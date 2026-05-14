Tempestades custaram 10 milhões à Brisa, mas seguros pagam mais de dois terços

Mas não é o único critério.

É o único critério em termos de aumento. O que pode acontecer é o Estado entender, em circunstâncias muito excepcionais, como aconteceu em 2022, que a inflação está artificialmente alta e tentar negociar com os operadores privados. Isso aconteceu uma vez, no tempo de António Costa, quando a inflação atingiu mais de 10% e o aumento das portagens que foi repercutido nos clientes se cifrou em 4,9%.

Mas isso são circunstâncias muito especiais que obrigam a uma negociação do Estado com as empresas privadas, sendo que estamos sempre a transferir custos do utilizador pagador para os contribuintes.

Não tenhamos ilusões. Quando discutimos o preço das portagens e dizemos que seria fantástico vivermos num país sem portagens, aquilo que estamos a dizer é, primeiro, que a utilização do automóvel nas autoestradas e dos camiões não deve obedecer a regras de racionalidade económica e, segundo, estamos a transferir custos dos utilizadores para um custo do Orçamento do Estado, dos contribuintes.

O nosso único critério em termos de atualização das portagens é a inflação. No caso da Brisa, a inflação verificada no final de outubro.

Registaram um lucro de mais de 356 milhões em 2025, com aumento do tráfego e subida das receitas das portagens. O que é que esperam para este ano? As receitas vão continuar acima dos mil milhões?

A trajetória da Brisa tem sido uma trajetória de crescimento. Passámos de 800 milhões de euros de faturação em 2019 para 1162 milhões em 2025. Este ano, também com a aquisição de uma empresa em França, a Access, no universo da Via Verde, esperamos estar claramente a aproximar-nos dos 1.300 milhões de euros.

Somos uma atividade rentável, com uma componente de facturação em mobilidade cada vez mais crescente. Os serviços de mobilidade representavam apenas 10% da nossa facturação total em 2019 e em 2026 vão representar cerca de 22%. E com uma particularidade: no que diz respeito à componente internacional, 30% da nossa facturação dos serviços de mobilidade já é feita fora de Portugal.

Numa futura renegociação, defende que os custos com prejuízos causados por fenómenos atmosféricos extremos possam ser imputados ao Estado?

Nós optámos, livremente, nesta circunstância de catástrofe, por assumir os custos internamente. Esta contribuição de cerca de três milhões de euros foi a nossa quota-parte, para poder não penalizar mais o esforço que o Estado estava a fazer e numa assunção de responsabilidade social muito clara, mas foi uma circunstância muito excecional. Se por responsabilidade ou incúria de um terceiro, neste caso o Estado, tivermos problemas sérios na manutenção das nossas infraestruturas, o normal é pedir o reequilíbrio financeiro da concessão.

No futuro não voltará a repetir-se, é isso?

Não lhe sei dizer que circunstâncias é que teremos no futuro.

A sinistralidade grave, nomeadamente a mortalidade, caiu 50% nas autoestradas da Brisa

Um dos objetivos do grupo é reduzir para metade as mortes e os feridos graves nas concessões até 2030. Estes números já estão a diminuir?

De 2019 para 2025, a sinistralidade grave, nomeadamente a mortalidade, caiu 50% nas autoestradas da Brisa. É em completo contraciclo com aquilo que se passa no país.

E quais as causas para isso?

O tráfego aumentou 20% e o número de mortos caiu para metade. Infelizmente, tivemos 18 mortos, no ano passado, nas autoestradas da Brisa.

O que é que contribui para isso? Em primeiro lugar, o esforço que fazemos com a Autoridade Nacional da Segurança Rodoviária e com outras entidades públicas, GNR, para identificar os pontos negros das autoestradas e termos medidas que desincentivem a velocidade. Algumas não são muito agradáveis, como os radares de velocidade.

Depois investimos muito em termos de comunicação. Está a decorrer uma campanha de comunicação paga pela Brisa para sensibilizar as pessoas para um comportamento mais ponderado, mais cauteloso, mais atento nas nossas autoestradas. Investimos muito em equipamentos e em processos para evitar colisões mortais nas nossas autoestradas, nomeadamente quando estamos em reparações ou em obras.

A Brisa investe todos os anos cerca de 90 milhões de euros, dos quais 60 milhões são dedicados diretamente à melhoria do estado das nossas autoestradas, à manutenção e à melhoria das condições.

Deixo aqui o desafio ao Governo e ao novo ministro da Administração Interna, Luís Neves, que está muito empenhado neste combate à sinistralidade, para que possamos trabalhar ainda mais em conjunto, aplicando algumas das boas práticas que estamos a ter na Brisa no restante sistema rodoviário para que a sinistralidade grave possa ter, nas outras estradas nacionais, a mesma evolução que estamos a conhecer na Brisa.

Concorda com a revisão do Código da Estrada que foi anunciada pelo ministro?

Não conheço os detalhes, mas acho que os primeiros sinais de atuação do ministro da Administração Interna são de grande vigor no sentido de combater a sinistralidade rodoviária e nós estamos muito empenhados em reforçar um trabalho de cooperação com o Estado português.

O que é que gostava de aconselhar ao ministro?

A educação, a comunicação é fundamental. Hoje, temos fatores que nos distraem de uma condução segura no próprio automóvel, nos telemóveis. E gostaria que pudéssemos evoluir até para que algumas destas ferramentas só pudessem ser utilizadas quando os automóveis estivessem parados ou com velocidades muito moderadas.

A melhoria da qualidade das estradas nacionais é fundamental. Quando se fala do sistema do utilizador-pagador e das portagens, ele também obedece a uma lógica. O dinheiro das portagens é fundamental para a conservação. As nossas estradas nacionais precisam de imenso investimento. Vamos abdicar das portagens quando o dinheiro das portagens também pode ser utilizado?

As portagens, que significam mais de mil milhões de euros de receita por ano, podem ser um fator de modernização das estradas nacionais, da ferrovia e utilizadas também para fins sociais.

Seria estranho que o único setor que funciona adequadamente do ponto de vista de mobilidade em Portugal dispensasse a atuação da iniciativa privada

Faltam dois anos para a renovação da concessão das Auto-Estradas do Atlântico. Já estão em negociações com o Estado?

Não há ainda novidades por parte do Governo relativamente àquilo que são as suas intenções pós-2028. A Brisa está muito comprometida com o seu desenvolvimento internacional, mas igualmente com o investimento em Portugal. E, portanto, aguardamos com expetativa qual é que será o modelo que o Governo vai escolher para a Auto-Estrada do Atlântico depois de 2028.

Relativamente às novas concessões, é difícil imaginar a gestão das autoestradas portuguesas sem um forte papel do setor privado. Seria estranho que o único setor que funciona adequadamente do ponto de vista de mobilidade em Portugal dispensasse a atuação da iniciativa privada.

Acha que a Infraestruturas de Portugal não faz um bom trabalho nas autoestradas?

É complementar, mas a Brisa e os outros operadores privados têm garantido um serviço excepcional do ponto de vista de qualidade das infraestruturas, do ponto de vista de densidade das nossas autoestradas, do ponto de vista de segurança, do ponto de vista ambiental. Na Brisa, diminuímos as emissões de dióxido de carbono mais de 40% nos últimos cinco anos. Temos mais de 300 postos de carregamento elétrico nas nossas autoestradas.

Mas não tem garantias de que a Infraestruturas de Portugal não venha a ficar com mais concessões?

As decisões sobre o futuro modelo das concessões correspondem aos políticos.