"Montenegro será o último primeiro-ministro do PSD", avisa ex-ministro social-democrata

Voltando ao acordo dos juízes do TC, será um acordo para três lugares ou para quatro? Porque o presidente também está de saída.

Eu espero que seja para quatro. Estando um dos cargos para vagar daqui a um mês ou daqui a dois, não faz sentido que não haja essa tentativa. Seriam dois para o PSD, um para o Chega e outro para o PS.

Mas, em relação ao Conselho de Estado, defende que sejam dois para o Chega?

A Assembleia elegeria dois do PSD, dois do Chega e um do PS, mais o Provedor de Justiça. Isto seria aquilo que seria normal. É tão razoável isto, é tão democrático que não há maneira de contrariar, a não ser por birras.

Acha que o Presidente devia pronunciar-se sobre a eleição de juízes do TC para ajudar a desbloquear?

Acho mesmo, acho que sim. O Presidente da República, ainda por cima, tem uma legitimidade reforçada. Podia ter uma palavra, na sua magistratura de influência, dizendo o que seria razoável, ou em público ou em privado, nas audiências. Acredito até que o tenha feito. Acho que o Presidente gostaria de ter este problema resolvido sem adiamentos, porque, se deixarmos algum dos órgãos para trás nestas eleições, presumindo que vamos eleger o Conselho de Estado deixando os outros, vai ser um calvário que nunca mais acaba.

Faz alguma leitura política da falta de acordo entre PSD e PS para os juízes? Acha que estamos a entrar numa nova fase em que o PSD privilegia mais a sua direita para negociar?

Não sei. Tenho hoje uma convicção: a pressão da Europa para que não haja coligações à direita, como a pressão que está a ser feita sobre a Hungria, a Eslováquia, é a única justificação que eu entendo plausível para que Luís Montenegro não tenha feito a coligação com o Chega. Quem defendia linhas vermelhas em relação ao Chega não era Luís Montenegro, era Jorge Moreira da Silva.

Como é que se pode continuar a manter uma situação destas de instabilidade? O próprio Presidente da República, ao querer salvar o Governo, mata o Governo de vez. Antes, havia o folhetim do Orçamento. O PS aproximava-se, o Chega afastava-se; o Chega afastava-se, o PS aproximava-se. O Presidente da República matou o folhetim do Governo. Matou a galinha dos ovos de ouro do Governo. O Governo já não pode vir para a praça pública dizer “sejam responsáveis, votem o Orçamento”, porque é indiferente. O Presidente já disse que, se não votarem o Orçamento, a vida continua. Aquilo que era a espada de Dâmocles, a ameaça permanente do Governo e de Luís Montenegro perante a oposição, deixou de existir.

Com isso, o PS fica mais desobrigado de votar o Orçamento.

E o Chega também! Porque, a partir desse momento, nem o Chega nem o PS têm a obrigação de apoiar o Governo. O Governo deixa de ter a possibilidade de dramatizar a situação. Tem que fazer o contrário: tem que se aproximar, se quiser ter o Orçamento aprovado. A liberdade dos partidos é total. O que é que o Chega vai dizer? Nós votaremos o Orçamento desde que tenha aquilo que nós queremos. Isto, isto, isto. O PS vai dizer a mesma coisa.