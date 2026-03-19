Francisco César sugere ligação entre caso Spinumviva e tensão na escolha dos juízes do TC

E foi dada.

E foi dada. Não deixa de ser curioso o momento em que foi dada. Salvo erro, a notificação é feita na quinta-feira, o pedido de autorização é feito na sexta-feira de manhã, Luís Montenegro fala com os partidos políticos, a resposta é dada na sexta-feira e apenas no sábado à tarde é dada a autorização condicionada. O que quer dizer que os americanos fizeram a maior parte da sua operação…

Ilegalmente.

Não, ilegalmente não, porque não houve resposta do Estado português. E enquanto não houve resposta, eles poderiam estar a utilizar porque o acordo assim o permite. Quando a resposta é dada, já quase tudo tinha acontecido. Depois, a resposta é dada de uma forma condicionada. Mas não é o PS que deve aferir se as condições impostas estão a ser cumpridas. É o Estado português. Porque é que houve esse espaço entre sexta e sábado? As explicações que me foram dadas não são, a meu ver, suficientes. Nós criticamos a forma como a invasão foi feita, que, aliás, já está a ter consequências da parte dos aliados dos Estados Unidos, entre os quais nós nos incluímos, por exemplo, na recusa de ajudar os Estados Unidos na abertura do Estado de Ormuz.

O Estado tem, de alguma maneira, recuado nesta resposta sobre esta guerra. O recuo é vantajoso para Portugal?

Acho que Portugal está mais silencioso. A primeira resposta, quase de Pavlov, do ministro dos Nossos Estrangeiros, foi dizer que está tudo a ser cumprido, que nem precisava de notificar. O que, aliás, é uma inverdade, porque precisavam. A segunda foi que estão a cumprir o acordo. Depois veio dizer “ainda vamos dar resposta”. A primeira reação do ministro dos Negócios Estrangeiros foi imediatamente dizer que sim ao governo americano. Hoje, a posição de Portugal é mais recuada e curiosamente aproximou-se do PS. E tenho pena que assim tenha acontecido. A própria União Europeia parece que foi liderada por Portugal no seguidismo aos Estados Unidos, sendo que houve líderes com coragem e outros que não tiveram. Se o PS estivesse lá seria um pouco diferente. A autorização condicionada teria sido feita de uma forma imediata. E a crítica à administração americana teria sido feita. Somos velhos aliados. Somos aliados do Irão? Claro que não somos. Os aliados podem não concordar. O Reino Unido é mesmo o mais velho aliado dos Estados Unidos e teve uma posição bastante firme. Os espanhóis tiveram uma posição bastante firme. A França também teve. Portugal poderia ter tido outro comportamento sem que isso afetasse as relações com os EUA.

Quando um aliado nosso, sobretudo nosso vizinho, é ameaçado como foi, a primeira coisa que eu esperava que Portugal dissesse é “estamos ao vosso lado”. Até porque a política aduaneira no âmbito da União Europeia é comum.

O facto de a Espanha ter um governo socialista pode ter ditado esse não posicionamento?

Espero que não. É até um desconhecimento dos tratados. Não é possível impor tarifas a Espanha isoladamente.

Que linhas vermelhas Portugal não deve ultrapassar quando autoriza o uso da Base?

Concordo com os termos que são colocados no âmbito do Governo português: para ações defensivas no âmbito de retaliação a ataques que existam da parte do Irão; o cumprimento do direito internacional e o não-bombardeamento de alvos civis.

Há algo que nós à partida não conseguimos prever – e eu percebo. A administração americana nisso tem tido algum esforço a que os alvos sejam sobretudo militares. Até agora, daquilo que nós temos report, apenas houve um alvo, uma escola, salvo erro, que se tratou de um erro da administração americana que eles próprios admitiram.

Os Açores vivem com o fantasma de serem uma nova Gronelândia para os Estados Unidos?

Julgo que o sentimento geral, neste momento, não é de alarmismo em relação a isso. A resposta que nós podemos dar é termos a noção do incrível novo mundo que vivemos. Se nós tivéssemos esta entrevista há sete meses, qualquer um de nós nesta mesa nunca acreditaria que a Gronelândia esteve a passos de poder ser o foco de um conflito enorme entre a União Europeia e os EUA e que, de facto eles queriam mesmo aquele território.

Vivemos num mundo tão estranho que até as coisas mais estranhas passam a ter uma probabilidade de serem colocadas em cima da mesa. Julgo que nunca ninguém falou disso sobre os Açores, mas efetivamente essa probabilidade que era ínfima passou a ser um bocadinho maior.

A situação dos Açores é bastante complicada. Temos um descalabro financeiro do ponto de vista da gestão das finanças públicas

Tendo em conta a situação que os Açores atravessam, será necessário um resgate financeiro?

A situação da região autónoma dos Açores é uma situação bastante complicada. Temos um descalabro financeiro do ponto de vista da gestão das finanças públicas. A região tem vindo a acumular défices sucessivos que fizeram com que a dívida dos Açores aumentasse em cerca de perto de 1400 milhões. Para o país pode não parecer muito, mas o orçamento anual dos Açores não chega a 2000 milhões. E isso está a ter consequências.

Os Açores tiveram neste período de cinco anos com a governação do PSD nos Açores o maior número de receitas de sempre, quer do ponto de vista de receitas fiscais, quer do ponto de vista de transferências da União Europeia e do Governo da República. Mas mesmo um recorde de receitas, os Açores aumentaram-se indevidamente. Além do endividamento e da dívida pública ser grande, a região vai pagar cerca de 100 milhões de euros de juros de dívida. Num orçamento de quase 2 mil milhões de euros em que mil milhões são despesa corrente, quer dizer que 10% já são juros. E há um défice operacional na ordem dos 250 milhões de euros. Isto está a ter consequências primeiro ao nível do investimento.

A região este ano só vai fazer investimento público no âmbito do PRR. Neste momento, há empresas públicas que têm dificuldades em pagar salários porque o Governo não cumpre os contratos de programa. Estão cancelados os contratos de investimento que o Governo dos Açores tem com todas as IPSS. Só há transferência no âmbito dos serviços que são prestados. O transporte escolar não está a ser pago. Há empresas de transporte escolar que simplesmente deixaram de prestar o serviço. Há empresas públicas que deixaram de pagar salários porque o Governo não lhes transferiu os contratos de programa.

Exemplos?

Lotaçor. A empresa Lotaçor é a empresa de lotas dos Açores, que tem todo o serviço de apoio à pesca. Têm um contrato de programa com o Governo, em que o Governo faz transferências para que eles possam cumprir com os seus compromissos de serviço público. Os salários foram pagos com atraso. Porquê? Porque o Governo não teve capacidade financeira para o fazer. Há sempre um erro informático que tenta desculpabilizar a coisa. Outro exemplo: os doentes oncológicos que recebem o apoio à sua deslocação ou doentes cardíacos que vão fazer tratamentos fora da sua ilha. Cheguei a encontrar pessoas com um ano de atraso. Na ilha de São Miguel, o futebol federado para miúdos esteve suspenso porque as transferências que o Governo fazia neste âmbito para as associações de futebol não eram suficientes para pagar os seguranças. E, portanto, os jogos estiveram suspensos.

Volto à pergunta inicial sobre um eventual resgate financeiro.

Os Açores têm um problema de despesa que tem de ser resolvido muito rapidamente. Há uma probabilidade − ainda na semana passada tivemos o antigo ministro das Finanças [Fernando Medina] a dizer isso − de que se nada for feito, a probabilidade de uma intervenção ou um financiamento do Estado português é muito elevada. Com um problema. Quando o país empresta dinheiro a uma região, como aconteceu na região autónoma da Madeira, impõe condições. E as condições são sempre de austeridade, subida de impostos e cortes no âmbito do investimento e dos custos da administração pública. Acresce a tudo isso. A agricultura está nos Açores, que é um dos principais setores, com o seu valor acrescentado bruto a descer, o sector do turismo está há cinco meses em decréscimo e, em todos os indicadores, a pobreza aumentou. A taxa de abandono precoce aumentou cerca de 1,3 pontos percentuais. Nós temos 21% de abandono precoce da escola. O país tem 8%.

E que alternativas é que vê?

Em primeiro lugar é preciso travar o aumento da despesa. Já nem estou a falar da SATA, que é um problema de dívida para o governo muito complicado. É preciso fazer uma reforma na Saúde e na Educação. Só a educação leva mais de 80% da despesa corrente. O modelo tem de ser reformulado. Gastamos mais em educação e temos piores resultados. Tem de haver uma componente de aumento de transferências estruturais para a região autónoma dos Açores, mas com contrapartidas e com responsabilidade. Temos de conseguir garantir investimento e cortar em determinados sectores. Este ano, o Governo Regional dos Açores gastou na Bolsa de Turismo cerca de 800 mil euros. A Madeira gastou 140 mil. Temos o maior governo de sempre. É suficiente? Não, não é. Mas a região tem de dar o exemplo. Tem de reestruturar as suas empresas públicas para que elas possam prestar serviço público e não sejam permanentemente deficitárias. Tem de haver rigor. E este governo, se há coisa que não tem, é rigor. A primeira coisa que fez foi baixar impostos e com enorme probabilidade o governo da República vai obrigá-los a subir impostos. E a segunda coisa que fez foi aumentar despesa e acelerar os mecanismos de progressão da carreira dos funcionários públicos. Eu sei que é muito popular fazer isto tudo. Agora, isto está a ter consequências.