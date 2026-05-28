Alexandre Poço critica Chega na lei laboral: "Não podemos ter posições postiças"

O primeiro-ministro admitiu “modelar” a proposta sobre o outsourcing. A proposta que entrou é igual ao documento inicial e não tem em conta o contributo da UGT, que proibia a contratação de serviços externos nos seis meses seguintes ao despedimento. Modelar pode ser aceitar esta condição da UGT?

O primeiro-ministro já salientou estar disponível para conversar com os outros partidos sobre algumas das medidas e introduzir contributos que tenham a visão desses partidos, tal como fez com os parceiros sociais. No caso do outsourcing, em primeiro lugar, não há nenhuma economia desenvolvida que não tenha especialização. Mesmo aquelas pessoas que parecem que são muito contra dizem: “O outsourcing não é permitido durante 12 meses.” Então não há uma verdadeira objeção, há é a procura de uma rigidificação das regras. Não sei como será o processo no Parlamento, mas o Governo chegou a assumir que estava disponível para que esta limitação temporal ao outsourcing existisse apenas na área fundamental do negócio.

Banco de horas? A pessoa diz que sim e depois fica com um saldo de horas. Não estamos a obrigar ninguém, estamos a pôr por acordo, com limites

Os sindicatos têm acusado o Governo de ataque aos trabalhadores, o primeiro-ministro tem refutado a crítica. Não considera que a não reintegração de trabalhadores despedidos ilicitamente é acabar com um direito de um trabalhador?

Não, porque a compensação aumenta. Já existe essa possibilidade de não reintegração para microempresas ou para cargos de confiança. Aquilo que estamos a propor é que passe a vigorar esta regra para todos, com decisão judicial. Vou repetir: com decisão judicial e com aumento da compensação.

No banco de horas, a proposta prevê que o empregador "comunique" e que o trabalhador "solicite". Parece-lhe que há aqui a igualdade de circunstâncias que o Governo tem defendido?

Sim, por acordo. Ou seja, o patrão solicita com antecedência, penso que de três dias...

Se for por motivo de força maior, pode solicitar hoje.

O empregador pergunta à pessoa: “Podes trabalhar mais duas horas?” A pessoa diz que sim e depois fica com um saldo de horas. Não estamos a obrigar ninguém, estamos a pôr por acordo, com limites. Se as horas não forem gozadas, são pagas com um bónus suplementar. Esta flexibilidade é positiva para as empresas, mas eu, enquanto trabalhador, não perco direitos. O Governo não está a dizer às pessoas que vão trabalhar 16 horas por dia, está a dizer que podem, por acordo entre as partes, trabalhar mais duas horas, e depois gozar essas duas horas. Ou então serem pagas com um bónus suplementar. Não se está aqui a dizer que a carga horária vai subir sem compensação.