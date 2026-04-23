Bastonário dos economistas duvida que reforma laboral “tenha grande impacto”

As medidas que estão a ser decididas pelo Governo para apoiar famílias e empresas, por causa deste choque energético são suficientes? A oposição tem criticado a falta de consistência destas medidas, até por comparação com outros países, como Espanha e Alemanha.

Em primeiro lugar, penso que a resposta a esta situação deveria ser europeia, as medidas deveriam ser medidas integradas.

Cingindo-me a Portugal, penso que são medidas que se compreendem. Agora, não podemos cair na tentação de responder a esta ou aquela necessidade. Isto pode ser aproveitado também para corrigir alguns aspetos.

Mais do que estar a reduzir o preço dos combustíveis para toda a gente, pode ser até uma forma de as pessoas apostarem nos transportes públicos. É evidente que há certos sectores que são vitais e que precisam de apoios imediatos. Mas também as próprias empresas que fazem o comércio e produção de energia também têm de ter a sua quota-parte, porque também estão a ganhar muito dinheiro.

É a favor do imposto extraordinário defendido por Portugal?

Sim, em certa medida. Muitas vezes há uma certa [tendência] de resolver tudo com variação de impostos. Acho que não deve ser feito. A questão do IVA zero...

Não concorda?

Não concordo, tenho sérias reservas, sem haver um estudo da coerência e dos impactos que essas descidas podem ter noutros sectores. Porque é evidente, se nós reduzimos a receita, vai afetar a possibilidade de despesa noutros lados.

Prefiro, neste contexto, mais medidas de apoio pontual do que medidas que têm impactos a outros níveis. Corremos o risco de ter impactos sérios a nível orçamental.

Mas o IVA zero já foi aplicado antes.

Será que não vai permitir ainda acomodar a subida de preços? Há casos disso, em que muitas vezes reduções significa que há margem para aumentar, para aproveitar. Há aqui uma redistribuição do rendimento, que eu não sei se é positiva ou não, depende.

Tem de haver uma análise de custo-benefício em tudo o que seja a modificação do sistema de impostos. Acho que o sistema de impostos deve ser estável, coerente, integrado, deve responder a determinados objetivos de política económica e as variações devem ser feitas com grande ponderação, com estudos de impacto. Prefiro, neste contexto, mais medidas de apoio pontual do que medidas que têm impactos a outros níveis. Corremos o risco de ter impactos sérios a nível orçamental.

Esta semana, a União Europeia anunciou um plano, são mais de 50 recomendações para responder à fatura energética. Muitas passam por consumir menos, como o teletrabalho e transportes públicos, há poucos apoios diretos. Esta iniciativa será significativa?

Pode ser. São recomendações, daí a dificuldade em aplicá-las. Mas não há dúvida que tem que haver uma restrição no consumo.

Em Portugal, há transportes públicos à altura? Tenho dúvidas. O teletrabalho também tem custos significativos, há uma grande controvérsia e há estudos académicos que põem em causa o efeito positivo que possa ter na economia.

Mas devemos ter reservas. O Governo tem uma preocupação que partilho, que é de não ir com demasiada sede ao pote e esgotar todas as medidas imediatamente, ver um pouco como isto vai evoluir para ter margem de manobra para atuar, em função da evolução da situação. Essa postura é correta.

Aliás, as perspetivas de crescimento para este ano foram revistas em baixa pela generalidade das instituições, incluindo em Portugal. Isso significa que já estamos a sentir os impactos e podemos arriscar-nos a ter um desenvolvimento em cadeia, que nós não prevemos.