Ministra do Ambiente anuncia "vales para apoiar proprietários a limpar terrenos afetados pela Kristin"

A estratégia de ir fazendo descargas das barragens e provocar cheias controladas permitiu “evitar uma grande catástrofe”, diz a ministra do Ambiente e Energia ao programa Hora da Verdade, da Renascença e jornal "Público".

“Evitámos que Lisboa fosse inundada como há muito tempo não se via”, afirma Maria da Graça Carvalho, numa entrevista onde insiste que a prioridade é reconstruir o que ficou destruído pelas tempestades.

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Os vales para os proprietários florestais das zonas atingidas pela tempestade Kristin poderem fazer a limpeza dos terrenos faz parte dessa estratégia do Governo.

A guerra no Médio Oriente traz complicações ao calendário de recuperação, como a necessidade de avançar ainda mais rápido na eletrificação do país. Por isso vão ser antecipados novos concursos de apoio à aquisição de veículos elétricos.

O Governo foi muito criticado pela resposta à tempestade, considerada por muitos lenta. Mais de um mês depois, consegue partilhar connosco o que correu mal?

Na nossa área, assim como em todo o Governo, estivemos alerta desde o primeiro momento. Fizemos, muito graças ao apoio da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), uma preparação desde o princípio de janeiro, quando começámos a fazer descargas das barragens, porque sabíamos que íamos ter um Inverno particularmente chuvoso. A meio do mês, começámos a provocar cheias controladas, com o consentimento dos autarcas. Fizemos descargas das barragens equivalentes a um ano de consumo de água do país. Isto é um número impressionante.

Evitámos uma grande catástrofe. Evitámos que Lisboa fosse inundada. Com a quantidade de chuva que tivemos, Lisboa seria inundada como há muito tempo não se via.

A zona ribeirinha de Lisboa poderia ter-se inundado, é isso?

Ah, sim. Batemos recordes absolutos em muitos locais. E não é só o recorde, que é num determinado momento. Foi durante três semanas, que se somaram a um dezembro que tinha tido chuva 130% da média e a um janeiro com 200% da média da precipitação.

Sem essa prevenção, teríamos tido cheias muito grandes no Tejo. Sem o que fizemos nas [barragens] da Aguieira e das Fronhas, teríamos tido a parte baixa de Coimbra toda inundada.

Agora o essencial é focarmo-nos nas obras de recuperação. Temos um país muito destruído. Temos obras no litoral, de Norte a Sul, de Moledo a Vila Real de Santo António.

Evitámos uma grande catástrofe. Evitámos que Lisboa fosse inundada

Este comboio de tempestades representou um abanão naquilo que conhecemos da vulnerabilidade de Portugal às alterações climáticas?

Não sei se pela formação académica que tenho, sempre pus uma grande ênfase na adaptação, mesmo nas negociações internacionais. Há muitos anos que não basta mitigar [reduzir as emissões de gases com efeito de estufa]. Já há vários anos que percebi que Portugal era tão frágil como alguns dos países em desenvolvimento, os pequenos Estados insulares. Somos muito suscetíveis devido à frente atlântica que temos, e à influência das águas quentes do Mediterrâneo, que têm causado muitos problemas no sul de Espanha [como precipitações extremas e repentinas].

Temos uma grande necessidade de ser muito mais resistentes a estes fenómenos.