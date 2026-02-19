Autarca de Leiria pede "mais controlo" para empresas como a E-Redes: "Parecem intocáveis"

E qual é a explicação para até agora, em muitas casas, não terem eletricidade?

Empresas como a E‑Redes — que têm um património de soberania nacional, porque a electricidade é vital para a nossa vida — têm que ter mais regulação, mais controlo, ou têm que ser nacionais.

Não podemos ter esta responsabilidade toda entregue a privados sem estar devidamente controlada ou senão tem que ser o Estado a tomar conta.

A gente sabe como é que aconteceu. O país estava de tanga. Teve que se vender as joias da coroa. Vendemos o filet mignon. Estas redes eléctricas são muito importantes para o país. Tem que haver uma estratégia de investimento, seja não só naquilo que é a sua resiliência, a sua proteção, a sua capacidade.

Qual é que é a solução?

Têm que ser apuradas as responsabilidades da E-Redes, os prejuízos que causou à economia e às pessoas têm que ser devidamente ressarcidos, tem que se apurar o porquê de os meios não terem sido acionados em devido tempo a nível do estrangeiro, saber quanto é que se gasta na manutenção de uma coisa que é paga por nós. Em alguns serviços, tornámo-nos um país de outsourcing. A E-Redes não tem equipa interna, ou, se tem, é pequena, vive de outsourcing. Tem que se avaliar esse outsourcing. Tem que se avaliar as competências desse outsourcing. E tem que se avaliar quanto é que se paga aos desgraçados do outsourcing para fazer um trabalho tão importante quanto este.

Portugal abdicou de parte da sua soberania na energia e agora é uma fragilidade do Estado?

Não tenho dúvidas sobre isso, foi no Leslie, foi no apagão e agora foi esta. Se não aprendemos nada é porque estamos ceguinhos. Temos mesmo que olhar para esta questão das autoestradas da energia. A energia é fundamental para nós funcionarmos. Nós não podemos ter isto na mão de... parece que são intocáveis.

Reverter o facto de esta empresa ser privada é muito difícil?

Se não for por um caminho, terá que ser pelo outro. E o outro é: tem que existir um controlo muito apertado sobre o trabalho destas empresas.

Porquê é que diz que é intocável?

Muita parte da economia nacional, europeia, e da economia mundial está assente sobretudo nos poderes económicos e não nos poderes políticos. Quem manda nos Estados Unidos não é só Donald Trump. Quem manda em Portugal também não são só os políticos, infelizmente.

É uma empresa como a E-Redes, por exemplo, e como a REN?

Não quero falar sobre esse assunto, acho que não é muito relevante agora para o caso. Acho que é importante olharmos para aquilo que é efetivamente importante para o nosso país e ter uma estratégia. A distribuição de água em alta é do Estado, tem que continuar a ser do Estado. A distribuição em baixa no concelho de Leiria é da Câmara Municipal, há outros autarcas que querem privatizá-la, no meu entender tem que ser da nossa posse.

A distribuição de energia em alta devia ser do Estado ou então de uma empresa que tenha essa responsabilidade, mas altamente controlada, em que sejam garantidas as condições de segurança. E depois a baixa já pode ser feita por privados, como é a Endesa, a Galp, a EDP, etc. Essa é a primeira conclusão.

Há uma segunda, que é a Proteção Civil. Tem que mudar de paradigma. Temos novos problemas, que não são só incêndios florestais. Isto pode acontecer porque foi uma alteração àquilo que são as condições climatéricas.

Pode acontecer mais no futuro?

Sim, e pode acontecer uma nova realidade, que é a Europa estar em guerra. E se fosse guerra a sério? Alguém que nos queira mal, era tão fácil pôr-nos um apagão. Onde é que estão as subestações? Quais são os postes de alta tensão? Estamos sujeitos a sabotagens que podem pôr-nos em risco. Também temos que pensar nisto. Nós temos que passar para outro patamar. Porque o mundo tornou-se mais perigoso.

O senhor foi eleito pelo PS. Acha que alguma da dificuldade de ser ouvido inicialmente pelo Governo tem a ver com o facto de o senhor ser de um partido, o PS, e o Governo de Luís Montenegro ser do PSD?

Acho que não. Se o Governo pensa assim, pensa mal. Em Leiria, a maioria das pessoas são PSD. Nas últimas legislativas o Chega ficou em segundo lugar, o PSD ganhou por larga margem e o PS ficou em terceiro. Nas autárquicas, quem tem ganhado é este projeto e, portanto, há pessoas que são PSD que votam em mim. Há pessoas do Chega que votam em mim. O Presidente da Câmara de Leiria é um apaixonado por Leiria.

Como é óbvio, nestas três semanas, voltando à questão da empatia, há nervos. Levei com uma bomba em cima. Nestes momentos a questão da capacidade de raciocínio, de mobilização, nem sempre é mais clara. Eu admito os erros.

Mas não se arrepende de ter dito que não queria um circo aqui em Leiria?

Se calhar não devia ter dito. Se calhar isso está a prejudicar Leiria. E arrependo-me de ter dito isso. Mas foi aquilo que me saiu na altura. Eu devia ter pensado que isso devia ter consequências para Leiria.

António José Seguro, o Presidente da República eleito, prometeu que a primeira presidência aberta que irá fazer será aqui nesta zona da região Centro, não só Leiria, mas também Coimbra. Acha que pode ser um bom veículo para forçar o Governo a agir de modo a ajudar as autarquias?

O papel do Presidente da República é decisivo para a democracia portuguesa nos próximos anos. Já era antes da tragédia, acho que agora este vai ser mais um desígnio. O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa foi peça fundamental nestas três semanas. Foi a pessoa a quem recorri. Foi o segundo telefonema que fiz a seguir ao primeiro-ministro e o qual percebeu. Este nível de políticos já não vai haver muitos. O Presidente António José Seguro não tenho dúvidas nenhumas de que vai, no seu mandato, colocar os efeitos da catástrofe de Kristin na sua agenda.