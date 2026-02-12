Brilhante Dias vê Governo “desorientado” e tem PS “preparado” para apresentar mais medidas antitemporal

12 fev, 2026 - 07:00 • Susana Madureira Martins , Beatriz Pereira (Renascença) e Maria Lopes (Público)
Eurico Brilhante Dias considera “inusitada” a demissão da ministra da Administração Interna a meio de uma crise provocada pelas tempestades e, em entrevista ao programa Hora da Verdade, da Renascença e do jornal Público, o líder parlamentar do PS diz ter já “preparado” um novo pacote de ajudas.
Dias depois da vitória nas presidenciais de António José Seguro, o dirigente do PS diz que concorda com a política de consensos defendida pelo Presidente da República eleito, mas alerta que, para isso o primeiro-ministro tem de dar “resposta” às cartas do PS.
A ministra da Administração Interna demitiu-se na sequência da gestão do temporal. É natural que seja o primeiro-ministro a tutelar a pasta, mesmo que temporariamente?
Natural não é, mas parece-me evidente que é uma solução transitória. A primeira nota é que, sem prejuízo da avaliação em concreto que fazemos do desempenho da ministra, não estão em causa as suas competências profissionais em geral, mas, no caso concreto, manifestamente mostrava enormes dificuldades, pelo menos de comunicação.
É absolutamente inusitado que, perante uma dificuldade, o responsável da Administração Interna e da Proteção Civil se demita a meio do processo
A saída era uma questão de tempo?
Acho absolutamente inusitado. No meio desta borrasca e das dificuldades enormes que ainda temos no quadro da Proteção Civil na zona de Leiria, Marinha Grande, no Pinhal Interior, Figueiró dos Vinhos, Alvaiázere, Castanheira de Pera, Ansião e com uma parte do país em situação de calamidade que se tem vindo a alargar, é absolutamente inusitado que, perante uma dificuldade, o responsável da Administração Interna e da Proteção Civil se demita a meio do processo.
O primeiro-ministro tem dito, sobre a ministra da Saúde, que não faz sentido demitir responsáveis governativos a meio de uma crise. E é isso que faz neste caso.
O primeiro-ministro dará explicações no Parlamento, mais tarde ou mais cedo. Parece haver uma desorientação absoluta no Governo, na tutela da proteção civil, na coordenação interna. Os episódios do ministro da Defesa ou do ministro da Presidência foram absolutamente desconcertantes para quem vivia momentos de grande aflição. As imagens da interação entre a ministra da Administração Interna e o presidente da Câmara de Leiria foram de um homem que tinha gente sem água, sem luz, sem comida, com enormes problemas de telecomunicações e alguém [a ministra] que tinha chegado e aterrado de outro planeta no meio de uma situação de grave crise.
O Governo vive mal com situações de emergência. A situação no apagão foi de uma descoordenação absoluta e de uma falta de comunicação para lá do meio do dia. A questão dos incêndios ficará sempre associada à ideia de que nem nas piores circunstâncias, quando os autarcas literalmente berravam, o primeiro-ministro adiou a festa do Pontal e as imagens foram, de facto, muito contrastantes entre a aflição de uns e a festa dos outros. Portanto, o Governo não se mostrou preparado e devo dizer que trabalhei com o primeiro-ministro António Costa, em momentos particularmente duros e difíceis e acho inimaginável que o primeiro-ministro gerisse estas circunstâncias desta forma.
Diz que a ministra não tinha condições e agora está a defender que não devia ter sido agora. Não há aqui um paradoxo?
Não está em causa a avaliação em concreto que fazemos como titular do cargo. Esta semana tive a oportunidade de dizer, da forma mais elegante que consegui, que não tinha o perfil ideal para ser ministra.
Porque não tem peso político?
Não é apenas peso político. Já tivemos vários modelos da proteção civil: tivemos ex-autarcas, ex-líderes políticos, dirigentes políticos com peso relevante na estrutura do partido e com muita ligação ao terreno. Recordo que Jorge Coelho foi ministro da Administração interna, António Costa, José Luís Carneiro. É importante ter alguém que conheça a forma como a proteção civil se articula no terreno. Recordo que, no último governo do Partido Socialista, José Luís Carneiro era ministro da Administração Interna, mas tínhamos Patrícia Gaspar, que vinha da Proteção Civil, como secretária de Estado.
A única palavra que me ocorre é de uma absoluta desorientação. Descoordenação que foi manifesta no início da tempestade Kristin
É preciso ter mais técnicos?
É preciso ter mais experiência de gestão da proteção civil no terreno. E a ministra tem experiência seguramente em muitas áreas, mas estamos no meio de uma borrasca e nunca vimos que no meio da borrasca e de uma circunstância tão difícil, quem tem de estar ao comando saia. Infelizmente, a única palavra que me ocorre é de uma absoluta desorientação. Descoordenação que foi manifesta no início da tempestade Kristin.
A Comissão Nacional de Proteção Civil reuniu no domingo e a tempestade foi de terça para quarta. Demorou muito tempo. O Plano Nacional de Emergência e Proteção Civil, que coordena o conjunto das entidades que pode ser presidida pelo primeiro-ministro e que mete à mesa os ministros envolvidos na aproximação a uma crise, voltou a ser acionado cinco dias depois. Isto revela descoordenação e as populações precisam de um governo e de uma Proteção Civil eficaz. E se não fossem os autarcas na primeira linha, a situação seria ainda pior.
Que perfil deve ter o próximo ministro da Administração Interna?
O primeiro-ministro saberá a circunstância em que estamos. O Governo é dele e ele é o primeiro responsável, não é a senhora ministra.
Por isso estou a pedir o perfil e não um nome…
No PPD-PSD há outros protagonistas com experiência em diferentes áreas, em particular ex-autarcas que conhecem muito bem a forma como coordenam as emergências no seu território, conhecem a interação com os bombeiros, a GNR.
Alguns autarcas acionaram, eles próprios, as unidades militares mais próximas. O perfil é de alguém com capacidade de liderança e de ação e isso manifestamente não acontecia no caso da ainda ministra.
O PS vai propor algum tipo de instrumento para avaliar responsabilidades na resposta a este temporal de uma comissão de inquérito? Um grupo de trabalho?
Sim. O grupo parlamentar do PS apresentará na Comissão de Economia e Coesão Territorial a proposta de criação de uma subcomissão específica para estes eventos. Entretanto, o PSD propõe uma comissão eventual – por nós, nada a opor.
Há outra iniciativa que o Presidente da República alvitrou que a Assembleia da República poderia ponderar, a constituição de uma comissão técnica independente. Não temos objeção de fundo a que uma comissão técnica independente possa ser constituída especificamente para este efeito. Há vasos comunicantes com a Comissão Parlamentar de Inquérito aos incêndios florestais, por exemplo, o funcionamento do SIRESP, mas admitimos que esta tem um conjunto de especificidades muito evidentes e por isso não descartamos.
Nós estamos preparados para apresentar mais medidas. Enviámos ao Governo 70 medidas - 30 de emergência e 40 para o processo de recuperação
É expectável para o PS que exista uma remodelação mais alargada? Faria sentido aproveitar esta oportunidade para corrigir outras situações?
O primeiro-ministro é o principal responsável do Governo, ele saberá. Porque é que não estou a ser tão perentório? Porque o problema está nas políticas e no próprio primeiro-ministro. António Costa não pedia autorização aos ministros para coordenar atividades quando considerava que a gravidade do tema e da circunstância implicava uma ação direta sua. Isto não significou desautorizar nunca a ministra da Saúde, Marta Temido; não significou, em momento algum, desautorizar a ministra Constança Urbano de Sousa ou o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda. Mas nós sentíamos uma coordenação, o gabinete de crise funcionava e era presidido pelo primeiro-ministro.
Não há bons ministros com um mau primeiro-ministro e para isso o senhor primeiro-ministro tem que assumir integralmente as suas responsabilidades. Se o senhor primeiro-ministro entender que deve fazer uma remodelação, é uma opção do próprio. Apresentará seguramente nomes ao Presidente da República. Contudo, ele próprio deve fazer uma avaliação sobre a forma como tem agido, em particular em situações de crise.
São necessárias mais medidas de apoio às zonas afetadas pelo temporal?
Nós estamos preparados para apresentar mais medidas. Enviámos ao Governo 70 medidas - 30 de emergência e 40 para o processo de recuperação. Há uma parte substantiva do apoio que tem de ser a fundo perdido e isso implica um quadro de apoio empresarial que não viole os auxílios de Estado. Há um conjunto de municípios que não estão em situação de calamidade, mas em situação de contingência como Alenquer ou Loures, que vão ter problemas graves de reconstrução de casas, estradas e de apoio a empresas que estão em situação muito difícil. Ao dia de hoje, é evidente que o pacote de apoios irá evoluir e que os 2.500 milhões de euros será alargado. Estaremos mais perto dos 5 mil milhões, mas o Governo terá de fazer essa aproximação. O PS poderá alargar medidas na área florestal porque o Pinhal de Leiria foi fortemente devastado. Precisamos de novas medidas que cheguem ao terreno de forma eficaz. Há gente que hoje lhe chove em casa, não tem eletricidade, não tem água. A situação que vivemos nestes territórios precisa de uma solução muito musculada para que as pessoas possam recuperar a normalidade da sua vida.
Algumas destas zonas afetadas e em estado de calamidade só vão a votos no domingo. Daquilo que conhece do terreno, há condições para essa eleição se fazer neste domingo?
É uma resposta que não consigo dar hoje.
Vê necessidade de alterar as leis eleitorais, nomeadamente para a eleição do Presidente da República, tendo em conta estas situações que estamos a viver de estado de calamidade ou de emergência?
Faz parte do nosso trabalho ponderar. Suspender umas eleições é uma decisão muito difícil porque a democracia deve funcionar, os órgãos devem ser renovados. Uma decisão hoje de suspensão de ato eleitoral com este quadro governativo e parlamentar, pode-nos parecer seguro, não sei se noutro quadro parlamentar ou noutra circunstância, será absolutamente seguro. Abrir exceções é arriscado e a ponderação é essa. Quando tomarmos uma decisão sobre quais as condições de suspensão do ato eleitoral, temos que perceber que elas podem ser usadas em diferentes circunstâncias.
O resultado destas eleições presidenciais vem ajudar o PS ou a missão de António José Seguro não pode nem deve ser a de salvar o PS?
O PS tem um programa, o Presidente da República não tem. O conhecimento que tenho da forma de estar e de exercício de funções de António José Seguro afastam qualquer veleidade de alguém querer apropriar-se da intervenção do Presidente da República. E o PS também não quer sequer apropriar-se da sua vitória. Claro que o PS apoiou. Os militantes, os dirigentes, os simpatizantes do PS participaram na campanha, foram votar com gosto. Acho que foram mesmo decisivos para que na primeira volta tivesse o resultado que teve. Mas a vitória é de António José Seguro, da sua forma de fazer política, da forma como abordou as eleições presidenciais.
Apoiámos António José Seguro para ele ser o Presidente de todos os portugueses e ser de todos os portugueses significa que em momento algum se confunde com ação político-partidária ou parlamentar do PS ou de qualquer outro partido. O PS continua a ser um partido de oposição, alternativa democrática a este governo. O nosso trabalho já começou, o de prepararmos o partido com processo interno, com congresso, com eleições nas federações distritais e nas concelhias.
Para o PS, a duração da legislatura continua a ser de mais três anos?
Nunca confundimos aquilo que são eleições presidenciais com outras. Este governo é um governo minoritário. Tem 91 deputados que o apoiam na Assembleia da República.
Não será pelo PS que não haverá estabilidade?
O PS está disponível para cumprir, para colaborar para que o país tenha políticas públicas que resolvam os problemas dos portugueses.
O PS está disponível. Isso significa que as cartas que envia ao primeiro-ministro devem ter resposta
Pensei que ia dizer que está disponível para cumprir os três anos que faltam.
O sentido das palavras do secretário-geral do PS em toda a sua extensão são as de que desde que foi eleito secretário-geral disse que a AD não tinha de ficar nas mãos da extrema-direita. E que há um espaço para consensos em áreas muito claras, áreas de soberania como as Forças Armadas. E nem me parece, com toda a sinceridade, que seja um espaço de grande divergência, porque estamos a falar da participação de Portugal no quadro da NATO.
O que António José Seguro disse é que procuraria consensos e que a política trincheira fosse ultrapassada. Aquilo que o secretário-geral do PS disse no domingo foi que, para os consensos, o PS está disponível. Isso significa que as cartas que envia ao primeiro-ministro devem ter resposta e devemos criar um quadro em que os partidos contribuem para as soluções. Nós não somos menos oposição por participar em soluções concretas, em políticas concretas.
Esta ideia de que os portugueses não conseguem perceber que um partido de oposição estabeleça um acordo em concreto com um partido do governo é um bocado infantil. As pessoas não são infantis. As pessoas percebem que grande parte deste processo, por força política que tem o PS, passa por condicionar, participando na discussão quando o governo não é maioritário. Mas também não aceitamos - porque não é sério - que essa discussão seja feita numa espécie de trio em que um dos membros do trio seja um partido anti-democrático e onde, para termos o acordo, as soluções tenham que incluir soluções inconstitucionais, como foi o caso da lei da nacionalidade e da lei de Estrangeiros.
Essa abertura para o diálogo não obriga o Partido Socialista a viabilizar a proposta de Orçamento do Estado para 2027?
Quanto aos Orçamentos de Estado, o PS tem tido uma posição clara e cristalina. O PS vai pronunciar-se em outubro de 2026 sobre o orçamento de 2027. Mas não vai entrar numa discussão, nem numa barganha de propostas, nem ter estados de espírito.
Isso descansava um pouco o Presidente da República eleito.
Nós não conhecemos o Orçamento 2027. Há outras questões pelo caminho que são bastante mais relevantes. O governo apresentou um anteprojeto de reforma do Código Laboral e o Partido Socialista foi claro quanto à reforma do Código laboral. Conhecemos o anteprojeto e tomámos uma posição quanto ao anteprojeto. E, já agora, o Presidente República também foi relativamente claro quanto à opinião que tinha sobre esse pacote laboral. Respeitamos o espaço da concertação social. É inimaginável um acordo concertação social em que os sindicatos dos trabalhadores só tem medidas contra os seus interesses e, portanto, a UGT autonomamente faz o seu caminho. Esperamos naturalmente, que a concertação social possa fazer algum caminho.
O Presidente eleito não considera que o chumbo do Orçamento seja razão para dissolver a Assembleia e para ir para eleições. Isso dá alguma margem ao PS para poder rejeitar o Orçamento e vivermos em duodécimos?
O Orçamento é apresentado na Assembleia da República, não é apresentado ao Presidente da República. O que esperamos é que Orçamento de Estado seja um bom Orçamento de Estado para os portugueses, que resolva o problema da habitação, que considere o investimento na Defesa, que continue a ter as contas públicas controladas e equilibradas, que a dívida possa continuar a reduzir-se, que os portugueses aumentem os seus rendimentos. Nunca estamos na expetativa de receber um mau Orçamento de Estado. O PS tomará uma posição em outubro 2026. Até lá, temos um longo caminho e esse longo caminho tem já nestes meses a questão da reforma laboral, que para nós é estrutural.
Com esta vitória nas presidenciais, o chamado “segurismo” ajustou contas com um certo PS que apeou Seguro há pouco mais de 11 anos?
Não, isso não é razoável. O Partido Socialista é sempre mais forte quando está unido. E muita gente que apoiou António Costa nesse confronto eleitoral interno [contra Seguro] apoiou a candidatura presidencial de Seguro] com vigor e entusiasmo.
Alguns a contragosto.
O PS é um partido enorme. O Partido Socialista nestas eleições presidenciais apoiou um candidato, num processo que é sempre complicado, difícil.
E demorado.
Demorado, se não tivesse resultado. Como resultou, a decisão foi no tempo certo. Apoiou um candidato que se apresentou como suprapartidário e mobilizou-se para que ele passasse à segunda volta numas eleições únicas que não tínhamos há muitos anos.
Para quem dizia que o PS não ia cantar vitória e não se ia aproveitar dos louros, afinal…
Não, nós não temos a menor dúvida. É uma questão de aritmética. António José Seguro teve 3,5 milhões de votos e compreende que o PS quer ter muitos votos, mas é difícil ter 3,5 milhões. Portanto, a vitória é integralmente de António José Seguro. Mas não vamos tentar condicionar a alegria que os socialistas sentem por terem contribuído para a eleição de um Presidente da República. Os socialistas, perante o quadro político que o país atravessa, ficaram contentes. Ninguém nos pode levar a mal. Parece que levam a mal que o PS fique contente e alegre por ter contribuído para que um dos seus militantes tenha sido eleito. Não reclamamos a vitória para o PS. Que o PS se empenhou como estrutura política, apoiando e que os seus dirigentes se envolveram para que esta candidatura pudesse chegar a bom porto, isso é um facto.
Disse que estes 3,5 milhões de eleitores nunca será possível para o PS em legislativas?
São 66%.
É uma base eleitoral que o Partido Socialista perdeu.
Não perdeu, não. O PS nunca teve 3,5 milhões de votos. Mário Soares teve quase.
Dificilmente o PS recuperará algum desse eleitorado?
Claro que estamos a trabalhar para recuperar eleitorado. António José Seguro teve na primeira volta 1,7 milhões de votos. O PS, nas eleições autárquicas, teve entre 1,7 a 1,8 milhões. Em 2024, quando empatou em deputados com o PSD, o PS teve também 1,8 milhões de votos, aproximadamente. A dinâmica de segunda volta é uma dinâmica muito própria, em que só concorrem dois.
Espera que a relação inicial entre António José Seguro e Luís Montenegro seja um bocadinho à imagem da relação inicial de Marcelo Rebelo de Sousa com António Costa?
Não quero fazer futurologia. Nenhum dos dois se pode eximir da responsabilidade que lhe foi conferida pelo voto popular de terem uma leal cooperação institucional. É uma obrigação de ambos. É a mesma obrigação que o Partido Socialista tem, de forma leal, cooperar, no quadro do Parlamento, com outras forças políticas democráticas e de respeitar a independência absoluta no exercício das suas funções de Presidente da República