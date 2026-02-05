Dinheiro para famílias afetadas pela tempestade disponível "o mais tardar" até segunda-feira

As construtoras de Leiria já avisaram que não têm os trabalhadores nem material para a construção necessários. Vão desviar meios de outras obras, como tem sido pedido, e isso depois não põe em causa também obras do PRR?

Estamos a actuar em duas dimensões. Identificámos obras públicas que não têm um condicionante PRR e estamos a pedir às construtoras dessas obras públicas que, nos próximos meses, realoquem parte dos seus recursos para aqueles territórios que foram afectados, atrasando naturalmente essas obras públicas.

E estamos também a falar com as grandes e médias construtoras e a perceber onde é que essas empresas podem reafectar recursos. Que há falta de mão-de-obra no sector da construção é uma evidência há muitos anos. Aliás, há falta de mão-de-obra em praticamente todos os sectores da economia portuguesa.

Como o ministro de Estado, compreende que a rede de comunicações do Estado falhe sempre que há uma crise ou catástrofe no país e o problema continue por resolver?

O SIRESP [Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal] tem tido falhas, teve falhas nos incêndios, teve falhas no apagão, teve falhas agora, é uma evidência, não vale a pena escondermos. Temos feito um esforço muito grande de melhoria do sistema. Ainda agora, no domingo, aprovámos seis milhões de euros para reconstruir aquilo que foi destruído do próprio sistema e, portanto, é uma área de tutela que tem que ser bem analisada, mas que há falhas isso é indiscutível, e o sistema tem que ser profundamente melhorado para que nos possa garantir a segurança que é exigida a um sistema desta natureza.

A resposta do Governo a esta tempestade tem sido alvo de críticas por não ter sido criado um gabinete de crise, falta de coordenação, entre outros pontos. Pergunto-lhe: o Governo falhou?

Na quarta-feira, o Comando Operacional da Protecção Civil já estava activado. Já havia muita gente no terreno, o primeiro-ministro esteve na Protecção Civil, na quinta-feira presidiu ao início do Conselho de Ministros para discutir a questão da tempestade, foi a Leiria, foi ao terreno ver os primeiros estragos e as primeiras situações.

Vários membros do Governo têm estado em permanência naqueles territórios. Nós accionámos os meios que a Protecção Civil entendeu serem os adequados e necessários a esta situação e no domingo aprovámos já um programa de emergência e apoios.

Creio que actuámos com a diligência e a rapidez necessárias. Agora, perante um fenómeno [como este], que foi a tempestade mais severa que o país teve, há naturalmente impactos que são inevitáveis.

Acha que tem havido críticas infundadas?

Acho que é normal que haja críticas. Quem está na oposição, obviamente, tem de criticar o Governo. Num ou noutro caso, admito que tenha havido alguma precipitação nas críticas. Também devo dizer que criar-se por criar comités ou conselhos, às vezes, gera mais entropia do que propriamente facilidade de actuação no terreno.

A Protecção Civil fez o seu trabalho, identificou quais eram os meios e os recursos necessários, aonde e em que momento, e, portanto, é esse trabalho que tem que ser avaliado no final, como é que as coisas correram e o que é que há a melhorar.

Há sempre coisas a melhorar e ninguém está imune à crítica. Os portugueses julgarão, como sempre, se o Governo esteve bem ou esteve mal e aceitaremos sempre esse juízo dos portugueses.

O Presidente da República disse muito claramente que o Governo demorou muito tempo a perceber a dimensão desta tragédia causada pela tempestade e que só passado cinco dias é que reuniu o Conselho de Ministros extraordinário. Foi injusto?

Eu não adjectivo, por regra, aquilo que é a actuação dos agentes políticos.

Que imagem é que passou para a população quando a ministra da Administração Interna fala ao país e diz que ainda está em aprendizagem sobre o que fazer e que houve coisas que falharam, mas não sabe quais?

Volto a este ponto. Ninguém está imune à crítica. Nós faremos o balanço e o país fará o balanço do que correu bem, do que correu menos bem, do que é que há a melhorar.

Da parte do Governo, aquilo que posso dizer é que todos estivemos, desde quarta-feira, focados e empenhados em responder àquilo que eram as situações a cada momento, aquilo que era a emergência, e agora àquilo que é a reconstrução. Todos procuraram fazer o melhor que souberam.

Mas ser ministro da Administração Interna exige saber falar ao país em situações limite.

A ministra da Administração Interna é uma pessoa altamente prestigiada, é uma académica na área do direito das mais respeitadas do país e está empenhada e concentrada em fazer um trabalho naquela área, que é uma área difícil, e, nesta calamidade que se abateu sobre aqueles territórios, esteve lá, procurou, com a Protecção Civil, organizar o melhor possível os meios e os recursos disponíveis. Creio que se empenhou a fundo.

Eliminou parte do desconto do ISP [imposto sobre os produtos petrolíferos e energéticos] no último ano. Já sabe se vai eliminar o restante este ano, quanto é que será o aumento do ISP através da eliminação deste desconto e como é que vai utilizar esta receita extra?

No início de Dezembro, revertemos 2,5 cêntimos no gasóleo e 1,5 cêntimo na gasolina. Aquilo que temos dito desde o início, de uma forma muito clara e transparente, é que é necessário reverter esse desconto. Não significa nenhum agravamento do ISP, estamos a falar de um desconto que sempre foi temporário. Faremos essa reversão quando as condições de mercado o permitirem. Ou seja, quando houver reduções de preço do crude no mercado internacional.

E o que é que vai fazer com essa folga?

Qualquer receita de impostos serve para financiar a despesa pública e para manter as contas públicas equilibradas.

Não ficou com pena de Mário Centeno ter perdido a corrida a vice do Banco Central Europeu?

Claro que sim. Nós apoiámos Mário Centeno para vice-presidente.

Em que ponto é que está a auditoria da Inspecção-Geral de Finanças [IGF] à sede do Banco de Portugal?

Está a decorrer, em colaboração com o Banco de Portugal. A seu tempo, haverá as conclusões que a IGF obtiver.

Na segunda volta das eleições presidenciais vai votar António José Seguro?

Farei a minha escolha no momento.

Ainda não escolheu?

Como sabe, o Governo entendeu não se pronunciar sobre eleições presidenciais.

Não é bem o Governo, foi o PSD.

Sim, e o candidato que eu apoiei na primeira ronda, e que entendo que era aquele que tinha as melhores condições para ser Presidente da República, que era Luís Marques Mendes, não passou à segunda volta. Agora, é uma escolha pessoal que eu farei.

Mas como Marques Mendes apoia António José Seguro, estava a perguntar-lhe se fazia o mesmo que o seu candidato.

Quem está no Governo tem de estar focado em governar e depois, naturalmente, a partir do dia 9 de Março, haverá uma relação institucional do Governo com o Presidente da República, seja quem quer for eleito.