Hugo Soares responde a críticas de Passos Coelho: "É manifestamente um tiro ao lado"

Mas os autarcas da região continuam muito revoltados.

Tenho um profundo reconhecimento pelo trabalho dos autarcas, que são o primeiro elo de ligação entre as populações e o poder. Claro que se queixam, claro que gostariam de ter as questões resolvidas mais rapidamente.

Com a dimensão dos apoios às zonas afetadas pelo temporal, o PS já manifestou disponibilidade para aprovar um Orçamento retificativo, se for necessário. Há ainda a possibilidade de Portugal vir a ter um défice para acautelar esse esforço adicional. O país perceberia que o ministro das Finanças tivesse um excedente orçamental e não usasse toda a folga financeira para apoiar a zona centro?

Não sou capaz de lhe dizer hoje se vamos ter défice ou se vamos ter excedente orçamental. Creio que ninguém é. O cenário ótimo seria [aquele em] que pudéssemos ter excedente orçamental e continuarmos a corresponder aos desafios colocados pela recuperação dos territórios afetados. Veremos o que é que acontece no final, mas julgo que, quer haja um défice pontual, quer haja um excedente que seja também pontual, os portugueses perceberão as circunstâncias excecionais que estamos a viver e isso não será caso, certamente. Se tiver de haver um défice ligeiro nas contas públicas face às circunstâncias anormais que estamos a viver creio que daí não virá mal ao mundo e que os portugueses perceberão. É bom para o país ter défice? Não é. Mas ter, passados três anos, um ligeiro défice orçamental é isso que causa um desequilíbrio nas contas públicas de modo a que devamos ficar preocupados? Também não.

Eventuais problemas ou uma evolução na investigação do Ministério Público sobre a casa do primeiro-ministro em Espinho não preocupam? Não podem ser um gatilho para essa instabilidade?

A casa do primeiro-ministro deve ser a casa mais escrutinada do mundo inteiro e, portanto, é com enorme tranquilidade que as investigações devem decorrer. Confio inteiramente na Justiça e confio, do ponto de vista da credibilidade, da responsabilidade, da seriedade, inteiramente no primeiro-ministro.

Os políticos hoje, nomeadamente os presidentes de câmara, estão sujeitos não a escrutínio, mas a uma maledicência mesmo, que se materializa constantemente em denúncias anónimas, que devem ser um poço sem fundo junto do Ministério Público, junto da PJ. Desconfio mesmo que não deve haver um político no ativo que não tenha denúncias anónimas contra si.

Acha que Luís Montenegro vai ser perseguido com denúncias anónimas durante todo o tempo em que for primeiro-ministro?

Não faço ideia. Os políticos estão sujeitos a isso, sobretudo, repito-lhe, os presidentes de câmara. Já agora, um dos problemas do poder local é muitas vezes o medo de decidir perante estas circunstâncias.

O presidente da Câmara de Leiria, na semana passada, dizia-nos que aquela medida do Governo de dar cinco mil euros sem vistoria com base em fotografias sem vistoria lhe levanta muitas dúvidas, precisamente porque sabe que pode vir a ter mais tarde algum processo por causa disso.

Pode, mas o Governo decidiu uma forma rápida e expedita de ressarcimento às pessoas, para poderem recuperar as suas vidas. O que é que preferia? Preferia que o Governo demorasse dois meses a entregar os cinco mil euros à pessoa ou que fosse rápido nessa circunstância perante uma calamidade como esta? Olhe, eu prefiro arriscar.

Para quando é que podemos ter, de facto, a eleição dos órgãos externos do Parlamento e o que é que está a empatar? É uma falta de acordo com o PS, com o Chega, ou com os dois ao mesmo tempo?

Sou o mais interessado em que isso se resolva rápido, porque essa é uma novela que se vai arrastando, mas é uma novela que tem explicações. No fundo, a composição do Parlamento hoje é completamente diferente daquilo que acontecia no passado, que facilitava evidentemente estas escolhas. Estou absolutamente convencido de que nas próximas semanas, que não serão muitas, haverá eleições para os órgãos externos da Assembleia da República.

E quem é que vai ter de ceder?

Numa negociação cede toda a gente.

Mas o PS tem dito sempre que não irá ceder, por exemplo, em relação às suas escolhas para o Tribunal Constitucional. Como é que se descalça essa bota?

Não vou dizer nada que possa complicar as negociações em curso, e que estão a chegar finalmente a bom termo. Estou convencido de que, num par de semanas, tudo se comporá e essas eleições se realizarão.

Maria Lúcia Amaral, que era a provedora de Justiça antes de ser nomeada ministra da Administração Interna, pode regressar ao lugar, sendo que este está vago há vários meses?

Na anterior legislatura, o PSD indicou o presidente do Conselho Económico e Social num acordo — que é um acordo de décadas com o PS — em que ora o PSD indica o presidente do Conselho Económico e Social, ora o PS indica o provedor de Justiça. Eu manterei a minha palavra.

E o Chega não entra nessa equação?

Creio que o Chega tem a responsabilidade e a maturidade democrática de perceber que esta equação é uma equação que está resolvida não agora, mas lá atrás.

Não é mais difícil negociar com o Chega do que com o PS?

Todas as negociações têm sido difíceis. Todas. Mas não têm sido mais difíceis com um do que com outro. Dá-me muitas vezes a sensação de que há uma espécie de birra que infantiliza um bocadinho a política, que é aquela ideia de que, quando negoceio com um determinado partido, não o posso fazer com o outro. Aquela velha conversa de escolher um parceiro — eu acho isso uma infantilização da política tremenda. É uma espécie de birra entre o Chega e o Partido Socialista, do género: “Se falas comigo, não podes falar com eles”. Mas eu quero ser claro: eu vou falar sempre com os dois.

É na construção deste diálogo que as melhores soluções aparecem. E, portanto, as dificuldades têm sido manifestamente iguais. É mais difícil falar com o Chega numa matéria, como é mais difícil falar com o PS noutra. Vou-lhe dar um exemplo: na regulação da imigração, o Chega tem um mérito. Foi o partido mais vocal a trazer para a discussão pública os problemas ligados à imigração, de forma menos correcta, a raiar uma espécie de xenofobia ou de racismo que nós não temos. Mas tem esse mérito. Chamou a atenção para um problema que existia e que está a ser combatido. Não tenho uma visão maquiavélica, no sentido de dizer que esta é uma matéria de direita. Mas só posso conversar com o Chega? Não! Da mesma forma que aumentar o Complemento Solidário para Idosos, como nunca foi feito no passado, é uma matéria que eu só posso conversar com o PS? Não! Porque é que eu não hei-de poder negociar com o PS regras claras para o combate à fraude nos subsídios?

Mas isso é uma batalha do Chega, não é?

Não é um argumentário do Chega, é o meu também. E creio que deve ser o seu, deve ser de qualquer português. A mim cria-me dificuldade entender esta segregação de temas face à ideologia política. Perante problemas concretos que existem, não aceito essa segregação ideológica. Acho que é um erro.

E também não é legítimo, então, que às vezes o Chega e o PS convirjam? Por exemplo, o PSD ficou nervoso com este recente caso do layoff e fala muitas vezes das coligações negativas.

É inteiramente legítimo que o Chega e o PS façam o que têm feito desde a anterior legislatura, que é, em matérias essenciais, juntarem-se e votarem contra o Governo.

Não há problema nenhum. Outra coisa é eu entender que há matérias que são de reserva do poder executivo e que o Chega e o PS — designadamente o PS, que não o fez enquanto foi poder — se juntem agora e depois façam asneira da grossa. Eu dou-lhe vários exemplos. Quando mudaram o montante do apoio às pessoas que foram afectadas pelos incêndios, quiseram aumentar de oito mil euros para 15 mil euros. Por causa disso, há pessoas que ainda hoje não receberam os apoios, por causa dessa alteração legislativa. O PS fez um acordo com o Chega e aprovaram a extinção de várias portagens em várias auto-estradas. Fizeram tudo em cima do joelho, deixaram troços das auto-estradas com portagens na mesma e não acautelaram as grandes áreas metropolitanas.

O que eu critico é a hipocrisia, que é a segunda questão. Não posso aceitar que os dois se digladiem, que o PS diga que há uma linha vermelha e depois, na calada, tratem das coisinhas deles para votarem juntos no Parlamento. Isso é que não. Isso é uma hipocrisia. Eu prefiro ser franco e honesto: o PSD continuará a dialogar com os dois partidos.

E sente-se confortável a negociar com o Chega, que é um partido envolvido em suspeitas de fraude eleitoral e de financiamento ilegal?

Todos os partidos, à medida que crescem e se tornam partidos grandes, têm problemas de militantes e de dirigentes com a justiça. Tem o PSD, tem o PS. O PS tem um ex-primeiro-ministro que está a ser julgado há anos, já agora, pela prática de crimes que nos lesaram a todos. Isso significa que eu nunca mais posso falar com o PS? Eu não confundo as coisas. As circunstâncias que há no Chega — e há muitas — não são só essas.

O deputado André Ventura enche a boca para acusar os outros de tudo e um par de botas, e depois, dentro da própria casa, aquilo às vezes é uma pouca-vergonha, mesmo.

A direcção nacional teve conhecimento e achou bem o PSD em Cascais ter abdicado de um acordo com o PS para dar preferência ao Chega?

Não teve o acordo, nem tinha de ter. Respeito muito a decisão do presidente Nuno Piteira. Compreendo perfeitamente. Pelos vistos, as coisas não correram bem.

E o presidente Nuno Piteira, depois de o Chega ter demonstrado disponibilidade para aceitar pelouros, voltou a oferecer pelouros ao Chega. Não tenho sobre isso nenhum rebuço.

Tem alguma ideia dos acordos de governação ou dos entendimentos que o PSD está a fazer com o Chega, a dar preferência ao Chega?

Nem com o Chega, nem com o PS. A maior parte dos casos que conheço são até de vereadores eleitos pelo Chega que saem do Chega para fazerem maiorias com executivos do PSD. E este é um bom exemplo para as pessoas olharem. Muitos eleitos deixaram o Chega rapidamente para ocupar lugares em executivos municipais. É bom que as pessoas percebam isso também, para poderem fazer o seu julgamento no acto eleitoral.