Autarca de Leiria pede "mais controlo" para empresas como a E-Redes: "Parecem intocáveis"

19 fev, 2026 - 07:00 • Susana Madureira Martins , Lara Castro , João Pedro Quesado (Renascença) e Helena Pereira (Público)
O autarca de Leiria, Gonçalo Lopes, pede um novo plano de ajudas do Governo, "mais musculado", e lamenta que haja famílias ainda sem eletricidade nalgumas zonas do concelho, aproveitando para criticar a E-Redes: "Parecem intocáveis", apelando a um "controlo" público da empresa.
Gonçalo Lopes concedeu uma entrevista ao programa Hora da Verdade, da Renascença e do jornal Público, no quartel dos Bombeiros Sapadores onde tem instalado o seu gabinete de crise desde o dia em que a tempestade Kristin varreu o seu concelho e assume arrepender-se de ter criticado os políticos que foram a Leiria fazer "um circo".
Passadas estas três semanas, já consegue ter números sobre os prejuízos provocados pela passagem da depressão Kristin por Leiria?
Os prejuízos ainda estão a ser calculados. Só a autarquia, na operação de limpeza para restabelecer os serviços mínimos, gastou 14 milhões de euros. Em termos de candidaturas das pessoas para os apoios à sua própria habitação, temos um pedido de apoio de 23 milhões de euros, o que dá uma média de 6.500 euros por casa. Na parte da economia, temos cerca de 700 candidaturas, que representam 200 milhões de euros.
Podemos estar a falar de um prejuízo na ordem dos 700 milhões de euros. Há uma dimensão de prejuízos que tem a ver com a paragem da economia. A economia do concelho de Leiria representa cerca de 2,1 mil milhões de euros por ano. Há uma dimensão que ainda está por calcular, que tem a ver com a devastação da floresta do concelho. A Câmara tem um orçamento anual de 150 milhões de euros.
Têm sido suficientes os apoios do Estado central?
Estamos a falar dos 2.500 milhões de euros. Há uma parte que é direcionada às empresas. Não sei se esse dinheiro já chegou ou não à conta dos empresários, não consigo responder. No caso da habitação, as 3.500 candidaturas ainda não estão validadas, porque compete à Câmara confirmar os estragos. Não é uma operação automática. No dia em que for automático pagarmos algo que não é justo, os autarcas podem ser condenados com responsabilidade financeira.
Essa medida não foi conversada, então, com os autarcas?
Estamos num processo de aprendizagem acelerado. Temos que acautelar as situações. Aproveito para dizer aos leirienses que vamos tentar encontrar as melhores respostas e os melhores valores, tendo em conta aquilo que é a informação que nos é disponibilizada. E se alguns dos apoios forem atribuídos incorrectamente e for detetado no futuro, terão que ser acionados os mecanismos necessários de retorno dessas verbas.
E relativamente ao PTRR que o primeiro-ministro anunciou, que tem um nome mas que ainda não se sabe em que é que vai consistir, o que é que espera?
Não conheço em detalhe a proposta. Terá que haver uma fase de reforço. Há um Estado central, há o poder local, há o poder regional, que são as CCDR, todos eles têm que estar integrados, tem que haver diálogo.
E esse diálogo tem existido?
O diálogo é difícil quando não há comunicações. Eu ainda recebo telefonemas para reporem eletricidade na casa das pessoas. Ainda estamos neste pântano. Terminou a calamidade no domingo, mas eu ainda tenho pessoas em estado de calamidade. Estou desejoso de terminar esta fase, ter energia em todo o lado, voltar a ter comunicações. Nenhum país que leva com uma catástrofe deste tamanho consegue erguer-se sozinho. Vai ser sempre precisa ajuda da União Europeia. Foi o que aconteceu no ano passado em Valência, que recebeu 68 milhões de euros.
O que nos falta é dinheiro. Tem que entrar dinheiro, senão toda esta recuperação pode pôr em causa a qualidade de vida mínima das pessoas. Se o efeito contágio do que aconteceu com a Kristin neste território não for controlado já, podemos ter um grave problema para a economia nacional. Nós estamos a falar de setores exportadores, setores de indústria de ponta. E se eles ficam parados, vai-se sentir no país.
O Governo já tem noção e está a fazer o esforço ou ainda não? Ainda não está a sentir que o Governo está ciente da tarefa que existe pela frente?
O Governo, numa primeira fase, não teve sequer informação suficiente, declarou o estado de calamidade quando achou que devia declarar, lançou as medidas de apoio dos 2,5 mil milhões. No meu entender, vai ter que ser revisto. Acho que é pouco. É impossível para aquilo que é a dimensão dos estragos na região.
Para quanto?
Ainda não consigo dizer.
Mas o Governo já devia ter explicado o que é que era o PTRR, que falou na semana passada?
Eventualmente ainda não está em condições, não tenho os dados todos, admito perfeitamente. Tenho-me pautado sempre por ter uma relação de empatia, nem sempre é fácil. Mas, assim como eu gosto que o primeiro-ministro ou os governantes se ponham no meu lugar, eu também tento fazer empatia com quem nos governa. O Governo está a tentar ratear o dinheiro que existe porque o país é pobre. Portanto, tem que ir buscar recursos que são aqueles que tem.
O PRR está a chegar ao fim, o quadro comunitário tem que ser revisto, porque muda tudo, não é? Pelo menos neste território.
Admito que tenham lançado um desígnio e que agora, nas próximas semanas, possa vir a ser musculado com mais informação. É a sensação que tenho. Quiseram dar um sinal político ao território, a dizer, atenção, já não se esquecem de vocês, porque já temos um plano com um nome bonito.
Receia que o desemprego dispare no concelho?
Sim. Já existe desemprego nestas três semanas, a começar pelas empresas que recorrem a trabalho temporário. Depois há o lay-off. Quais são os setores que estão mais afectados? Quais são as indústrias, os setores que têm mais dificuldades? É o dos moldes, da metalomecânica e da construção civil.
As medidas de apoio à economia que foram anunciadas devem ser repensadas. Não pode ser só o empréstimo. No fundo, o que estão a oferecer é um apoio à tesouraria e um apoio ao investimento em que têm anos de carência e depois a pessoa tem que passar a pagar aquilo que lhe foi emprestado. E depois há a possibilidade de haver um prémio de fundo perdido associado. Convinha que o ministro da Economia tentasse encontrar soluções extras de apoio que não fossem de empréstimo, que fossem a fundo perdido mais alargado. Ou tentar prolongar durante mais anos o empréstimo. Temos que encontrar soluções para que se consiga cativar os empresários para a reconstrução, senão alguns não vão voltar.
A atual presidente da CCDR, Isabel Damasceno, esteve literalmente desaparecida. A que é que se deve esse apagamento?
A CCDR está numa fase de transição. Há um presidente eleito desejoso de entrar e há uma presidente que está desejosa de sair.
Isso não torna o órgão um bocadinho inoperacional?
Neste momento, o papel da CCDR será no libertar verbas e no levantamento dos estragos, e isso também está dependente de nós. Portanto, não é tanto a CCDR, embora a estrutura esteja montada. Sim, possivelmente vai ser necessário um reforço na fase seguinte. O papel da CCDR vai depender muito da entrada do atual presidente que já foi eleito. Não sei porque é que não tomou posse.
Em relação à presença dos militares no concelho, Luís Montenegro, no final do Conselho de Ministros Extraordinário, e perante a pergunta sobre como tinha sido possível no dia a seguir à tempestade a Protecção Civil apenas ter pedido a ajuda de uma equipa de quatro militares, o primeiro-ministro disse que as câmaras municipais é que deveriam ter pedido essa ajuda ao Exército. Como é que viu esta declaração do primeiro-ministro?
Nós temos um quartel e temos uma base aérea no concelho, mas estiveram a tratar da sua casa também. Esses não os podia chamar. A dinâmica das primeiras horas foi assustadora.
Mas como é que viu o facto de a Protecção Civil não ter pedido logo a ajuda dos militares, então, a nível central?
Se algum dia existir um terramoto em Lisboa, quem vai salvar Lisboa é Leiria. Agora houve um terramoto em Leiria, quem tinha que salvar Leiria era Lisboa. Esses mecanismos deviam ser acionados pela Proteção Civil a nível nacional, no comando nacional, onde inclusivamente o primeiro-ministro tinha estado a fazer briefings. Quem sou eu para dar ordens ao Exército? Eu nunca fui à tropa, mas há uma coisa que a tropa tem, que é uma coisa que se chama cadeia de comando. Tem que haver um aviso de cima.
Acha que tem que haver uma reformulação da Proteção Civil?
Não tenho dúvidas absolutamente nenhumas. Vou dizer o que é que eu acho que o país deve fazer. Há uma A1, mas há uma autoestrada tão importante como a A1 que é a autoestrada da eletricidade. Nós estamos há três semanas a reparar a autoestrada da eletricidade.
E qual é a explicação para até agora, em muitas casas, não terem eletricidade?
Empresas como a E‑Redes — que têm um património de soberania nacional, porque a electricidade é vital para a nossa vida — têm que ter mais regulação, mais controlo, ou têm que ser nacionais.
Não podemos ter esta responsabilidade toda entregue a privados sem estar devidamente controlada ou senão tem que ser o Estado a tomar conta.
A gente sabe como é que aconteceu. O país estava de tanga. Teve que se vender as joias da coroa. Vendemos o filet mignon. Estas redes eléctricas são muito importantes para o país. Tem que haver uma estratégia de investimento, seja não só naquilo que é a sua resiliência, a sua proteção, a sua capacidade.
Qual é que é a solução?
Têm que ser apuradas as responsabilidades da E-Redes, os prejuízos que causou à economia e às pessoas têm que ser devidamente ressarcidos, tem que se apurar o porquê de os meios não terem sido acionados em devido tempo a nível do estrangeiro, saber quanto é que se gasta na manutenção de uma coisa que é paga por nós. Em alguns serviços, tornámo-nos um país de outsourcing. A E-Redes não tem equipa interna, ou, se tem, é pequena, vive de outsourcing. Tem que se avaliar esse outsourcing. Tem que se avaliar as competências desse outsourcing. E tem que se avaliar quanto é que se paga aos desgraçados do outsourcing para fazer um trabalho tão importante quanto este.
Portugal abdicou de parte da sua soberania na energia e agora é uma fragilidade do Estado?
Não tenho dúvidas sobre isso, foi no Leslie, foi no apagão e agora foi esta. Se não aprendemos nada é porque estamos ceguinhos. Temos mesmo que olhar para esta questão das autoestradas da energia. A energia é fundamental para nós funcionarmos. Nós não podemos ter isto na mão de... parece que são intocáveis.
Reverter o facto de esta empresa ser privada é muito difícil?
Se não for por um caminho, terá que ser pelo outro. E o outro é: tem que existir um controlo muito apertado sobre o trabalho destas empresas.
Porquê é que diz que é intocável?
Muita parte da economia nacional, europeia, e da economia mundial está assente sobretudo nos poderes económicos e não nos poderes políticos. Quem manda nos Estados Unidos não é só Donald Trump. Quem manda em Portugal também não são só os políticos, infelizmente.
É uma empresa como a E-Redes, por exemplo, e como a REN?
Não quero falar sobre esse assunto, acho que não é muito relevante agora para o caso. Acho que é importante olharmos para aquilo que é efetivamente importante para o nosso país e ter uma estratégia. A distribuição de água em alta é do Estado, tem que continuar a ser do Estado. A distribuição em baixa no concelho de Leiria é da Câmara Municipal, há outros autarcas que querem privatizá-la, no meu entender tem que ser da nossa posse.
A distribuição de energia em alta devia ser do Estado ou então de uma empresa que tenha essa responsabilidade, mas altamente controlada, em que sejam garantidas as condições de segurança. E depois a baixa já pode ser feita por privados, como é a Endesa, a Galp, a EDP, etc. Essa é a primeira conclusão.
Há uma segunda, que é a Proteção Civil. Tem que mudar de paradigma. Temos novos problemas, que não são só incêndios florestais. Isto pode acontecer porque foi uma alteração àquilo que são as condições climatéricas.
Pode acontecer mais no futuro?
Sim, e pode acontecer uma nova realidade, que é a Europa estar em guerra. E se fosse guerra a sério? Alguém que nos queira mal, era tão fácil pôr-nos um apagão. Onde é que estão as subestações? Quais são os postes de alta tensão? Estamos sujeitos a sabotagens que podem pôr-nos em risco. Também temos que pensar nisto. Nós temos que passar para outro patamar. Porque o mundo tornou-se mais perigoso.
O senhor foi eleito pelo PS. Acha que alguma da dificuldade de ser ouvido inicialmente pelo Governo tem a ver com o facto de o senhor ser de um partido, o PS, e o Governo de Luís Montenegro ser do PSD?
Acho que não. Se o Governo pensa assim, pensa mal. Em Leiria, a maioria das pessoas são PSD. Nas últimas legislativas o Chega ficou em segundo lugar, o PSD ganhou por larga margem e o PS ficou em terceiro. Nas autárquicas, quem tem ganhado é este projeto e, portanto, há pessoas que são PSD que votam em mim. Há pessoas do Chega que votam em mim. O Presidente da Câmara de Leiria é um apaixonado por Leiria.
Como é óbvio, nestas três semanas, voltando à questão da empatia, há nervos. Levei com uma bomba em cima. Nestes momentos a questão da capacidade de raciocínio, de mobilização, nem sempre é mais clara. Eu admito os erros.
Mas não se arrepende de ter dito que não queria um circo aqui em Leiria?
Se calhar não devia ter dito. Se calhar isso está a prejudicar Leiria. E arrependo-me de ter dito isso. Mas foi aquilo que me saiu na altura. Eu devia ter pensado que isso devia ter consequências para Leiria.
António José Seguro, o Presidente da República eleito, prometeu que a primeira presidência aberta que irá fazer será aqui nesta zona da região Centro, não só Leiria, mas também Coimbra. Acha que pode ser um bom veículo para forçar o Governo a agir de modo a ajudar as autarquias?
O papel do Presidente da República é decisivo para a democracia portuguesa nos próximos anos. Já era antes da tragédia, acho que agora este vai ser mais um desígnio. O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa foi peça fundamental nestas três semanas. Foi a pessoa a quem recorri. Foi o segundo telefonema que fiz a seguir ao primeiro-ministro e o qual percebeu. Este nível de políticos já não vai haver muitos. O Presidente António José Seguro não tenho dúvidas nenhumas de que vai, no seu mandato, colocar os efeitos da catástrofe de Kristin na sua agenda.