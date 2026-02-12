Brilhante Dias vê Governo “desorientado” e tem PS “preparado” para apresentar mais medidas antitemporal

O resultado destas eleições presidenciais vem ajudar o PS ou a missão de António José Seguro não pode nem deve ser a de salvar o PS?

O PS tem um programa, o Presidente da República não tem. O conhecimento que tenho da forma de estar e de exercício de funções de António José Seguro afastam qualquer veleidade de alguém querer apropriar-se da intervenção do Presidente da República. E o PS também não quer sequer apropriar-se da sua vitória. Claro que o PS apoiou. Os militantes, os dirigentes, os simpatizantes do PS participaram na campanha, foram votar com gosto. Acho que foram mesmo decisivos para que na primeira volta tivesse o resultado que teve. Mas a vitória é de António José Seguro, da sua forma de fazer política, da forma como abordou as eleições presidenciais.

Apoiámos António José Seguro para ele ser o Presidente de todos os portugueses e ser de todos os portugueses significa que em momento algum se confunde com ação político-partidária ou parlamentar do PS ou de qualquer outro partido. O PS continua a ser um partido de oposição, alternativa democrática a este governo. O nosso trabalho já começou, o de prepararmos o partido com processo interno, com congresso, com eleições nas federações distritais e nas concelhias.

Para o PS, a duração da legislatura continua a ser de mais três anos?

Nunca confundimos aquilo que são eleições presidenciais com outras. Este governo é um governo minoritário. Tem 91 deputados que o apoiam na Assembleia da República.

Não será pelo PS que não haverá estabilidade?

O PS está disponível para cumprir, para colaborar para que o país tenha políticas públicas que resolvam os problemas dos portugueses.

O PS está disponível. Isso significa que as cartas que envia ao primeiro-ministro devem ter resposta

Pensei que ia dizer que está disponível para cumprir os três anos que faltam.

O sentido das palavras do secretário-geral do PS em toda a sua extensão são as de que desde que foi eleito secretário-geral disse que a AD não tinha de ficar nas mãos da extrema-direita. E que há um espaço para consensos em áreas muito claras, áreas de soberania como as Forças Armadas. E nem me parece, com toda a sinceridade, que seja um espaço de grande divergência, porque estamos a falar da participação de Portugal no quadro da NATO.

O que António José Seguro disse é que procuraria consensos e que a política trincheira fosse ultrapassada. Aquilo que o secretário-geral do PS disse no domingo foi que, para os consensos, o PS está disponível. Isso significa que as cartas que envia ao primeiro-ministro devem ter resposta e devemos criar um quadro em que os partidos contribuem para as soluções. Nós não somos menos oposição por participar em soluções concretas, em políticas concretas.

Esta ideia de que os portugueses não conseguem perceber que um partido de oposição estabeleça um acordo em concreto com um partido do governo é um bocado infantil. As pessoas não são infantis. As pessoas percebem que grande parte deste processo, por força política que tem o PS, passa por condicionar, participando na discussão quando o governo não é maioritário. Mas também não aceitamos - porque não é sério - que essa discussão seja feita numa espécie de trio em que um dos membros do trio seja um partido anti-democrático e onde, para termos o acordo, as soluções tenham que incluir soluções inconstitucionais, como foi o caso da lei da nacionalidade e da lei de Estrangeiros.

Essa abertura para o diálogo não obriga o Partido Socialista a viabilizar a proposta de Orçamento do Estado para 2027?

Quanto aos Orçamentos de Estado, o PS tem tido uma posição clara e cristalina. O PS vai pronunciar-se em outubro de 2026 sobre o orçamento de 2027. Mas não vai entrar numa discussão, nem numa barganha de propostas, nem ter estados de espírito.

Isso descansava um pouco o Presidente da República eleito.

Nós não conhecemos o Orçamento 2027. Há outras questões pelo caminho que são bastante mais relevantes. O governo apresentou um anteprojeto de reforma do Código Laboral e o Partido Socialista foi claro quanto à reforma do Código laboral. Conhecemos o anteprojeto e tomámos uma posição quanto ao anteprojeto. E, já agora, o Presidente República também foi relativamente claro quanto à opinião que tinha sobre esse pacote laboral. Respeitamos o espaço da concertação social. É inimaginável um acordo concertação social em que os sindicatos dos trabalhadores só tem medidas contra os seus interesses e, portanto, a UGT autonomamente faz o seu caminho. Esperamos naturalmente, que a concertação social possa fazer algum caminho.

O Presidente eleito não considera que o chumbo do Orçamento seja razão para dissolver a Assembleia e para ir para eleições. Isso dá alguma margem ao PS para poder rejeitar o Orçamento e vivermos em duodécimos?

O Orçamento é apresentado na Assembleia da República, não é apresentado ao Presidente da República. O que esperamos é que Orçamento de Estado seja um bom Orçamento de Estado para os portugueses, que resolva o problema da habitação, que considere o investimento na Defesa, que continue a ter as contas públicas controladas e equilibradas, que a dívida possa continuar a reduzir-se, que os portugueses aumentem os seus rendimentos. Nunca estamos na expetativa de receber um mau Orçamento de Estado. O PS tomará uma posição em outubro 2026. Até lá, temos um longo caminho e esse longo caminho tem já nestes meses a questão da reforma laboral, que para nós é estrutural.

Com esta vitória nas presidenciais, o chamado “segurismo” ajustou contas com um certo PS que apeou Seguro há pouco mais de 11 anos?

Não, isso não é razoável. O Partido Socialista é sempre mais forte quando está unido. E muita gente que apoiou António Costa nesse confronto eleitoral interno [contra Seguro] apoiou a candidatura presidencial de Seguro] com vigor e entusiasmo.

Alguns a contragosto.

O PS é um partido enorme. O Partido Socialista nestas eleições presidenciais apoiou um candidato, num processo que é sempre complicado, difícil.

E demorado.

Demorado, se não tivesse resultado. Como resultou, a decisão foi no tempo certo. Apoiou um candidato que se apresentou como suprapartidário e mobilizou-se para que ele passasse à segunda volta numas eleições únicas que não tínhamos há muitos anos.

Para quem dizia que o PS não ia cantar vitória e não se ia aproveitar dos louros, afinal…

Não, nós não temos a menor dúvida. É uma questão de aritmética. António José Seguro teve 3,5 milhões de votos e compreende que o PS quer ter muitos votos, mas é difícil ter 3,5 milhões. Portanto, a vitória é integralmente de António José Seguro. Mas não vamos tentar condicionar a alegria que os socialistas sentem por terem contribuído para a eleição de um Presidente da República. Os socialistas, perante o quadro político que o país atravessa, ficaram contentes. Ninguém nos pode levar a mal. Parece que levam a mal que o PS fique contente e alegre por ter contribuído para que um dos seus militantes tenha sido eleito. Não reclamamos a vitória para o PS. Que o PS se empenhou como estrutura política, apoiando e que os seus dirigentes se envolveram para que esta candidatura pudesse chegar a bom porto, isso é um facto.

Disse que estes 3,5 milhões de eleitores nunca será possível para o PS em legislativas?

São 66%.

É uma base eleitoral que o Partido Socialista perdeu.

Não perdeu, não. O PS nunca teve 3,5 milhões de votos. Mário Soares teve quase.

Dificilmente o PS recuperará algum desse eleitorado?

Claro que estamos a trabalhar para recuperar eleitorado. António José Seguro teve na primeira volta 1,7 milhões de votos. O PS, nas eleições autárquicas, teve entre 1,7 a 1,8 milhões. Em 2024, quando empatou em deputados com o PSD, o PS teve também 1,8 milhões de votos, aproximadamente. A dinâmica de segunda volta é uma dinâmica muito própria, em que só concorrem dois.

Espera que a relação inicial entre António José Seguro e Luís Montenegro seja um bocadinho à imagem da relação inicial de Marcelo Rebelo de Sousa com António Costa?

Não quero fazer futurologia. Nenhum dos dois se pode eximir da responsabilidade que lhe foi conferida pelo voto popular de terem uma leal cooperação institucional. É uma obrigação de ambos. É a mesma obrigação que o Partido Socialista tem, de forma leal, cooperar, no quadro do Parlamento, com outras forças políticas democráticas e de respeitar a independência absoluta no exercício das suas funções de Presidente da República