Os Estados Unidos provam que, para eles, existem ditaduras do bem e ditaduras do mal.

Trump utiliza o Conselho para a Paz num sentido claramente desafiador daquilo que é o papel das Nações Unidas na ordem internacional

Nessa nova ordem mundial, como é que viu este Conselho para a Paz criado na semana passada? É uma ameaça às Nações Unidas?

Claramente. O Conselho para a Paz foi criado como uma iniciativa americana, no sentido de tentar encontrar um mecanismo para a resolução do problema de Gaza e da relação palestiniano-israelita, e foi, de certo modo, abençoado pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas.

Trump utiliza este Conselho para a Paz num sentido claramente desafiador daquilo que é o papel das Nações Unidas na ordem internacional. Está claramente a tentar colocar este Conselho no centro de uma nova ordem internacional e, curiosamente, é ele quem decide quem entra ou não entra. É extraordinário. E, sejamos claros, aquele grupo de países que ali estão não é necessariamente uma coisa muito prestigiante.

Portugal foi convidado e não respondeu. Ainda está a ponderar.

Está a ponderar, como está a ponderar toda a União Europeia, no fundo. Portugal quer, de certa maneira, proteger-se com a globalidade dos países like-minded. Portugal tem uma política externa de um país frágil. Não vale a pena sobre isso ter a mais pequena dúvida. E, por isso mesmo, é compreensível que, em várias circunstâncias, Portugal procure o conforto daqueles que possam estar mais ou menos na mesma linha. Isso dá-lhe alguma garantia de não ficar sozinho. Devo confessar que compreendo isso, mas exceto nas questões que tocam a dignidade. O que se passou na Venezuela toca essa dignidade. Portugal não devia ter dito o que disse naquele momento.

Devemos articular a nossa posição com a União Europeia nessa matéria. A União Europeia tem tido, ao longo dos últimos anos, e em particular nos anos de Trump, uma atitude de alguma tibieza no sentido de proteger o mundo multilateral. As Nações Unidas não estão hoje na primeira linha de preocupações da União Europeia. Ora, a União Europeia é precisamente a entidade internacional que teria mais obrigação de proteger as Nações Unidas neste período.

Muita gente comentou e colocou o seu "like", como agora se diz, no discurso de Mark Carney, primeiro-ministro do Canadá em Davos. Para além da retórica, que efeitos terão aquelas palavras?

É um discurso muito bem feito, é um discurso corajoso e de grande dignidade porque o Canadá não é um país qualquer relativamente aos Estados Unidos. Mas é um discurso sem consequência prática, isto é, Carney pode ir tão longe quanto a circunstância da sua conjuntura de envolvimento pelos Estados Unidos o deixarem. E a prova provada foi que depois de um encontro com Xi Jinping, Carney disse aquilo que é óbvio, que nenhum acordo que o Canadá pudesse fazer podia contrariar o acordo que tem no âmbito da antiga NAFTA na relação com o México e com os Estados Unidos.

Nada travará Trump a não ser os americanos. Não vale a pena pensar que são os europeus, ou que é o mundo

Na política interna, a recente intervenção musculada do ICE no Minnesota pode ser o início de uma revolta contra Trump?

Esta ação musculada, nomeadamente, e as mortes pontuais, são coisas muito importantes porque têm um impacto brutal e deram a Trump um sinal de alerta. Aquilo que aconteceu relativamente à titularidade da liderança do processo do ICE dentro do Minnesota é qualquer coisa. Tendo em atenção aquilo que era o discurso avassalador que Trump estava a ter e que todos os seus colaboradores ecoavam, de repente, há um recuo. O que prova uma coisa que sempre pensei desde o início em relação a esta administração de Trump. Nada travará Trump a não ser os americanos. Não vale a pena pensar que são os europeus, ou que é o mundo, ou que é a Gronelândia, ou que é a NATO, ou que é a Ucrânia, ou que é a China. Os Estados Unidos determinarão o fim de Trump.

E talvez por isso é que assistimos nos últimos tempos, para mim com imenso espanto, ao silêncio ensurdecedor das grandes lideranças democráticas do passado, relativamente aos impactos externos da ação de Trump. Não se ouviu uma palavra de Obama, não se ouviu uma palavra de Bill Clinton, não se ouviu uma palavra de Hillary Clinton, não se ouviu uma palavra de Al Gore, não se ouviu uma palavra de Kamala Harris, relativamente à questão da Gronelândia.

Já se começou a ouvir esses mesmos líderes a pronunciarem sobre esta questão do Minnesota e sobre o ataque àquilo que é a ordem interna americana. Eles querem gastar as suas munições no plano interno, naquilo que é o choque no plano interno. E aí está. Já se viu declarações de Clinton, já se viu declarações de Obama, etc. Trump também começa a medir a questão interna e vamos ver se essa medição ainda vem a tempo de ter algum efeito nas mid-term elections de Novembro. E se isso tem consequências.