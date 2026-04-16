Núncio acusa UGT de estar “agarrada” a questões ideológicas. “Negociações não podem durar eternamente"

A revisão constitucional é algo que é equacionável nesta legislatura. (...) Em todas as revisões constitucionais o país afastou-se do caminho para uma sociedade socialista, que o CDS sabia estar errada desde o início.

Já disse que defende uma revisão constitucional. Se o Chega apresentar em breve um projeto de revisão constitucional, como é que o CDS irá posicionar-se?

A revisão constitucional é algo que é equacionável nesta legislatura. Certamente que o CDS apresentará as suas propostas de revisão constitucional, como apresentou em todas as sete revisões constitucionais que já se realizaram desde 1976. Em todas as revisões constitucionais o país afastou-se do caminho para uma sociedade socialista, que o CDS sabia estar errada desde o início.

Quando André Ventura avançar com a abertura do processo de revisão constitucional no final de abril, como é que o CDS se vai posicionar? Vai esperar pela posição do PSD?

Não, vamos esperar para saber se existe um consenso ao nível do Parlamento para se iniciar um processo de revisão constitucional. Haveremos de verificar na altura qual é a abertura das restantes bancadas parlamentares para esse processo. Entendemos que é um processo que deve ser abrangente, que deve incluir o maior número possível de bancadas parlamentares e de propostas que são apresentadas.

O que mudaria na Constituição?

Não vou antecipar a proposta de revisão constitucional de um processo que ainda nem se abriu.

Clarificar as questões sobre o direito à vida também seria desejável, nomeadamente colocar na Constituição um travão claro à eutanásia?

O artigo 24º da Constituição é muito claro, quando diz precisamente que a vida humana é inviolável.

Mas isso não é uma das tais amarras ideológicas?

Não, é a vida humana, que é talvez o valor mais importante que todos nós temos.

Mas tem sofrido diversas interpretações dos juristas.

Isso depende dos Tribunais Constitucionais, da Comissão dos Tribunais Constitucionais. O artigo constitucional não podia ser mais claro. A vida humana é inviolável. Não se fala em seres humanos, não se fala em seres humanos em qualquer fase da sua idade, a vida humana é inviolável, ponto final, parágrafo. A questão da eutanásia é uma não questão neste momento.

É sabido também que defende alterações à lei do aborto. Acha que, neste momento, há contexto para que isso avance?

A questão do aborto não está nem no programa eleitoral da AD, nem no programa de Governo para esta legislatura. Não estou a ver como é que pode haver alterações à lei do aborto nesta legislatura.

Os partidos da oposição seriam fortemente penalizados se criassem à volta do Orçamento de Estado uma nova crise política artificial

Vamos avançar para o Orçamento do Estado. Ainda é cedo para falar sobre a proposta ou já se devia estar a tirar alguma tensão ao debate público?

Estou convencido que existem todas as condições para que o Orçamento de Estado para 2027 seja viabilizado na Assembleia da República. Estou convencido que os partidos da oposição terão sentido de Estado e de responsabilidade. Os partidos da oposição seriam fortemente penalizados se criassem à volta do Orçamento de Estado uma nova crise política artificial por puro taticismo político, para ganhos partidários ou até para obtenção de resultados.

Espera mais do sentido responsabilidade do PS do que do Chega?

A responsabilidade e o sentido Estado não devem ser exclusivos de nenhum partido da oposição e todos eles são chamados a ter essa mesma postura.

É mais confiável o PS ou o Chega para este efeito?

Não me quero pronunciar sobre essa matéria.

O Presidente da República já disse que mesmo não havendo Orçamento de Estado não irá dissolver o Parlamento. Isso é um conforto?

Não necessariamente. Isso não invalida que o Orçamento de Estado continue a ser um elemento central da política financeira do Governo. Sou daqueles que acha que os governos têm de ter estabilidade política, têm de pôr em prática o seu programa e ser avaliados no final da legislatura e só é possível ser avaliado objetivamente no final da legislatura se, efetivamente, forem dados todos os instrumentos e, designadamente, o Orçamento de Estado para que o Governo possa trabalhar.

E acredita que é possível cumprir a promessa do Governo de não aumentar impostos a partir do próximo Orçamento do Estado?

No seu programa prevê continuar a reduzir o IRS em mais 2 mil milhões de euros até o final da legislatura, e reduzir o IRC para uma taxa de 17%. Estou convencido de que o Governo tem condições para continuar a reduzir.

E em relação ao ISP?

O ISP não foi aumentado, ao contrário do que muitas vezes se diz. Aliás, nenhum imposto indireto, designadamente os impostos especiais sobre o consumo, foi aumentado.

A taxa do ISP pode baixar progressivamente ou pode ser eliminada a dada altura? Até mesmo tendo em conta o cenário internacional.

Estou convencido de que esse esforço pode ser continuado. Tem havido uma redução do ISP e o Governo já manifestou disponibilidade para continuar a reduzir o ISP. O Governo está a fazer um esforço muito grande porque registou três excedentes orçamentais consecutivos. Existe espaço para ajudar de outra forma as famílias e as empresas que estão a ser prejudicadas, quer com a crise inflacionista, quer também com a crise que decorre das calamidades que tivemos no princípio deste ano.

E em relação à resistência do Governo em adotar o IVA zero no cabaz dos alimentos essenciais?

Isso é uma decisão política. O Governo opta por reduzir o ISP. Desde o primeiro momento que o Governo disse que essa não era uma medida que constasse do seu plano de medidas para apoiar as famílias.