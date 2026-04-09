Ana Abrunhosa critica "resposta totalmente insuficiente" do Ministério da Agricultura

A Câmara de Coimbra já conseguiu dar respostas às principais necessidades de habitação das populações que viram as suas casas destruídas pelas tempestades?

Em termos de danos nas habitações, Coimbra foi sobretudo afetada na freguesia de Assafarge. Com o apoio da Junta de Freguesia e do Exército, muito rapidamente resolvemos as situações. Tivemos mais de 500 candidaturas para apoios. Grande parte dessas candidaturas estão vistas, [mas] consideramos que uma parte significativa é de pedidos que não se adequam e não são legítimos. As outras fecharemos em muito pouco tempo. O apoio às habitações é um não problema em Coimbra. Consideramo-lo resolvido, com a agravante de que detetamos pedidos indevidos, incluindo alguns que recorrem a Inteligência Artificial.

De pessoas que se vão tentar aproveitar da situação?

Infelizmente, isso tem acontecido. No nosso caso, é capaz de representar metade dos pedidos. Começámos a ir ao local e a detetar situações de pedidos indevidos. A partir daí, começámos a ser muito cautelosos nas análises. Por isso, estamos a demorar um bocadinho mais.

Detetamos pedidos indevidos, incluindo alguns que recorrem a Inteligência Artificial

Quanto às consequências das cheias, como é que está a decorrer o processo?

Creio que as coisas não estão a corresponder às necessidades que temos no território, de todo. A APA [Agência Portuguesa do Ambiente] e o Ministério do Ambiente tiveram e continuam a ter uma atitude exemplar. Não temos nada a apontar.

O problema é com o Ministério da Agricultura?

No caso da agricultura, temos tido articulação com a CCDR, mas o problema não está na CCDR, está em quem cria as medidas e o tipo de apoios. Há vários agricultores cujos terrenos estão inundados de areia e que em maio não vão poder iniciar a nova colheita de arroz ou milho. Neste momento, não consigo, enquanto presidente de câmara, dizer quem é que se responsabiliza por retirar aquela areia. Há problemas gravíssimos no Baixo Mondego que não têm tido resposta do Ministério da Agricultura. Quando damos conta, passaram meses e não temos respostas. É a pior coisa que pode acontecer.

Isso é um apelo ao ministro da Agricultura?

Obviamente. Aliás, não é a primeira vez. Já fiz o pedido oral, já fiz através da comunicação social e agora vou ter que fazer por escrito. Pode ser que assim consiga responder aos agricultores e às associações de agricultores. É inadmissível. Outra questão que nos deixa muito preocupados é que as autarquias são responsáveis por tudo o que é redes. Nalguns casos, partilhamos essa responsabilidade com outras entidades, nomeadamente nas estradas, com as Infraestruturas de Portugal, mas fruto da chuva muito intensa, muitas estradas desabaram e algum saneamento também ficou danificado. Sabemos que as CCDRs já têm as verbas para nos apoiar nestes danos, mas ainda não recebemos um cêntimo.